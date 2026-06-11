Этери Тутберидзе: «Когда ты работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя покидает спортсмен, это не травма. Я мать-одиночка – чувство обиды, которое могло быть, я испытала»

Тутберидзе рассказала о чувстве обиды, которое она испытала как мать-одиночка.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему у нее нет чувства обиды из-за переходов спортсменов.

– Ваша профессия, на ваш взгляд, благодарный труд?

– А в чем должна быть благодарность? Благодарность спортсменов? Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу. Может, с годами приходит осознание. Может, и не приходит.

Я лично это делаю для себя. Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя. И тогда если мужчина ее покидает, это не травма. Потому что это решение принято для себя.

Ты когда работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя спортсмен покидает, это не травма. Потому что я работала для себя.

Я мать-одиночка. Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя, – сказала Тутберидзе в беседе с журналистом Алеко Надиряном в «ALEKÓ in my bag ».