Этери Тутберидзе: «Когда ты работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя покидает спортсмен, это не травма. Я мать-одиночка – чувство обиды, которое могло быть, я испытала»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему у нее нет чувства обиды из-за переходов спортсменов.
– Ваша профессия, на ваш взгляд, благодарный труд?
– А в чем должна быть благодарность? Благодарность спортсменов? Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу. Может, с годами приходит осознание. Может, и не приходит.
Я лично это делаю для себя. Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя. И тогда если мужчина ее покидает, это не травма. Потому что это решение принято для себя.
Ты когда работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя спортсмен покидает, это не травма. Потому что я работала для себя.
Я мать-одиночка. Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя, – сказала Тутберидзе в беседе с журналистом Алеко Надиряном в «ALEKÓ in my bag».
Осознать, поработать над собой стоит хотя бы ради себя, а там, глядишь, и отношения с учениками (нынешними и ушедшими) станут менее травматичными для всех.
После Липницкой и Медведевой понятно, что у Этери только одна дочка, а все остальные это работа.
И это правильное решение.
Даже БК весь язык стёрли, рассказывая, как они счастливы что перешли к Тутберидзе.
Но всё мало.
А с детьми вообще сравнивать некорректно. Рождение ребенка - биологическая программа, заложенная в женщину.
Нет смысла сравнивать личное и работу для зарабатывания денег.
"Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу."
"Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя."
"Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя"
Л - логика. сравниваем с решением рожать, мужик уходит - обида (логично). спортсмен уходит - не обида (тоже логично), но и там, и там решение принимаем для себя. ок, а в чем смысл сравнения? к тому же "они воспринимают как должное", значит, все же лукавим немного, когда говорим, что нет обиды?
Врёт как дышит.