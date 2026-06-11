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  4. Этери Тутберидзе: «Когда ты работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя покидает спортсмен, это не травма. Я мать-одиночка – чувство обиды, которое могло быть, я испытала»

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Этери Тутберидзе: «Когда ты работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя покидает спортсмен, это не травма. Я мать-одиночка – чувство обиды, которое могло быть, я испытала»
Тутберидзе рассказала о чувстве обиды, которое она испытала как мать-одиночка.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему у нее нет чувства обиды из-за переходов спортсменов.

– Ваша профессия, на ваш взгляд, благодарный труд?

– А в чем должна быть благодарность? Благодарность спортсменов? Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу. Может, с годами приходит осознание. Может, и не приходит.

Я лично это делаю для себя. Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя. И тогда если мужчина ее покидает, это не травма. Потому что это решение принято для себя.

Ты когда работаешь, ты работаешь для себя. Если тебя спортсмен покидает, это не травма. Потому что я работала для себя.

Я мать-одиночка. Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя, – сказала Тутберидзе в беседе с журналистом Алеко Надиряном в «ALEKÓ in my bag».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoСборная России по фигурному катанию
logoЭтери Тутберидзе

Комментарии

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Скажу больше - мы не только работаем, мы живем для себя. Даже когда мы что-то делаем для других, это тоже для себя, потому что нам хорошо от того, что делаем приятно другим людям. И никто нам ничего не должен и ничем не обязан
Ответvas1105
Скажу больше - мы не только работаем, мы живем для себя. Даже когда мы что-то делаем для других, это тоже для себя, потому что нам хорошо от того, что делаем приятно другим людям. И никто нам ничего не должен и ничем не обязан
От добра добра не ищут, все правильно
Ответvas1105
Скажу больше - мы не только работаем, мы живем для себя. Даже когда мы что-то делаем для других, это тоже для себя, потому что нам хорошо от того, что делаем приятно другим людям. И никто нам ничего не должен и ничем не обязан
Разделяю ваше мнение. Я про себя называю это "созидательный эгоизм", когда ты делаешь что-то в первую очередь для себя, при этом влияя на других людей положительно
Справедливости ради, многие благодарят и даже публично. Алина З, Аня Щ., Аделия рассыпается в благодарностях постоянно - первые, кто пришли на ум при прочтении этого монолога. Побуду мамкиным психологом, но правда складывается ощущение, что ЭГ глубоко травмированный и недолюбленный человек, очень хрупкий внутри, которому катастрофически не хватает признания, несмотря на все регалии и мировой успех. При всем уважении пишу это.
Осознать, поработать над собой стоит хотя бы ради себя, а там, глядишь, и отношения с учениками (нынешними и ушедшими) станут менее травматичными для всех.
Ответkate_ko
Справедливости ради, многие благодарят и даже публично. Алина З, Аня Щ., Аделия рассыпается в благодарностях постоянно - первые, кто пришли на ум при прочтении этого монолога. Побуду мамкиным психологом, но правда складывается ощущение, что ЭГ глубоко травмированный и недолюбленный человек, очень хрупкий внутри, которому катастрофически не хватает признания, несмотря на все регалии и мировой успех. При всем уважении пишу это. Осознать, поработать над собой стоит хотя бы ради себя, а там, глядишь, и отношения с учениками (нынешними и ушедшими) станут менее травматичными для всех.
Грустно, что она так чувствует
ОтветЭдель
Грустно, что она так чувствует
Как это работает? Человек предположил, а вы уже утверждаете
Вот интересно, а она благодарна своим ученикам за то что они жертвует своим здоровьем, временем, это работает в обе стороны, ей собственный дворец отгрохали за победы учеников, есть вообще осознание того что без них не было бы этого всего
ОтветВенера Мурзугалеева
Вот интересно, а она благодарна своим ученикам за то что они жертвует своим здоровьем, временем, это работает в обе стороны, ей собственный дворец отгрохали за победы учеников, есть вообще осознание того что без них не было бы этого всего
Нет конечно. Это же её продукты.
ОтветВенера Мурзугалеева
Вот интересно, а она благодарна своим ученикам за то что они жертвует своим здоровьем, временем, это работает в обе стороны, ей собственный дворец отгрохали за победы учеников, есть вообще осознание того что без них не было бы этого всего
О, пошли рассуждения из серии "Кто был раньше - курица или яйцо?".
Тутберидзе какая-то ненасытная в плане благодарности. Когда с ней работают, постоянно благодарят. А когда дороги расходятся, она много благодарит учениц? Больше набрасывает и спустя время.
ОтветKaterina Sunny
Тутберидзе какая-то ненасытная в плане благодарности. Когда с ней работают, постоянно благодарят. А когда дороги расходятся, она много благодарит учениц? Больше набрасывает и спустя время.
Комментарий скрыт
ОтветKaterina Sunny
Тутберидзе какая-то ненасытная в плане благодарности. Когда с ней работают, постоянно благодарят. А когда дороги расходятся, она много благодарит учениц? Больше набрасывает и спустя время.
Ну, например, уходит Медведева к Орсеру, неожиданно для ЭТ. И Этери такая - спасибо тебе Женя, что бы я без тебя делала, пропала бы совсем.
После Липницкой и Медведевой понятно, что у Этери только одна дочка, а все остальные это работа.
И это правильное решение.
Ни в одном штабе больше нет такого потока благодарностей, который льётся из спортсменов после каждого выступления.
Даже БК весь язык стёрли, рассказывая, как они счастливы что перешли к Тутберидзе.
Но всё мало.

А с детьми вообще сравнивать некорректно. Рождение ребенка - биологическая программа, заложенная в женщину.
Нет смысла сравнивать личное и работу для зарабатывания денег.
ОтветЮра Плисецкий
Ни в одном штабе больше нет такого потока благодарностей, который льётся из спортсменов после каждого выступления. Даже БК весь язык стёрли, рассказывая, как они счастливы что перешли к Тутберидзе. Но всё мало. А с детьми вообще сравнивать некорректно. Рождение ребенка - биологическая программа, заложенная в женщину. Нет смысла сравнивать личное и работу для зарабатывания денег.
Стремление самореализоваться - это тоже биологическая программа. Это разные этажи пирамиды Маслоу. Ребенок - потребность № 1. желание признания и уважения потребность № 4. стремление к раскрытию своего потенциала, творчеству и личностному росту потребность № 5.
ОтветПетрович_1
Стремление самореализоваться - это тоже биологическая программа. Это разные этажи пирамиды Маслоу. Ребенок - потребность № 1. желание признания и уважения потребность № 4. стремление к раскрытию своего потенциала, творчеству и личностному росту потребность № 5.
Ребенок - третий этаж, никак не №1
Кто о чем, а Тутберидзе все об отрицании своих травм и благодарностях
Снова толстые и неблагодарные. У нее прямо пунктик на благодарности, ей аж дворец построили в знак благодарности . Она благодарит государство публично?
ОтветBlack&White
Снова толстые и неблагодарные. У нее прямо пунктик на благодарности, ей аж дворец построили в знак благодарности . Она благодарит государство публично?
Так она несчастная закомплексованная женщина, что вы хотите
ОтветBlack&White
Снова толстые и неблагодарные. У нее прямо пунктик на благодарности, ей аж дворец построили в знак благодарности . Она благодарит государство публично?
Тем, что госсимволы потерла.
"Этери Тутберидзе объяснила, почему у нее нет чувства обиды из-за переходов спортсменов."
"Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу."
"Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя."
"Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя"

Л - логика. сравниваем с решением рожать, мужик уходит - обида (логично). спортсмен уходит - не обида (тоже логично), но и там, и там решение принимаем для себя. ок, а в чем смысл сравнения? к тому же "они воспринимают как должное", значит, все же лукавим немного, когда говорим, что нет обиды?
ОтветMaxim Koskin
"Этери Тутберидзе объяснила, почему у нее нет чувства обиды из-за переходов спортсменов." "Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу." "Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя." "Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя" Л - логика. сравниваем с решением рожать, мужик уходит - обида (логично). спортсмен уходит - не обида (тоже логично), но и там, и там решение принимаем для себя. ок, а в чем смысл сравнения? к тому же "они воспринимают как должное", значит, все же лукавим немного, когда говорим, что нет обиды?
К тому, что выбирая какой-то путь, ты его просто идёшь, а не благодаришь за этот путь.
ОтветMaxim Koskin
"Этери Тутберидзе объяснила, почему у нее нет чувства обиды из-за переходов спортсменов." "Я говорила неоднократно: они же все воспринимают как должное. Мне кажется, им несвойственно благодарить, особенно поначалу." "Можно сравнить: когда женщина решает иметь ребенка, она не должна это делать для мужчины, она должна это делать для себя." "Чувство обиды, которое могло быть, я испытала. Но принимая решение, ты делаешь это для себя" Л - логика. сравниваем с решением рожать, мужик уходит - обида (логично). спортсмен уходит - не обида (тоже логично), но и там, и там решение принимаем для себя. ок, а в чем смысл сравнения? к тому же "они воспринимают как должное", значит, все же лукавим немного, когда говорим, что нет обиды?
Она не адекватная что вы хотите
Наверное, никто так лицемерео не лжет в интервью как ЭТ.
Врёт как дышит.
ОтветEzhevika33
Наверное, никто так лицемерео не лжет в интервью как ЭТ. Врёт как дышит.
100%
ОтветEzhevika33
Наверное, никто так лицемерео не лжет в интервью как ЭТ. Врёт как дышит.
Она не лжёт, она лукавит
На мой взгляд сравнения не корректны. В семье оба участвуют в рождении ребёнка, а не женщина для себя. Для этого теперь есть другая методика через донорство. Как и в спорте тренер и спортсмен вместе работают на тренировках для достижения результатов и оба к этому стремятся. Ученики уходят по разным причинам. Одни с благодарностью, другие с обидой и т.д. На всё нужно время, чтобы проанализировать и объективно оценить тот или иной поступок.
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