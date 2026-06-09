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  4. На Тенерифе стартует конгресс ISU. Там могут рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов

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На Тенерифе стартует конгресс ISU. Там могут рассмотреть вопрос допуска российских фигуристов
ISU в ближайшие дни рассмотрит вопрос допуска российских фигуристов.

10 июня на Тенерифе стартует конгресс Международного союза конькобежцев (ISU).

Конгресс пройдет с 10 по 12 июня. За день до и на следующий день после его окончания (9 и 13 июня) пройдут также заседания Совета ISU.

Ожидается, что ISU рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов до международных стартов. Вероятно, будут рассматривать допуск только юниоров.

В рамках конгресса также представят финансовый отчет организации и утвердят бюджет на 2027 и 2028 годы.

12 июня пройдут выборы президента ISU (единственный кандидат – действующий глава Чжэ Ель Ким), двух вице-президентов, 10 членов Совета, председателей и членов технических комитетов, а также членов комиссии по аудиту и дисциплинарной комиссии.

Российские спортсмены отстранены от международных стартов с весны 2022-го. Накануне Олимпиады-2026 ISU допустил конькобежцев и шорт-трекистов до Кубка мира в рамках отбора к Играм, а фигуристов – до олимпийской квалификации. На остальные турниры российские спортсмены все еще не допущены.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
logoСборная России по фигурному катанию
logoсборная России жен (шорт-трек)
logoсборная России (шорт-трек)
logoсборная России жен (коньки)
Чжэ Ель Ким
logoсборная России (коньки)
logoISU

Комментарии

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Оффтоп. Кто место встречи выбирал? Я бы тоже три дня подурковал на Канарах.)
ОтветAlexeiCrazytown
Оффтоп. Кто место встречи выбирал? Я бы тоже три дня подурковал на Канарах.)
Странно, что не в Конго проводят.
ОтветAlexeiCrazytown
Оффтоп. Кто место встречи выбирал? Я бы тоже три дня подурковал на Канарах.)
Весь сезон на холодном льду люди проводят.. их можно понять)
Вот просто интересно, если не допустят, то какие басни от Сиха и Ко мы услышим? А то сколько трындели, что им всем КАЖЕТСЯ, что допуск будет. Просто издеваются над своими же ребятами.
ОтветХачапури и вино
Вот просто интересно, если не допустят, то какие басни от Сиха и Ко мы услышим? А то сколько трындели, что им всем КАЖЕТСЯ, что допуск будет. Просто издеваются над своими же ребятами.
Сих расскажет, как они прекрасно провели время на коврике в прихожей
ОтветХачапури и вино
Вот просто интересно, если не допустят, то какие басни от Сиха и Ко мы услышим? А то сколько трындели, что им всем КАЖЕТСЯ, что допуск будет. Просто издеваются над своими же ребятами.
вот их надо точно за бездействие засудить. ромеы сидящие под окном ису с тоскливыми глазами.
и недопуска азербайджанских
Ответestoico
и недопуска азербайджанских
😆
За всё жизнь меня, как болельщика ФК, никогда не интересовалась такими мероприятиями и честно говоря, даже не думала об их существовании. Но в этом году жду конгресса ISU не меньше, чем Фмнала Гран-При. Вера в чудо в русском человеке неистребима))
ОтветManyasha
За всё жизнь меня, как болельщика ФК, никогда не интересовалась такими мероприятиями и честно говоря, даже не думала об их существовании. Но в этом году жду конгресса ISU не меньше, чем Фмнала Гран-При. Вера в чудо в русском человеке неистребима))
Пора бы уже перестать верить. Федре выгодна куча соревнований внутри страны, поэтому ничего для допуска она делать не будет
ОтветNot a crime
Пора бы уже перестать верить. Федре выгодна куча соревнований внутри страны, поэтому ничего для допуска она делать не будет
В точку
Ммм, то есть взрослых даже обсуждать не будут? Очень перспективно, что тут сказать. Минус пару сезонов, а на 2030 «ну у вас же недостаточно рейтинга, ну куда вам последние разминки». Какого черта вообще isu ведет себя как отдельное государство без оглядки на другие виды?
Ответsniper74
Ммм, то есть взрослых даже обсуждать не будут? Очень перспективно, что тут сказать. Минус пару сезонов, а на 2030 «ну у вас же недостаточно рейтинга, ну куда вам последние разминки». Какого черта вообще isu ведет себя как отдельное государство без оглядки на другие виды?
Да, это все печально. Но из положительного, к ОИ 2030 та же Костылева и другие юниорки уже будут иметь возможноть по возрасту участвовать в ОИ, если их допустят в этом году уже по юниорам . Ну рейтинг у них точно будет последних двух разминок.
ОтветЛемур
Да, это все печально. Но из положительного, к ОИ 2030 та же Костылева и другие юниорки уже будут иметь возможноть по возрасту участвовать в ОИ, если их допустят в этом году уже по юниорам . Ну рейтинг у них точно будет последних двух разминок.
Да, текущие юниоры и выйдут с рейтингом. Еще печальнее, если все эти решения лоббируют федерации, типа польской, чьи спортсмены выше 16 места нигде не поднимаются, но их почему-то все слушают
Ожидается, могут, вероятно... Баре собрались, а мы, значит, замерли в ожидании барских милостей - соблаговолят или нет? Чудный итог работы федры под руководством ждуна-Сиха. Мне вот интересно, если они кинут нам кость, ну скажем в виде допуска юниоров, и при этом по взрослым полный глушняк, что Сих будет делать? Прогнется в низком книксене и еще 4 года будет петь про "прекрасный диалог" и "открытость" ИСУ? Министру тогда надо будет его турнуть.
Ответgarovatat
Ожидается, могут, вероятно... Баре собрались, а мы, значит, замерли в ожидании барских милостей - соблаговолят или нет? Чудный итог работы федры под руководством ждуна-Сиха. Мне вот интересно, если они кинут нам кость, ну скажем в виде допуска юниоров, и при этом по взрослым полный глушняк, что Сих будет делать? Прогнется в низком книксене и еще 4 года будет петь про "прекрасный диалог" и "открытость" ИСУ? Министру тогда надо будет его турнуть.
скажет, что это его огрооооомная заслуга. На фоне того, что в других видах уже выступают с флагом и гимном и взрослые, и юниоры
ОтветСырок с кокосом
скажет, что это его огрооооомная заслуга. На фоне того, что в других видах уже выступают с флагом и гимном и взрослые, и юниоры
Именно! И продолжит бездействовать дальше.
Сборища ису станут намного эффективнее, если им запретить собираться на Тенерифе)
Хорошая и главное очень оптимистичная формулировка, могут рассмотреть. И какова же вероятность, что рассмотрение вообще состоится на этом конгрессе? Но даже если рассмотрение и состоится, то вероятность , что оно будет положительным для российских юниоров, просто ничтожна. Прошло столько времени нахождения наших спортсменов в изоляции, что выросло целое поколение фигуристов, которые не имеют представления, каково это выступать на международной арене вместе со всеми сильнейшими и это действительно вопиющее нарушение прав спортсменов, да просто прав человека, на свою профессиональную деятельность. Представляю, что находится в голове этих людей из ИСУ, которым предстоит принять решение, которое в корне противоречит их основным русофобским принципам. Поэтому, я очень сомневаюсь, что такое решение будет принято к рассмотрению, это самое простое, что могут сделать эти люди для достижения своих целей, просто его не рассматривать, а повод всегда найдется.
Надо было заранее в суд подавать. Лучше пусть дело стартует раньше, а потом закроется в связи с допуском, чем не допустят и дела нет.
В суд пора
ОтветIrina037
В суд пора
Для этого Сиха сначала свергнуть надо было. Он никуда не пойдёт, ни в какой суд
ОтветIrina037
В суд пора
Давно,но мы же "дружим",улыбаемся и ждемс..
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