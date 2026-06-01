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Евгений Плющенко: «Спорт – вне политики и вне всяких границ! Наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира»

Плющенко: наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его клуб «Ангелы Плющенко» объединяет спортсменов со всего мира.

«Наш международный спортивный сбор длиной в один месяц подошел к концу. В нем приняли участие 60 спортсменов из 12 стран мира: России, Индии, Китая, Латвии, Нидерландов, Ирана, Армении, Швеции, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Болгарии.

Спасибо всем за невероятную атмосферу, дружбу, труд и любовь к спорту! До скорой встречи!

Спорт – вне политики и вне всяких границ! Наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира.

До новых встреч!» – написал Плющенко.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
logoЕвгений Плющенко
logoсборная России
logoАкадемия Плющенко

Комментарии

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А что ж тогда критиковал тех, кто в другие страны до Гнома уехал? Спорт вне политики же
ОтветBartez1986
А что ж тогда критиковал тех, кто в другие страны до Гнома уехал? Спорт вне политики же
«Это другое».
ОтветBartez1986
А что ж тогда критиковал тех, кто в другие страны до Гнома уехал? Спорт вне политики же
Зачем вообще менять гражданство, если спорт вне границ?
«За деньги да»
Да? А как же СВО, как же наши земли и мама с папой, наш президент? Всё уже, наигрался в патриота? Космополит недоделанный)))
Ответkate_ko
Да? А как же СВО, как же наши земли и мама с папой, наш президент? Всё уже, наигрался в патриота? Космополит недоделанный)))
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ОтветBlack&White
Комментарий скрыт
1. При чем здесь Тутберидзе? Вот когда она начнёт задвигать ура-патриотические речи и делать прямо противоположное, огребёт столько же хейта. И если вы так внимательно читаете мои комментарии, что даже запоминаете, то можете помнить, что я довольно часто ее критикую. В тч за увлечение сборной Грузии, которое, как по мне, вышло за рамки нормы для российского тренера
2. Сейчас же речь про Плющенко, который на голубом глазу осудил переходы российских спортсменов, то есть он сам задал эту моральную планку, его никто за язык не тянул, а теперь он делает ровно то, за что осудил других.
3. Рудковщенко на регулярной основе сосут гранты и бюджет на закуп билетов на свои сказочки, при этом прикрываясь патриотизмом. Уж на то пошло, Тутберидзе делает свои шоу сама, без грантов, посещают их люди на совершенно добровольной основе, приходят реальные полные залы, а не вымышленные пиарщиками, тк люди платят за качественный состав и интересный контент. И цимес в том, что к бОльшей части чемпионов, которые катают в ее шоу, она имеет непосредственное отношение, какое - я не буду затрудняться и объяснять, сами знаете.
4. Что еще сказать? То, что я написала про Плюща, никак не резонирует с моими собственными взглядами, я всего лишь стебу этого балабола за его же слова и лицемерие. Эта семейка всерьёз думает, что ФК публика это беспамятные дурачки? Ну нет, пусть почитают про себя правду, а не проплаченные восхваления
А почему он название на иностранном языке пишет? Закон же вышел недавно, что все должно быть на русском.
ОтветNickN
А почему он название на иностранном языке пишет? Закон же вышел недавно, что все должно быть на русском.
Законы - они для бедных)))
ОтветNickN
А почему он название на иностранном языке пишет? Закон же вышел недавно, что все должно быть на русском.
Чтобы выбесить через экран
Тут, кстати, с переходом Ковалева забавно получилось. Плющенко опять распушил хвост и написал у себя в соцсетях, что давно знает Артёма и когда то он с ним выучил 3А, когда Ковалев был у него на сборах. На, что Тим Волкова ответила, что вообще то Ковалев выучил 3А ещё в феврале 2017 года на Хрустальном, где тогда работал Волков. Поэтому "Евгений Викторович, не вводите людей в заблуждение"))
У начинающего тренера ложь во всём, от мелочей до глобальных вопросов.
ОтветЯгун Ягунини
Тут, кстати, с переходом Ковалева забавно получилось. Плющенко опять распушил хвост и написал у себя в соцсетях, что давно знает Артёма и когда то он с ним выучил 3А, когда Ковалев был у него на сборах. На, что Тим Волкова ответила, что вообще то Ковалев выучил 3А ещё в феврале 2017 года на Хрустальном, где тогда работал Волков. Поэтому "Евгений Викторович, не вводите людей в заблуждение")) У начинающего тренера ложь во всём, от мелочей до глобальных вопросов.
Он и про Самоделкину так же врал, что она у него четверные запрыгала. Хотя четверные она прыгала у Давыдова.
Какой же он противный. Насколько я наслаждался его выступлениями в свое время и даже защищал после первых косяков и вранья, но как можно было вот в ЭТО превратиться? Просто ужас
Получается, что тренировки ГномГномыча и Жилиной будет оплачивать Азербайджан, а тренировки Титовой уже оплачивает Армения. То есть частная академия Плющенко получает деньги от других государств. По-моему, есть все основания, чтобы признать Плющенко иноагентом.
ОтветБлинчик
Получается, что тренировки ГномГномыча и Жилиной будет оплачивать Азербайджан, а тренировки Титовой уже оплачивает Армения. То есть частная академия Плющенко получает деньги от других государств. По-моему, есть все основания, чтобы признать Плющенко иноагентом.
Комментарий скрыт
ОтветБлинчик
Получается, что тренировки ГномГномыча и Жилиной будет оплачивать Азербайджан, а тренировки Титовой уже оплачивает Армения. То есть частная академия Плющенко получает деньги от других государств. По-моему, есть все основания, чтобы признать Плющенко иноагентом.
и конфисковать академию? ждём следующую новость на спортс))
Ну а чего удивляться. Если любого "патриота" рассмотреть внимательнее, то или имущество не соответствует доходам, или гражданства и паспорта разных стран, или родственники в неправильных странах с немереными активами. А чаще - и первое, и второе, и третье.
" Не понимаю, как можно отказаться от своей страны, отказаться от нашего президента, земель, ресурсов". Вот за, что я люблю Евгения Викторовича, так это стойкость в своих убеждениях)))
ОтветЯгун Ягунини
" Не понимаю, как можно отказаться от своей страны, отказаться от нашего президента, земель, ресурсов". Вот за, что я люблю Евгения Викторовича, так это стойкость в своих убеждениях)))
Евгений он такой: сказал как отрезал)
Похоже, Плющ в своей пафосной речи чутка оговорился. Правильно было сказать - "клуб Ангелы Плющенко ПРОДАЕТ своих спортсменов в различные страны мира. "
За одно была бы практически бесплатная рекламная акция. Все как Яночка любит.....
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