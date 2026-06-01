Евгений Плющенко: «Спорт – вне политики и вне всяких границ! Наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира»

Плющенко: наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его клуб «Ангелы Плющенко» объединяет спортсменов со всего мира.

«Наш международный спортивный сбор длиной в один месяц подошел к концу. В нем приняли участие 60 спортсменов из 12 стран мира: России, Индии, Китая, Латвии, Нидерландов, Ирана, Армении, Швеции, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Болгарии.

Спасибо всем за невероятную атмосферу, дружбу, труд и любовь к спорту! До скорой встречи!

Спорт – вне политики и вне всяких границ! Наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира.

До новых встреч!» – написал Плющенко.