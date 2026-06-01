Евгений Плющенко: «Спорт – вне политики и вне всяких границ! Наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира»
Плющенко: наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира.
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что его клуб «Ангелы Плющенко» объединяет спортсменов со всего мира.
«Наш международный спортивный сбор длиной в один месяц подошел к концу. В нем приняли участие 60 спортсменов из 12 стран мира: России, Индии, Китая, Латвии, Нидерландов, Ирана, Армении, Швеции, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Болгарии.
Спасибо всем за невероятную атмосферу, дружбу, труд и любовь к спорту! До скорой встречи!
Спорт – вне политики и вне всяких границ! Наш клуб Angels of Plushenko объединяет спортсменов со всего мира.
До новых встреч!» – написал Плющенко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
Комментарии
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2. Сейчас же речь про Плющенко, который на голубом глазу осудил переходы российских спортсменов, то есть он сам задал эту моральную планку, его никто за язык не тянул, а теперь он делает ровно то, за что осудил других.
3. Рудковщенко на регулярной основе сосут гранты и бюджет на закуп билетов на свои сказочки, при этом прикрываясь патриотизмом. Уж на то пошло, Тутберидзе делает свои шоу сама, без грантов, посещают их люди на совершенно добровольной основе, приходят реальные полные залы, а не вымышленные пиарщиками, тк люди платят за качественный состав и интересный контент. И цимес в том, что к бОльшей части чемпионов, которые катают в ее шоу, она имеет непосредственное отношение, какое - я не буду затрудняться и объяснять, сами знаете.
4. Что еще сказать? То, что я написала про Плюща, никак не резонирует с моими собственными взглядами, я всего лишь стебу этого балабола за его же слова и лицемерие. Эта семейка всерьёз думает, что ФК публика это беспамятные дурачки? Ну нет, пусть почитают про себя правду, а не проплаченные восхваления
У начинающего тренера ложь во всём, от мелочей до глобальных вопросов.
За одно была бы практически бесплатная рекламная акция. Все как Яночка любит.....