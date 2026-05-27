  • Роднина о переходе сына Плющенко: «У нас не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств»
Роднина о переходе сына Плющенко: «У нас не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств»

Роднина о переходе сына Плющенко в Азербайджан: люди имеют право сменить страну.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о том, что Евгения Плющенко обвиняют в отсутствии патриотизма.

13-летний сын Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.

«Плющенко критикуют за отсутствие патриотизма? Нужно понимать, какие у него были доводы при смене спортивного гражданства сына. У нас в стране не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств. Люди имеют право сменить страну и гражданство, если какие-то обстоятельства в России их не устраивают.

Морально-этическую часть перехода Саши в сборную Азербайджана развивают только журналисты. Почему-то не говорят о том, что в Баку сейчас активно строится ледовый центр и его отца могли просто пригласить туда работать. Все только мельком на эту ситуацию посмотрели, а всей подноготной не знают. Зато очень быстро сделали выводы», – сказала Роднина.

Означает ли переход Саши Плющенко, что у его родителей есть гражданство Азербайджана?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoЕвгений Плющенко
logoИрина Роднина
переходы
сборная Азербайджана
logoмужское катание
logoАлександр Плющенко

Нет, мы обвиняем только тех, кто обвинял в свое время других.
ОтветБилльХансен
Комментарий скрыт
ОтветЖелезная Леди
Комментарий скрыт
От имени Сената и народа Рима, давно же известна формулировка. Сената на этом сайте не видать, так что я говорю от имени народа Рима. Что-то не так сказал?
Вот она, защитница нашлась🤣🤡
Уж точно не Родниной говорить о патриотизме
Вопрос не в том что люди меняют гражданство, а том что некоторые из них являются профессиональными патриотами, исходя из своих совершенно меркантильных интересов.
Ответmaks44
Комментарий скрыт
ОтветЖелезная Леди
Комментарий скрыт
На каком митинге выступала Тутберидзе?
Никто и не сомневался, что Роднина, потерявшая все нравственные ориентиры будет поддерживать решение Рудковских, ведь она давно выполняет заказы этой семейки. Ну а то что депутат ГД проводит антигосударственную политику, так этому уже и удивляться не приходиться, позор и стыд 😔
Бывшая фигуристка тоже тихо получила гражданство США, и работала там 12 лет. Когда вернулась в Россию и уселась в госдумовское кресло, чудесным образом оказалось что американского паспорта у неë не было.
"Ворон ворону глаз не выклюет»

Нашли у кого спрашивать. У самой "рыльце в пуху"
Все адвокаты Рудковских говорят одно и тоже , как по писанному . И все дружно « позабыли « , что « патриот « получает миллионные гранты от гос-ва , что сам критиковал смену гр-ва. Лучше бы молчали .
Роднина, не унимающаяся в оправдании семейства архангелов, просто подтверждает догадки о том, что она - на довольствии
ОтветAAPolyansky
у кого и сколько их?
ОтветРинн24
Похоже , на черной икре Рудковских😁😁😁😁
Мне вот интересно, все эти, которые как бы над нами, якобы элита нынешняя, они когда свои рожи в зеркале видят блюют или нет? Они ведь не могут не понимать, насколько они мерзки и ничтожны?
ОтветAngelgirl
Могут. Думаю, реально не понимают насколько абсурдны иногда их высказывания и противоречивы действия.
Материалы по теме
Бестемьянова о переходе сына Плющенко: «Не понимаю, в чем здесь негатив. Евгений достаточно сделал для страны, нельзя его упрекать в непатриотичности»
27 мая, 12:25
Дегтярев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Это личное дело каждого, но мое отношение – негативное. Как министр с этим согласиться не могу»
27 мая, 10:51
Депутат Свищев о переходе сына Плющенко в Азербайджан: «Не могу найти объяснение, почему Евгений принял такое решение. У меня нет оправданий данному поступку»
26 мая, 10:42
