Роднина о переходе сына Плющенко: «У нас не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств»

Роднина о переходе сына Плющенко в Азербайджан: люди имеют право сменить страну.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о том, что Евгения Плющенко обвиняют в отсутствии патриотизма.

13-летний сын Плющенко Александр перешел в сборную Азербайджана.

«Плющенко критикуют за отсутствие патриотизма? Нужно понимать, какие у него были доводы при смене спортивного гражданства сына. У нас в стране не только спортсмены гражданство меняют. Не помню, чтобы всех остальных обвиняли в отсутствии патриотических чувств. Люди имеют право сменить страну и гражданство, если какие-то обстоятельства в России их не устраивают.

Морально-этическую часть перехода Саши в сборную Азербайджана развивают только журналисты. Почему-то не говорят о том, что в Баку сейчас активно строится ледовый центр и его отца могли просто пригласить туда работать. Все только мельком на эту ситуацию посмотрели, а всей подноготной не знают. Зато очень быстро сделали выводы», – сказала Роднина .

