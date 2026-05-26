«С великим тренером». Гуменник выложил совместное фото с Арутюняном

Гуменник выложил совместное фото с Арутюняном: с великим тренером.

Российский фигурист Петр Гуменник опубликовал совместное фото с тренером Рафаэлем Арутюняном .

Гуменник находится на стажировке у Арутюняна в США. Фигурист и тренер сфотографировались вместе у входа на арену Great Park Ice в Ирвайне (Калифорния).

«С великим тренером в Great Park!» – написал Гуменник.

Туктамышева и Гуменник больше не скрываются: они все-таки вместе