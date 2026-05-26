Фото
0

«С великим тренером». Гуменник выложил совместное фото с Арутюняном

Гуменник выложил совместное фото с Арутюняном: с великим тренером.

Российский фигурист Петр Гуменник опубликовал совместное фото с тренером Рафаэлем Арутюняном.

Гуменник находится на стажировке у Арутюняна в США. Фигурист и тренер сфотографировались вместе у входа на арену Great Park Ice в Ирвайне (Калифорния).

«С великим тренером в Great Park!» – написал Гуменник.

Туктамышева и Гуменник больше не скрываются: они все-таки вместе

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Петра Гуменника
logoмужское катание
logoсборная России
logoфото
logoПетр Гуменник
Рафаэль Арутюнян

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Как же я люблю ветку фк))) Как можно было во вполне ожидаемом и тем более не первом визите к Аруту увидеть "предательство" Вероники Дайнеко?.. Да и слово великий здесь явно для игры слов с названием арены Great Park. Дорогие коллеги-комментаторы, давайте жить дружно и не набрасывать просто так :)
ОтветAleksey 2025
Как же я люблю ветку фк))) Как можно было во вполне ожидаемом и тем более не первом визите к Аруту увидеть "предательство" Вероники Дайнеко?.. Да и слово великий здесь явно для игры слов с названием арены Great Park. Дорогие коллеги-комментаторы, давайте жить дружно и не набрасывать просто так :)
Комментарий скрыт
ОтветAleksey 2025
Как же я люблю ветку фк))) Как можно было во вполне ожидаемом и тем более не первом визите к Аруту увидеть "предательство" Вероники Дайнеко?.. Да и слово великий здесь явно для игры слов с названием арены Great Park. Дорогие коллеги-комментаторы, давайте жить дружно и не набрасывать просто так :)
Они так не умеют )). Великий - это вольный перевод редакции. ))
Увидела в инсте, так и подумала, что сейчас ему предъявят неблагодарность, подколы в сторону Дайнеко, и прочие умозаключения больного мозга
ОтветКошка Матраскина
Увидела в инсте, так и подумала, что сейчас ему предъявят неблагодарность, подколы в сторону Дайнеко, и прочие умозаключения больного мозга
С 22 года поняла что 85 % населения с больными мозгами
Когда фигуристы пересекаются например с АНМ даже на единственных сборах в жизни и то выкладывают фото с ними и подписывают что они с великим тренером. Или с ТНМ из Игоры где даже сборов нет а только мастер-класс. Как это должно уязвить их непосредственных тренеров?

Шабаш какой-то развели тут.
Что творится в комментариях, почему так перевозбудились из-за слова "великий", понятно же, что игра слов.....
Бенефис Дружбы понятен, он самый большой хейтер Петра, но всегда был в одиночестве, откуда столько единомышленников, он даже Лизу пожалел, забыл, как оскорблял её сам.
ОтветАдриана
Что творится в комментариях, почему так перевозбудились из-за слова "великий", понятно же, что игра слов..... Бенефис Дружбы понятен, он самый большой хейтер Петра, но всегда был в одиночестве, откуда столько единомышленников, он даже Лизу пожалел, забыл, как оскорблял её сам.
Он ее тайный сталкер, он никогда Пете не простит, что они вместе. ))
ОтветАдриана
Что творится в комментариях, почему так перевозбудились из-за слова "великий", понятно же, что игра слов..... Бенефис Дружбы понятен, он самый большой хейтер Петра, но всегда был в одиночестве, откуда столько единомышленников, он даже Лизу пожалел, забыл, как оскорблял её сам.
Чернила закончились, кляузы судебные писать. Вот и вернулся на форум. ))
Есть у него пара единомышленников тут, но это капля в море.
Все Петины фото, все Петины приколы, каждый шаг, каждый чих, каждый день выкладывают на спортс! Прям секс- идол какой то! Ален Делон и Джонни Депп в одном флаконе! Ладно с такой тщательностью Загитову обсуждают, она хоть Олимпиаду выиграла! А тут- ни коня, ни воза! Один пиар!
ОтветKira Smirnova
Все Петины фото, все Петины приколы, каждый шаг, каждый чих, каждый день выкладывают на спортс! Прям секс- идол какой то! Ален Делон и Джонни Депп в одном флаконе! Ладно с такой тщательностью Загитову обсуждают, она хоть Олимпиаду выиграла! А тут- ни коня, ни воза! Один пиар!
Комментарий скрыт
ОтветKira Smirnova
Все Петины фото, все Петины приколы, каждый шаг, каждый чих, каждый день выкладывают на спортс! Прям секс- идол какой то! Ален Делон и Джонни Депп в одном флаконе! Ладно с такой тщательностью Загитову обсуждают, она хоть Олимпиаду выиграла! А тут- ни коня, ни воза! Один пиар!
Это накрутки от сопровождающих раздел фк спортса, как и лайки в его адрес под парой -тройкой комментов, видимо рекламный контракт 12 и 6 места на ои еще не полностью отработан),а может будут лепить голема до последнего.
Ждём фото и видео уже непосредственно с катка. Удачной стажировки Пете !
ОтветДок Аксель
Ждём фото и видео уже непосредственно с катка. Удачной стажировки Пете !
Там нельзя снимать...
ОтветДок Аксель
Ждём фото и видео уже непосредственно с катка. Удачной стажировки Пете !
На катке снимать нельзя
Не так - он написал «с великим тренером в великом парке» - потому что за спиной надпись «великий парк», и это всего лишь игра слов, но все уже страшно возбудились.
Эти поездки Пете очень полезны. А Дайнеко очень мудра, что приветствует это.
Что, Рафик великий тренер, знает весь мир.
Что так некоторые возбудились, непонятно.,,,😀
ОтветУтренняя Аврора
Эти поездки Пете очень полезны. А Дайнеко очень мудра, что приветствует это. Что, Рафик великий тренер, знает весь мир. Что так некоторые возбудились, непонятно.,,,😀
Согласна.
ОтветУтренняя Аврора
Эти поездки Пете очень полезны. А Дайнеко очень мудра, что приветствует это. Что, Рафик великий тренер, знает весь мир. Что так некоторые возбудились, непонятно.,,,😀
Дайнеко не мудра,а теперь скорее всего он ее разрешения даже не спрашивает на "стажировки"-просто ставит перед фактом, сама себя принижает как тренера. Ни один спортсмен так себя не ведет с помпой обставляя "стажировки" при живом тренере и не благодаря своего тренера, не выставляя аналогичные благодарности Дайнеко, поэтому она будет огребать от своего спортсмена ,тренировки не исправили его недокруты, да он не валится как раньше, но недокруты при нем их просто не проставляют-теперь уже из-за того,что надо затереть реальные результаты ОИ, его 12 и 6 место.
Сама по себе фотография с Рафом - безобидная. Но, что было в инфополе до нее? Дайнеко билась в соцсетях с критиками Пети, убеждая, что он занят тренировками, а не личной жизнью. На следующий день Петя с Лизой выложили личные фотки. А еще через пару дней появилось фото с Арутюняном и подпись "великий". В кино это называется "Эффект Кулешова", когда один и тот же кадр может приобретать разные значения в зависимости от того, что было показано до него. Если назвался "стратегом", надо просчитывать такие ситуации. А если такого эффекта и добивался, то... как минимум, по отношению к Дайнеко это некрасиво.
ОтветНаши победят
Сама по себе фотография с Рафом - безобидная. Но, что было в инфополе до нее? Дайнеко билась в соцсетях с критиками Пети, убеждая, что он занят тренировками, а не личной жизнью. На следующий день Петя с Лизой выложили личные фотки. А еще через пару дней появилось фото с Арутюняном и подпись "великий". В кино это называется "Эффект Кулешова", когда один и тот же кадр может приобретать разные значения в зависимости от того, что было показано до него. Если назвался "стратегом", надо просчитывать такие ситуации. А если такого эффекта и добивался, то... как минимум, по отношению к Дайнеко это некрасиво.
Ещё раз, у кого какие комплексы, кому-то и мизинец покажи, напридумывает хрен знает что. То что нас готовят к выходу из тени и идёт прогрев в виде выкладывания прошлогодних "консервов", было ясно до всяких сообщений Дайнеко. Не факт , что Петя с Лизой их вообще читали. Сообщения кажется были вконташе, а Пётр с Лизой "пасутся" в запрещеграме. Ну и напоследок, к окончанию стажировки он наконец выложил фото с тренером, к которому собственно и приехал, и который по сути , является его "крестным отцом" в спорте, потому что именно он рассказал матери, что перспективы у парня есть, надо только подождать, когда они совсем уж хотели уходить из спорта. Ах, какой "неожиданный финт ушами", ну мы конечно ни сном ни духом. И Дайнеко, которая бок о бок с Арутюняном в Милане во время тренировок стояла , тоже не в курсе. Кстати, Малинина в Милане Арутюнян не консультировал, только Петра и Самоделкину.
ОтветОксана Новикова_1116830552
Ещё раз, у кого какие комплексы, кому-то и мизинец покажи, напридумывает хрен знает что. То что нас готовят к выходу из тени и идёт прогрев в виде выкладывания прошлогодних "консервов", было ясно до всяких сообщений Дайнеко. Не факт , что Петя с Лизой их вообще читали. Сообщения кажется были вконташе, а Пётр с Лизой "пасутся" в запрещеграме. Ну и напоследок, к окончанию стажировки он наконец выложил фото с тренером, к которому собственно и приехал, и который по сути , является его "крестным отцом" в спорте, потому что именно он рассказал матери, что перспективы у парня есть, надо только подождать, когда они совсем уж хотели уходить из спорта. Ах, какой "неожиданный финт ушами", ну мы конечно ни сном ни духом. И Дайнеко, которая бок о бок с Арутюняном в Милане во время тренировок стояла , тоже не в курсе. Кстати, Малинина в Милане Арутюнян не консультировал, только Петра и Самоделкину.
Вы сами себе противоречите: то пишете про "прогревы" - то есть, определенную стратегию в публикациях, то о том, что никакой подноготной нет - просто выложил и все.
Если уж переводить, то переводить все. )) With great coach in Great Park. Игра слов. С великим тренером в Великом парке или с отличным тренером в Great Park.

Комменты у некоторых из разряда "сами придумали - сами обиделись". Неужели некоторые думают, что Вероника не в курсе, зачем поехал Петр и что они там будут делать? Такие вещи планируются сильно заранее. Кто-то недавно жаловался, что Дайнеко возмущалась, что типа выложили фотки Пети с отдыха. Ну вот вам рабочая фотография, как говорится. )
Ну и сам факт, что Петя всегда благодарит своего тренера и называет ее именно "своим тренером" в интервью, уже о многом говорит.
ОтветSkyolker
Если уж переводить, то переводить все. )) With great coach in Great Park. Игра слов. С великим тренером в Великом парке или с отличным тренером в Great Park. Комменты у некоторых из разряда "сами придумали - сами обиделись". Неужели некоторые думают, что Вероника не в курсе, зачем поехал Петр и что они там будут делать? Такие вещи планируются сильно заранее. Кто-то недавно жаловался, что Дайнеко возмущалась, что типа выложили фотки Пети с отдыха. Ну вот вам рабочая фотография, как говорится. ) Ну и сам факт, что Петя всегда благодарит своего тренера и называет ее именно "своим тренером" в интервью, уже о многом говорит.
Раз уж разбираем на молекулы, то в оригинале было "with a great coach". То есть это именно что "отличный, один из множества прекрасных тренеров", чем "великий". Надеюсь, это хотя бы немного успокоит защитников Вероники Анатольевны (но конечно же нет) :))
ОтветKarina kolesnikova
Раз уж разбираем на молекулы, то в оригинале было "with a great coach". То есть это именно что "отличный, один из множества прекрасных тренеров", чем "великий". Надеюсь, это хотя бы немного успокоит защитников Вероники Анатольевны (но конечно же нет) :))
Я думаю, вряд ли Вероника Анатольевна ущемилась. ))
Вон, Саша Трусова написала очень теплые слова про работу с Бенуа, хотя у них в штабе есть свой классный штатный хореограф. Это нормальная практика - хвалить тех, кто дает тебе знания. )) Просто не все это понимают. ))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Так и живем». Туктамышева показала фото с Гуменником
22 мая, 05:47Фото
Гуменник выложил фото с Туктамышевой
21 мая, 20:39Фото
Дайнеко о поездке Гуменника в США: «Уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения»
20 мая, 11:16
Рекомендуем
Главные новости
Дзюдоистка Воробьева о Трусовой: «Считаю, у нее есть хорошие шансы и возможности. Саша находится в хорошей форме, много тренируется»
вчера, 15:43
Ирина Роднина: «Думаю, юниоров уже летом допустят до международных соревнований. А вот насчет взрослых – не знаю, не уверена»
вчера, 15:30
Александр Жулин: «Валиеву и Трусову нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне»
вчера, 14:44
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)
вчера, 14:12
Монсон о сыне Плющенко: «Что будет, когда Россию снова допустят? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную»
вчера, 13:49
Генсек ФФККР: «Информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Издание, на которое все ссылаются, погналось за хайпом»
вчера, 12:00
Плющенко о переходе Ковалева: «Я поддержал его решение выступать за наш клуб, дав ему все необходимые условия для тренировочного процесса и проживания»
вчера, 10:14
Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза принятые против нее санкции (ТАСС)
вчера, 09:57
Ламбьель поставит программы Шоме Уно и Марин Хонде
вчера, 08:56
Дирекция развития спорта Казахстана: «Выплаты Шайдорову возобновятся сразу после заключения нового договора»
вчера, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем