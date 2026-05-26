  • «Проблема не в фигуристе, а в некачественном материале». Плющенко опубликовал «ликбез по искусственному льду» после критики выступления сына Александра
«Проблема не в фигуристе, а в некачественном материале». Плющенко опубликовал «ликбез по искусственному льду» после критики выступления сына Александра

Специалист по пластиковому льду о прокате Саши Плющенко: проблема не в фигуристе.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео на тему синтетического льда.

«Ликбез по искусственному льду от профессионалов Plast Ice и Plastmass Group», – написал Плющенко.

Ранее его сын Александр выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший катался на пластиковом льду на сцене, повторив номер с Евровидения-2008, в котором выступал его отец.

Выступление Александра раскритиковали в соцсетях.

«Проблема здесь не в фигуристе, а в материале, который используют. <...> Спортсмен точно ни в чем не виноват, проблема в некачественном продукте. Ноги просто встревают в таком покрытии, скольжения нет вообще», – говорит девушка-специалист на видео.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Проблема не в фигуристе, а в его родителях.
Ну он так и сказал, "некачественный материал"
Какой то азербайджанский стыд )
🤣
этим и после Крокуса не было стыдно
Сами отправили его туда позориться, а теперь все кругом виноваты, но только не сами.
Да что же он все никак не уймется то!?)) Плющ, замолчи, ты только всё усугубляешь!
Ноги у ГГ "встревают" на любом льду, плечи сидят на ушах, ни пластики, ни танцевальности, ни музыкальности, ни линий, вообще ничего, ноль способностей к ФК. Иначе его результаты были бы конкурентны внутри страны и не пришлось бы спешным порядком бежать в солнечный Азербайджан. В мать пошёл, не повезло, бывает. Зачем с упорством осла раз за разом называть черное белым, пытаться что-то отстирать...
Так 26 лет уже называют чёрное белым. Не замечаете?
Да хватит уже этих оправданий! Не просто так ведь его отправили выступать за страну, в которой нет катка. Ничего не имею против Саши, но просто НЕ фигурист. И это нормально! Я тоже не балерина. Да, Яна представь себе. Можно быть просто ребёнком. Как Егор Ермак. Который занимался спортом, а захотел - перестал. И его не перестали любить мама с дедом из-за этого. Необязательно выступать м температурой 40 в дурацком шоу, чтобы родители тебя любили. Если это нормальные родители.
А что вы не имеете ничего против Саши? После его яркого выступления против Ермака, понятно, что он за тип. В принципе у такой мамы другого и не получилось бы. Так что онжеребенок на него уже не работает.
Но виноват ли в этом? Может ли человек переступить через воспитание родителей. Философский вопрос.
В данном случае, проблема как раз в фигуристе.
Плохому танцору...
Прекратите позорить ребенка.
Они профессиональные позорники. Этим в основном и зарабатывают. Если не будут позориться, что тогда кушать и на что ехать на Мальдивы?🤔
Тогда пусть не плачут, что хейтят их. ))
Пацана жалко. Неокрепшая психика. С родоками-то все ясно.
У плюща горит 🔥
ну так еще бы. то никто не видел перформансов юного гения, а тут увидели все
А верхняя часть туловища где застревает?) Ну и про "повтор номера с Евровидения" вообще смешно. Там и песня другая была, и фигурист всё-таки был профессионалом
В текстурах )
Плющ тогда умудрился на этом пятачке вокруг Билана прилично так зажечь, раздал огня. С подскоками "пельмешка в кипящей кастрюльке" (с) вообще не сравнимо))
Чем больше оправданий ,тем хуже,по-моему.. Как же организаторы,тем более родители выпустили ребенка на некачественный лед?Если" ноги встревали в покрытии и скольжения нет вообще",ребенок мог спотыкнуться,упасть,получить травму,сломать что-то. Кто отвечал бы за это?.Почему папа сам не опробовал лед,прежде чем Саша стал выступать?
Он лапти дома забыл.
Вы репетицию не видели?))) Они все это репетировали!) просто не обратили внимание на лед и фигуриста. Папа сам контролировал весь процесс и сам танец )
