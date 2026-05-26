«Проблема не в фигуристе, а в некачественном материале». Плющенко опубликовал «ликбез по искусственному льду» после критики выступления сына Александра

Специалист по пластиковому льду о прокате Саши Плющенко: проблема не в фигуристе.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео на тему синтетического льда.

«Ликбез по искусственному льду от профессионалов Plast Ice и Plastmass Group», – написал Плющенко.

Ранее его сын Александр выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший катался на пластиковом льду на сцене, повторив номер с Евровидения-2008, в котором выступал его отец.

Выступление Александра раскритиковали в соцсетях.

«Проблема здесь не в фигуристе, а в материале, который используют. <...> Спортсмен точно ни в чем не виноват, проблема в некачественном продукте. Ноги просто встревают в таком покрытии, скольжения нет вообще», – говорит девушка-специалист на видео .