«Проблема не в фигуристе, а в некачественном материале». Плющенко опубликовал «ликбез по искусственному льду» после критики выступления сына Александра
Специалист по пластиковому льду о прокате Саши Плющенко: проблема не в фигуристе.
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео на тему синтетического льда.
«Ликбез по искусственному льду от профессионалов Plast Ice и Plastmass Group», – написал Плющенко.
Ранее его сын Александр выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший катался на пластиковом льду на сцене, повторив номер с Евровидения-2008, в котором выступал его отец.
Выступление Александра раскритиковали в соцсетях.
«Проблема здесь не в фигуристе, а в материале, который используют. <...> Спортсмен точно ни в чем не виноват, проблема в некачественном продукте. Ноги просто встревают в таком покрытии, скольжения нет вообще», – говорит девушка-специалист на видео.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Евгения Плющенко
Ноги у ГГ "встревают" на любом льду, плечи сидят на ушах, ни пластики, ни танцевальности, ни музыкальности, ни линий, вообще ничего, ноль способностей к ФК. Иначе его результаты были бы конкурентны внутри страны и не пришлось бы спешным порядком бежать в солнечный Азербайджан. В мать пошёл, не повезло, бывает. Зачем с упорством осла раз за разом называть черное белым, пытаться что-то отстирать...
Прекратите позорить ребенка.
Пацана жалко. Неокрепшая психика. С родоками-то все ясно.