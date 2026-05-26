Видео
0

11-летняя Надежда Пескова перешла в танцы на льду

11-летняя дочь Навки и Пескова перешла в танцы на льду.

11-летняя Надежда Пескова перешла в танцы на льду.

Фигуристка встала в дуэт с 13-летним Андреем Челековым. Видео с их тренировок опубликовано в соцсетях «Навка Арены».

Пескова – дочь олимпийской чемпионки Турина-2006 в танцах на льду Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал «Навка Арены»
танцы на льду
logoсборная России
Надежда Пескова
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё одно дарование.Надо было их с Гномычем в пару чтавить
ОтветАлеся Ткаченко
Ещё одно дарование.Надо было их с Гномычем в пару чтавить
Негоже дочери пресс-секретаря президента вставать в пару с азербайджанским фигуристом.
ОтветОксана_1117159085
Негоже дочери пресс-секретаря президента вставать в пару с азербайджанским фигуристом.
Дети Пескова живут за границей, а старшая дочь Навки - гражданка США. Да и сама Навка страны меняла.
Будет с Полиной Тихоновой и Варварой Слуцкой конкурировать)) В танцах карьера долгая, так что встретятся когда нибудь на одном льду.
ОтветАлё? Алёна
Будет с Полиной Тихоновой и Варварой Слуцкой конкурировать)) В танцах карьера долгая, так что встретятся когда нибудь на одном льду.
Ну Полина в сравнении с навкиной дочкой прекрасно катит и артистизм там на месте. А здесь... если девочка в 11 лет на таком уровне, то...
Навкины безнадежды.
ОтветТотли Тауэрс
Ну Полина в сравнении с навкиной дочкой прекрасно катит и артистизм там на месте. А здесь... если девочка в 11 лет на таком уровне, то... Навкины безнадежды.
Ни разу не видела на льду Надю Пескову!
Блат и сестла в нашем ФК рука об руку идут как всегда.
ОтветДок Аксель
Блат и сестла в нашем ФК рука об руку идут как всегда.
Тонко тонко😂😂😂
ОтветДок Аксель
Блат и сестла в нашем ФК рука об руку идут как всегда.
Будем честны, Надю никто 5кратной ОЧ не объявлял и оскомину ей не набил. Очевидно, перевели в танцы, потому что прыжки не идут. Я уверена, что если и в танцах не пойдёт, никто её пихать не будет. Хотя последние действия Навки у меня вызывают недоумение.
ооо, классика блатняка. все дочурки, сынульки в танцах, скоро не продохнуть будет на подиумах от блатных детишек))

одна дочь Бережной в парном и бюль бюль оглы ака Гном в одиночном)
Ответbezsugar
ооо, классика блатняка. все дочурки, сынульки в танцах, скоро не продохнуть будет на подиумах от блатных детишек)) одна дочь Бережной в парном и бюль бюль оглы ака Гном в одиночном)
Маринин Артемий в одиночном.
Но там нет перспектив
Ответbezsugar
ооо, классика блатняка. все дочурки, сынульки в танцах, скоро не продохнуть будет на подиумах от блатных детишек)) одна дочь Бережной в парном и бюль бюль оглы ака Гном в одиночном)
Вопрос: почему такой крутой продюсер не стала раскручивать сына на эстраде? Чтоб уж точно был "Бюль Бюль", с азербайджанским-то паспортом?
Ещё один блат подрастает?
ОтветKaterina Sunny
Ещё один блат подрастает?
Почему блат, сестра
Ответstanislav.tokarev@im.systems
Почему блат, сестра
Сестла)
Андрей Челеков и его родители сорвали Джек пот
Ответqdmn9rmcrv
Андрей Челеков и его родители сорвали Джек пот
+++++
Ответqdmn9rmcrv
Андрей Челеков и его родители сорвали Джек пот
незаметно что-то.
Если рассуждать объективно, то вполне логично. Не знаю пока про наследственный талант в танцах, но к одиночному особых предпосылок не было. В маминых спектаклях точно не коряво и с харизмочкой (маленькой такой пока)))
Надо сразу в Азербайджан.
ОтветНата555
Надо сразу в Азербайджан.
Зачем? Думаете здесь не подвинутся?
Жаль парня, плюшки будут, победы - нет, между ними пропасть в мастерстве уже сейчас, ей хорошо бы ГномОглы подошел бы.
ОтветТотли Тауэрс
Жаль парня, плюшки будут, победы - нет, между ними пропасть в мастерстве уже сейчас, ей хорошо бы ГномОглы подошел бы.
А что его жалеть? Посмотрите на Смолкина, очень даже счастлив парень.
ОтветIr2019
А что его жалеть? Посмотрите на Смолкина, очень даже счастлив парень.
Видео смотрели, нет? Ей до Дианы как до луны
Челекову повезло. Его теперь за все места тащить будут в светлое будущее.
ОтветInna Iyhmina
Челекову повезло. Его теперь за все места тащить будут в светлое будущее.
С везением Смолкина пока не сравнить.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Шома Уно и Марин Хонда показали тренировки в дуэте
26 мая, 15:59Видео
Авербух о перспективах российских юниоров: «Костылева приедет и победит на чемпионате мира, можно к гадалке не ходить»
25 мая, 15:14
Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
22 мая, 15:02Видео
Рекомендуем
Главные новости
Дзюдоистка Воробьева о Трусовой: «Считаю, у нее есть хорошие шансы и возможности. Саша находится в хорошей форме, много тренируется»
вчера, 15:43
Ирина Роднина: «Думаю, юниоров уже летом допустят до международных соревнований. А вот насчет взрослых – не знаю, не уверена»
вчера, 15:30
Александр Жулин: «Валиеву и Трусову нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне»
вчера, 14:44
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)
вчера, 14:12
Монсон о сыне Плющенко: «Что будет, когда Россию снова допустят? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную»
вчера, 13:49
Генсек ФФККР: «Информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Издание, на которое все ссылаются, погналось за хайпом»
вчера, 12:00
Плющенко о переходе Ковалева: «Я поддержал его решение выступать за наш клуб, дав ему все необходимые условия для тренировочного процесса и проживания»
вчера, 10:14
Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза принятые против нее санкции (ТАСС)
вчера, 09:57
Ламбьель поставит программы Шоме Уно и Марин Хонде
вчера, 08:56
Дирекция развития спорта Казахстана: «Выплаты Шайдорову возобновятся сразу после заключения нового договора»
вчера, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем