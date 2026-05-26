11-летняя Надежда Пескова перешла в танцы на льду.

11-летняя дочь Навки и Пескова перешла в танцы на льду.

Фигуристка встала в дуэт с 13-летним Андреем Челековым. Видео с их тренировок опубликовано в соцсетях «Навка Арены».

Пескова – дочь олимпийской чемпионки Турина-2006 в танцах на льду Татьяны Навки и пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.