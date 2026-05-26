Видео
0

Шома Уно и Марин Хонда показали тренировки в дуэте

Японские фигуристы Уно и Хонда показали, как тренируются в дуэте.

Японские фигуристы Шома Уно и Марин Хонда показали тренировки в дуэте.

21 мая они объявили о создании танцевального дуэта.

Уно – двукратный чемпион мира в одиночном катании, Хонда – чемпионка мира среди юниоров.

Шома Уно вернулся! Чемпион мира теперь в танцах с возлюбленной

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: инстаграм Марин Хонды
видео
logoМарин Хонда
logoсборная Японии
logoШома Уно
танцы на льду

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В поддержках будет, конечно, сложнее, чем другим парам, но пусть берут другим.
Так кто кого в поддержки поднимать будет?
ОтветМагали
Так кто кого в поддержки поднимать будет?
На полу оба варианта пробовали, с Марин совсем неудачно.
ОтветМагали
Так кто кого в поддержки поднимать будет?
Выражение "японец на своей Хонде" может заиграть новыми красками.
Аплодимсенты и уважение Шоме и Марин за то. что не бояться идти против стереотипов и привычных решений. за то что меняют наши взгляды и не боятся критики. которой будет немало/ пусть у них получится нас удивить)
Шома похоже на несколько сантиметров ниже Марин.
ОтветDelirium
Шома похоже на несколько сантиметров ниже Марин.
Так и есть. Шома - 157, Марин - 163. Она, кажется, самая высокая одиночница среди японок. И не только - Загитова, например, 160 и когда они стояли рядом на награждениях, Марин выглядела выше.
Удачи трудолюбивым и смелым Хонде и Умо !
Ну не знаю, как по мне , пара выглядит мультяшно. Шома мелковат даже для одиночника, а в паре совсем не привычно на него смотреть. Опять же поддержки......Кто кого ?
Очень интересно посмотреть, что получится, но успехов им.
как-то увы, нет у меня восторга от них..
хотя Марин нравилась как одиночница. Шома чемпион и все такое, но никогда не болела за него, не мой спортсмен.

в танцах все-таки важен экстерьер, а они (особенно он) невысокие, на льду именно как пара теряются.
Гиньяр-Фаббри зачастую получали критику за рост партнера, а ведь Марко по сути на каблуках катался, в коньки вкладыши добавляли для увеличения роста.

плюс как у них будет с поддержками? по обрывкам видео ощущение, что они идут в векторе Сизерона и Лоранс в плане стиля катания
Ответbezsugar
как-то увы, нет у меня восторга от них.. хотя Марин нравилась как одиночница. Шома чемпион и все такое, но никогда не болела за него, не мой спортсмен. в танцах все-таки важен экстерьер, а они (особенно он) невысокие, на льду именно как пара теряются. Гиньяр-Фаббри зачастую получали критику за рост партнера, а ведь Марко по сути на каблуках катался, в коньки вкладыши добавляли для увеличения роста. плюс как у них будет с поддержками? по обрывкам видео ощущение, что они идут в векторе Сизерона и Лоранс в плане стиля катания
Марин повыше многих одиночниц, парниц и танцовщиц.
ОтветWayfaring Stranger
Марин повыше многих одиночниц, парниц и танцовщиц.
На его фоне это теряется
Малыш и малышка.
ОтветН.Ф.
Малыш и малышка.
163 - хороший средний женский рост.
ОтветWayfaring Stranger
163 - хороший средний женский рост.
https://www.sports.ru/figure-skating/person/marin-honda/
Пусть меняют тогда.
Ну и что, что рост. Пары всякие нужны, пары всякие важны. А тем более танцевальные дуэты в Японии! А с ростом проблемы и у Шарлен Гиньяр- Марко Фаббри были. И ничего, 16 лет катались, да еще как! Может, конечно, им своего лица не хватало, поэтому и больших побед не было, но по технике они точно топы.
У Шомы с Марин сильная федерация с амбициями на олимпийский командник. Да и ISU по-любому поддержит развитие танцев в нетрадиционной для них стране. Так что если будет техника и хорошие проги, то необычный экстерьер пары им простят
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Тарасова об Уно и Хонде: «Хотелось бы увидеть таких интересных спортсменов в новом дуэте»
22 мая, 13:35
Шома Уно и Марин Хонда со следующего сезона будут выступать в танцах на льду
22 мая, 06:17
Шома Уно вернулся! Чемпион мира теперь в танцах с возлюбленной
22 мая, 05:15
Рекомендуем
Главные новости
Дзюдоистка Воробьева о Трусовой: «Считаю, у нее есть хорошие шансы и возможности. Саша находится в хорошей форме, много тренируется»
вчера, 15:43
Ирина Роднина: «Думаю, юниоров уже летом допустят до международных соревнований. А вот насчет взрослых – не знаю, не уверена»
вчера, 15:30
Александр Жулин: «Валиеву и Трусову нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне»
вчера, 14:44
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)
вчера, 14:12
Монсон о сыне Плющенко: «Что будет, когда Россию снова допустят? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную»
вчера, 13:49
Генсек ФФККР: «Информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Издание, на которое все ссылаются, погналось за хайпом»
вчера, 12:00
Плющенко о переходе Ковалева: «Я поддержал его решение выступать за наш клуб, дав ему все необходимые условия для тренировочного процесса и проживания»
вчера, 10:14
Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза принятые против нее санкции (ТАСС)
вчера, 09:57
Ламбьель поставит программы Шоме Уно и Марин Хонде
вчера, 08:56
Дирекция развития спорта Казахстана: «Выплаты Шайдорову возобновятся сразу после заключения нового договора»
вчера, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем