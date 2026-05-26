Японские фигуристы Шома Уно и Марин Хонда показали тренировки в дуэте.
21 мая они объявили о создании танцевального дуэта.
Уно – двукратный чемпион мира в одиночном катании, Хонда – чемпионка мира среди юниоров.
хотя Марин нравилась как одиночница. Шома чемпион и все такое, но никогда не болела за него, не мой спортсмен.
в танцах все-таки важен экстерьер, а они (особенно он) невысокие, на льду именно как пара теряются.
Гиньяр-Фаббри зачастую получали критику за рост партнера, а ведь Марко по сути на каблуках катался, в коньки вкладыши добавляли для увеличения роста.
плюс как у них будет с поддержками? по обрывкам видео ощущение, что они идут в векторе Сизерона и Лоранс в плане стиля катания
Пусть меняют тогда.
У Шомы с Марин сильная федерация с амбициями на олимпийский командник. Да и ISU по-любому поддержит развитие танцев в нетрадиционной для них стране. Так что если будет техника и хорошие проги, то необычный экстерьер пары им простят