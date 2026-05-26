Чемпионат мира среди юниоров 2028 года пройдет в Каунасе

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2028 году примет литовский Каунас.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Литвы.

В следующем сезоне юниорский ЧМ пройдет в Софии (Болгария) с 22 по 28 февраля.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Федерация фигурного катания Литвы
чемпионат мира среди юниоров

ну вот и ответ, будут ли наши юниоры на ЧМ! НЕ БУДУТ!
ОтветOksana bask
Читайте внимательнее сообщение
ОтветOksana bask
Юниоры БУДУТ на Юношеских ОИ в январе 2028. 1м, 1ж и танцевальная пара. Всё.
Даже если ISU допустит, Литва визу не даст. Сидим дома дальше.
ОтветElenavasilevna
В следующем сезоне чемпионат среди юниоров в Болгарии
ОтветСветлана Гаврилова
В Болгарию, скорее всего поедут по одному человеку, паре. Это всё равно , что никого.
США не выдали визу замглавы российского МИД Алимову для участия в заседании Совбеза ООН.

Что говорить о спортсменах? Им просто не будут давать визы.
Не пустит Каунас наших
Ясно-понятно...Какой шанс, даже шансище для Искандера Плю-оглы.
ОтветХрабрая виолончелистка
а папке визу дадут?)
Ответnina1212
С мамкой поедет) Иль с Арутюняном)) Сарказм))
Даже при допуске наших юниоров они не смогут выступить на территории стран Балтии. А ISU вряд ли лишит Литву проведения ЧМ. Но главное, чтобы допустили, а там уже видно будет.
Это они нарочно! Исушники, гады, совершенно нарочно! Руки им по юниорам выкрутят, допустить вынудят, так они все равно свои задачи по медалям решат, на изи….
Такое ощущение, что в отличие от других федераций, у этих просто дело жизни и смерти не дать русским медалей, любой ценой, как будто прям чья-то жизнь у них там от этого зависит!

Неужели годы нашего доминирования (по крайней мере, по Европе и по юниорам 9/10 пьедесталов всегда наши были) причинили им столько страданий, что до сих пор простить не могут?
ОтветKontiolahti
Какой там нарочно? Где взять желающих принимать эти мероприятия? Фигурные покатушки крайне нишевый спорт и за пределами РФ мало кому интересен. Потому что если нет своих звезд в виде спорта, никто не будет это организовывать и смотреть.
ОтветAnton Trofimov
Можно в РФ провести. Выдадут визы всем участникам.
Это плохо. Точка.
Надо полагать, что ИСУ опять не удалось найти желающих проводить убыточное соревнование, поэтому всё те же на манеже.
ОтветDelirium
А Литве это зачем?
ОтветElinkas
Там мэрия, насколько я помню, субсидирует фигурку. Ну а уж зачем им это надо, я не знаю, наверное есть какая-то выгода.
Отличное место - там литовцы здорово провели ЧЕ.
