Чемпионат мира среди юниоров 2028 года пройдет в Каунасе

ЧМ по фигурному катанию среди юниоров-2028 пройдет в Литве.

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2028 году примет литовский Каунас.

Об этом сообщает Федерация фигурного катания Литвы.

В следующем сезоне юниорский ЧМ пройдет в Софии (Болгария) с 22 по 28 февраля.