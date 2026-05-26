Илья Малинин исполнил сальто, коснувшись лезвия рукой в воздухе

Фигурист Малинин исполнил сальто, коснувшись лезвия рукой в воздухе.

Американский фигурист Илья Малинин прыгнул сальто, коснувшись лезвия конька рукой в воздухе.

Видео с исполнением элемента появилось в соцсетях. Сейчас спортсмен участвует в туре ледового шоу Stars on Ice в США.

Малинину 21 год, он трехкратный чемпион мира в одиночном катании и олимпийский чемпион в команде.

Люба Рубцова, дорогая, держись!
ОтветАрктический Лед
Будет ей над чем работать в межсезонье)))
ОтветElenavasilevna
И не только ей.. Там новые девочки пришли..
Ну у Ильи хорошая акробатическая подготовка, у него выраженный акробатический талант от природы - он бы скорее всего так же преуспел в гимнастике, прыжках в воду, фристайле, если бы с детства оказался в этом контексте. Фигурное катание явно ему тесно, он отлично владеет своим телом, но только вполне определенным, акробатическим, образом. Поэтому он так хорош в прыжках, лучше всех в своем поколении, а может, и за все время. Но все остальные элементы ФК - скольжение, хореография, выражение музыки - это для него по сути обуза.
Поэтому он не то чтобы любит именно ФК - он любит физические возможности своего тела. Но фигурное катание это намного, намного больше.
ОтветKontiolahti
В спортивной гимнастике ему бы самое место было. Крути сальто сколько влезет. А фигурное это про красоту, а не только про прыжки.
ОтветKontiolahti
согласна, в гимнастике спортивной прям вижу его
Чем ответит азербайджанская академия?!
Пока кто-нибудь не убьется на этом никчемном сальто, так и будут скакать. Раскоряка на 0 баллов, а понтов выше крыши.
Впервые в мире. Где-то дрогнул недотренер с Рубцовой на пару.
Доиграется.
ОтветKaterina Sunny
Действительно, тревожно за него.
ОтветKaterina Sunny
Доиграется
_____________
до Яночки с контрактом на шоу)))
Может ему в цирк?
ОтветElinkas
Поздно.
Там тоже с раннего детства начинают
ОтветElinkas
Комментарий скрыт
Мне кажется, это вот его - акробатика, сложные трюки, равных ему в этом мало. Только это немного другое направление спорта на коньках, не фигурное катание.
Илья - настоящий акробат, это прям его. Вот такой талант у человека. Только бы руку не разрезал и вообще не травмировался
а мог бы сейчас катать за сборную Азербайджана...
ОтветПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
А был бы сейчас ВТБ)
ОтветПОХОЖЕ ЗАБАНЕННЫЙ
Они это уже проходили: Татьяна Малинина представляла сборную Узбекистана, а потом вся группа вместе с тренером переехала в США.
