0

Александр Жулин: «К чемпионству «Зенита» мы уже начинаем привыкать. Но «Спартак» остается самым популярным клубом»

Жулин: «Спартак» как был самым популярным клубом России, так и остается.

Чемпион мира в танцах на льду, заслуженный тренер РФ Александр Жулин назвал «Спартак» самым популярным футбольным клубом в стране.

В воскресенье московский клуб под руководством Хуана Карседо обыграл «Краснодар» в финале FONBET Кубка России.

– Мы увидели замечательный финал. Как болельщик «Спартака» очень рад, что команда наконец-то с титулом. Сама игра была практически равной, но уже второй раз Помазун совершает чудо и выручает. Это грамотный тренерский ход и вполне заслуженная победа.

– После этого трофея можно говорить, что футбольная столица России теперь в Москве?

– Она всегда была в Москве, просто на какое-то время переехала Санкт-Петербург. Думаю, «Спартак» в следующем году должен спрогрессировать, потому что наконец-то нашли неплохого тренера.

– Кубок «Спартака» стал более ярким событием, чем чемпионство «Зенита»?

– К чемпионству «Зенита» мы уже начинаем привыкать. У них для этого всегда есть ресурсы, на которые они приобретают очень сильных игроков. Поэтому здесь вряд ли можно чему-то удивляться.

Но «Спартак» – молодец. Очень прилично играли, с желанием. Наконец-то было видно, что глаза горят, вполне достойно смотрелись и выиграли трофей. Можно сказать, что теперь «Спартак» – кубковая команда.

«Спартак» всю жизнь был самым популярным клубом в стране, за него болеет безумное количество людей. Поэтому никаких сомнений быть не может, «Спартак» как был самым популярным клубом, так и остается, – сказал Жулин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
logoАлександр Жулин
logoЗенит
logoКраснодар
logoFONBET Кубок России
logoСпартак
logoИлья Помазун
logoХуан Карлос Карседо
logoболельщики
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак, по-моему, единственный клуб в мире, который с этой популярностью носится , как с писаной торбой. Не припомню от Реала, например, мы просрали все, что можно, но зато популярнее всех. Поставьте вы уже эту популярность на полку в комнату трофеев и уймитесь. Выиграли с отрывом.
Ответmjordan
Спартак, по-моему, единственный клуб в мире, который с этой популярностью носится , как с писаной торбой. Не припомню от Реала, например, мы просрали все, что можно, но зато популярнее всех. Поставьте вы уже эту популярность на полку в комнату трофеев и уймитесь. Выиграли с отрывом.
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Уже и по Европе миллионы! Воу-воу!
Пацаны, болельщики всех команд рпл!
Давайте уже скинемся, купим кубок (не стеклянный) и вручим команде Спартак - САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КОМАНДЕ ГАЛАКТИКИ С АРМИЕЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ В 60МИЛЛИПРДОВ ЛЮДЕЙ.
Ну невозможно уже по несколько новостей в день)
ОтветТрактоПоктер
Пацаны, болельщики всех команд рпл! Давайте уже скинемся, купим кубок (не стеклянный) и вручим команде Спартак - САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КОМАНДЕ ГАЛАКТИКИ С АРМИЕЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ В 60МИЛЛИПРДОВ ЛЮДЕЙ. Ну невозможно уже по несколько новостей в день)
🤣🤣🤣👍
ОтветТрактоПоктер
Пацаны, болельщики всех команд рпл! Давайте уже скинемся, купим кубок (не стеклянный) и вручим команде Спартак - САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ КОМАНДЕ ГАЛАКТИКИ С АРМИЕЙ БОЛЕЛЬЩИКОВ В 60МИЛЛИПРДОВ ЛЮДЕЙ. Ну невозможно уже по несколько новостей в день)
Я-за
Спартак популярный благодаря тому что он максимально веселый и непредсказуемый. Это на самом деле прикольно. За это к Спартаку всегда хорошо отношусь, без них РПЛ стала бы в разы дерьмовее
ажиотаж с билетами показал насколько популярен Спартак, 70 000 билетов в продаже, но сайт висел и не справлялся со старта продаж, их останавливали - возобновляли , сайт висел. Да и закончились билеты за несколько дней до игры
ОтветZAPA
ажиотаж с билетами показал насколько популярен Спартак, 70 000 билетов в продаже, но сайт висел и не справлялся со старта продаж, их останавливали - возобновляли , сайт висел. Да и закончились билеты за несколько дней до игры
Вообще продажа билетов была максимально убогая. Я за 1.5 недели пытался купить билет, но билетов просто не было. В итоге пришлось на авито у перекупов брать по цене х4 и это ещё одна из самых низких цен была...
Проблем на сколько понимаю не было только у владельцев абонементов, т.к. у них отдельная ссылка, не зависящая от яндекс.афиши.
ОтветZAPA
ажиотаж с билетами показал насколько популярен Спартак, 70 000 билетов в продаже, но сайт висел и не справлялся со старта продаж, их останавливали - возобновляли , сайт висел. Да и закончились билеты за несколько дней до игры
Я их вообще не видел. Пришлось выкупать на авито за три цены.
"Как болельщик «Спартака»".... дальше можно не читать, и так понятно, что скажет
Болельщик Спартака - сама объективность. Спасибо, мы поняли. Держите в курсе.
Спартак настолько популярен, что свой 40-тысячный стадион заполнить зрителями не может. Даже в Москве он интересен только всяким тусовщикам и прочим бездельникам, просто они кричать везде больше всех, поскольку времени свободного вагон. Относительно количества населения на Спартак ходят в 5 раз меньше людей, чем на Ротор в ФНЛ.
Ответsob4kin.s@yandex.ru
Спартак настолько популярен, что свой 40-тысячный стадион заполнить зрителями не может. Даже в Москве он интересен только всяким тусовщикам и прочим бездельникам, просто они кричать везде больше всех, поскольку времени свободного вагон. Относительно количества населения на Спартак ходят в 5 раз меньше людей, чем на Ротор в ФНЛ.
И поэтому любят всю Россию подтягивать, хотя по факту время течёт и это уже совсем не та ситуация, что была в 90-х
Ж а чем меряешь популярность?
быть самым титулованным или самым популярным, вот это непростой выбор))
Спартак каждое межсезонье рисует радужные планы о чемпионстве, а уж если ещё и какой-нибудь "копа дель соль" возьмут, то эйфории до самого ноября хватает, а потом как обычно - "этот сезон уже потерян, будем ждать нового". )
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дзюдоистка Воробьева о Трусовой: «Считаю, у нее есть хорошие шансы и возможности. Саша находится в хорошей форме, много тренируется»
вчера, 15:43
Ирина Роднина: «Думаю, юниоров уже летом допустят до международных соревнований. А вот насчет взрослых – не знаю, не уверена»
вчера, 15:30
Александр Жулин: «Валиеву и Трусову нужно включать в резерв сборной, это наши звезды. У них огромные перспективы в предстоящем сезоне»
вчера, 14:44
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной России на сезон-2026/27 (РИА Новости)
вчера, 14:12
Монсон о сыне Плющенко: «Что будет, когда Россию снова допустят? На месте ФФККР я бы не позволил ему вернуться и выступать за нашу сборную»
вчера, 13:49
Генсек ФФККР: «Информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Издание, на которое все ссылаются, погналось за хайпом»
вчера, 12:00
Плющенко о переходе Ковалева: «Я поддержал его решение выступать за наш клуб, дав ему все необходимые условия для тренировочного процесса и проживания»
вчера, 10:14
Татьяна Навка оспорила в суде Евросоюза принятые против нее санкции (ТАСС)
вчера, 09:57
Ламбьель поставит программы Шоме Уно и Марин Хонде
вчера, 08:56
Дирекция развития спорта Казахстана: «Выплаты Шайдорову возобновятся сразу после заключения нового договора»
вчера, 08:42
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем