Трусова показала, как проводит отпуск с семьей: «Миша доволен абсолютно всем, Макар доволен, что снова может возиться в песочнице! Я довольна, что все вокруг довольны»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова показала, как отдыхает в отпуске вместе с семьей.
В августе у фигуристки и ее мужа Макара Игнатова родился сын Михаил.
«Краткая выжимка из первых дней отпуска: Миша доволен абсолютно всем! Макар доволен тем, что снова может возиться в песочнице! Я довольна тем, что все вокруг довольны. Ну и пляжем тоже, конечно», – написала Трусова в телеграм-канале.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Александры Трусовой
Саша с Мишей - это отдельная прелесть:)
Видя как многие известные люди ради карьеры бросают своих детей на бабушек, это вызывает восхищение. Ребёнок счастлив потому ,что мама всегда рядом.