Алиса Лью стала гостьей премии American Music Awards: «В моей спортивной жизни музыка играет важную роль»

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью стала гостьей церемонии вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе.

Фигуристка представила награду в номинации «Лучший исполнитель в жанре рок/альтернатива». Победила группа Twenty One Pilots.

«В моей спортивной жизни музыка играет важную роль. Благодаря ей я нахожу контакт и делюсь своим творчеством со зрителями», – сказала Лью, находясь на сцене.

Скриншоты: видео ютуб-канала American Music Awards.