Алиса Лью стала гостьей премии American Music Awards: «В моей спортивной жизни музыка играет важную роль»

Фигуристка Алиса Лью стала гостьей премии American Music Awards.

Двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью стала гостьей церемонии вручения премии American Music Awards в Лас-Вегасе.

Фигуристка представила награду в номинации «Лучший исполнитель в жанре рок/альтернатива». Победила группа Twenty One Pilots.

«В моей спортивной жизни музыка играет важную роль. Благодаря ей я нахожу контакт и делюсь своим творчеством со зрителями», – сказала Лью, находясь на сцене.

Скриншоты: видео ютуб-канала American Music Awards.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Неудивительно что у Ильи началась депрессия, quad god он, а все плюшки получает она. Еще и Закаряну прилетело, что плохо работает.
Max Zdanov
ну так она двукратная, а он не оправдал надежд.
unknownman
А говорят медальки не важны, главное новаторство, лицемерят.
Мне понравился образ Алисы , подходит ей по вайбу , гораздо лучше чем платье выпускницы из американской глуши на Метгала.
Вообще забавно что из трендовых американских знаменитостей она там была по ходу одна , какая тусовка старпёров, а не премия .
Мечту Тутберидзе -вырастить двукратную олимпийскую чемпионку забрала сборная США. Кто мог подумать, когда четыре года назад Алиса Лью заняла шестое место и ушла из спорта.что ее триумф в будущем.
Она теперь желанный гость на многих тусовках, тем более Алиса сама их любит посещать.
Оно и видно. Продолжайте и дальше.
