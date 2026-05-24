Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице

Денкова и Ставиский поставили Косторной и Кунице короткую программу.

Албена Денкова и Максим Ставиский поставили короткую программу Алене Косторной и Георгию Кунице. 

«Поставили КП 🥳», – написала Косторная. 

В произвольной фигуристы будут выступать под музыку из сериала «Мастер и Маргарита» – программа была поставлена два года назад Натальей Линичук.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Косторной
Алена Косторная
Албена Денкова
Максим Ставиский
Георгий Куница
пары
сборная России

А вот этой новости очень рада. И очень надеюсь, что Алёна с Георгием выйдут в сезон. Программа наверняка будет классной.
Да, у нас тоже есть классные постановщик. Не Ришо единым.
Без сомнений.
У них всегда интересные программы плюс артистичность и пластичность. Лишь бы судьи были справедливы, а не талдычили мантру про двух одиночников.
И ещё , ждём их на контрольных прокатах, пригласите пожалуйста.
Гоша артистичный и пластичный ?
Он очень старается.Ну, не Косторной, конечно. Куница🙂
Программы к сезону готовы и им осталось их вкатывать и набирать спортивную форму. Удачи Алёне и Гоше !
Приятная новость ! Было бы здорово, если бы Алену с Гощей пригласили на ОП .
Хорошая новость, Макс с Албеной хорошие программы ставят! А с Аленкиной харизмой должно получится вообще отлично.Очень жду ребят! Удачи!
Вот есть люди, которые просто рождены для льда, и Алёна - одна из них. Даже самое простое движение смотрится изящно и грациозно. Плюс Гоша тоже заметно увеличил свои skating skills

Удачи ребятам, пусть все получится! Их МиМ была чудо как хороша
Это называется талант.
Денкова ,Ставиский ставят хорошие программы,ещё бы узнать музыку к КП.
Уррраа!!! Какая отличная новость!!!
Хорошая новость. Удачи Алене и Георгию!
Как уже хочется увидеть ребят на стартах.
