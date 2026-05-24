Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Фигуристка получила повреждение ноги, что может сказаться даже на старте следующего сезона, если восстановление не форсировать», – пишет источник.

Двоеглазовой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата России 2026 года и победительницей финала Гран-при. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
Это печально. Будем надеяться, что успеет восстановиться к сезону. Здоровья Алисе!
Ну что, молодец Этери. Придется ей Трусову накручивать, чтобы победить Валиеву
Скорейшего выздоровления Алисе!
Такие новости всегда ужасно расстраивают. Алисе здоровья и скорейшего восстановления от травмы.
Ой так жаль , здоровья Алисе .
Алисе Двоеглазовой скорейшего и полного восстановления!
Так она на шоу Тутберидзе травму же получила. Эээ, где крики про "зарабатывает на спортсменах, заставляет прыгать на потеху публике"?
Этерины болельщики обычно вой до небес подымали , если это касалось шоу Плю.
ну это другое, понимать надо. у Плюща и всех других тренеров все неправильно, у ТШТ чудотворные и исцеляющие квадбаттлы)
Помню, что было, когда Семененко упал на шоу.
Здесь полыхало до небес.
И сейчас бы орали, что "необходимо прикрыть эту лавочку и шоу запретить", ради наживы серебряного призёра ЧР травмировали и т. п.
Но это ж Этери, ей всё можно)
Её болельщики фантастические лицемеры .
Там же ещё:
"А вот их прямые конкуренты, Ирина Хавронина/Девид Нарижный, несмотря на заявления о желании продолжить карьеру и восстановлении партнера, по информации «СЭ», далеки от возвращения в обойму. Опрошенные нами люди из мира фигурного катания сомневаются, что эта пара сможет вернуться на лед"
не надо было Чиризано бросать.
Такой вариант вполне ожидаем. Травма серьёзная. Хоть операция и прошла успешно, но не факт, что при серьёзных нагрузках не будет осложнений.
Алисе хорошего врача и скорейшего выздоровления, реабилитации , восстановления и щадящих тренировок для возможности входа в сезон.
Главное сейчас правильное лечение . Здоровья и здоровья Алисе .
Щадящие тренеровки это не про Тутберидзе если она не уйдет от нее закончит как Акатьева
Алиса, очень хочется видеть тебя в новом сезоне здоровой и успешной! Удачи!
Надо прекратить эти прыжковые баттлы после шоу..
Алиса, прыгая на батле упала, не в прокате?очень жаль((
В прокате. Непонятно зачем эти квады в шоу. Особенно тем кто на соревнованиях приземляет через раз. Вот где Сиху надо было понты искать.
