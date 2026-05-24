Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова получила травму ноги.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Фигуристка получила повреждение ноги, что может сказаться даже на старте следующего сезона, если восстановление не форсировать», – пишет источник.

Двоеглазовой 17 лет, она является серебряным призером чемпионата России 2026 года и победительницей финала Гран-при.