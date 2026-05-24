  • Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»

Тарасова: допуск наших гимнастов не добавляет оптимизма перед конгрессом ISU.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем. Решений по фигуристам не слышно и не видно», – сказала Тарасова.

На вопрос, прибавляет ли ей оптимизма новость о снятии ограничений с гимнастов в преддверии конгресса ISU, Тарасова ответила: «Мне не прибавляет. Звоните, когда наших фигуристов допустят».

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
фигуристов можно поздравить с избранием Сихарулидзе, гения спортивной дипломатии и кума Плющенко
AAPolyansky
Поставьте президентом миллиардера, включите в состав Алину, не Загитову, а Кабаеву и будет вам счастье.
По фигуристам пусть ТАТ вопрос задаст мандариновому. Наверняка все единогласно за него голосовали.
Интересно, и кто же в этом виноват? В других федерациях и аргументы нашлись, и компетентные сотрудники, пробившие своим спортсменам выход на МС! И только в ФК все говорят и говорят... между собой...
Зато без суда, ждём чуда!
Многое зависит кто возглавляет наши спортивные федерации и международные. С Мандариновым каши не сваришь.
Док Аксель
Варенье надо варить, пардон за тавтологию, мандариновый джем)
Храбрая виолончелистка
Пусть он сам ест свой мандариновый джем с грузинским чаем.
ТАТ забыла, что была против объединения конькобежного спорта. А гимнасты объединили художественную, спортивную и прыжки на батуте.Выбрали в президенты Миллиардера Белозерова, а уж он назначил главу федерации.
На самом деле это сюр. То есть одни федерации допускают, а у других какие-то явно корыстные интересы? Других вариантов лично у меня нет. Ведь причин для недопуска не существует . Если Израиль и тем более Штаты прекрасно везде участвуют.
Рад за гимнастов! По фигуристам живем надеждой!
Ну если ису хочется позориться и дальше, их дело.
olvl
Позорится перед кем? Им чихать на ваше мнение.
Железная Леди
Перед спортивным миром.
