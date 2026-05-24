Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»

Тарасова: допуск наших гимнастов не добавляет оптимизма перед конгрессом ISU.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Европейского гимнастического союза (European Gymnastics ) допустить россиян до турниров с флагом и гимном.

«Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем. Решений по фигуристам не слышно и не видно», – сказала Тарасова.

На вопрос, прибавляет ли ей оптимизма новость о снятии ограничений с гимнастов в преддверии конгресса ISU , Тарасова ответила: «Мне не прибавляет. Звоните, когда наших фигуристов допустят».