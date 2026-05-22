Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»

Журова: ISU ждет суда по россиянам для защиты от политического давления.

Депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что Международный союз конькобежцев (ISU) намеренно затягивает возвращение россиян до решения суда, чтобы избежать политического давления.

Сегодня глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что ФФККР в случае недопуска от ISU будет «думать о том, чтобы подавать в международный суд».

«Надеюсь, что это поможет, потому что в ISU знают, что суд будет на нашей стороне. Зачем им дожидаться этого?

С другой стороны, некоторые федерации специально дожидаются судов – можно сказать, что это договоренность. Тогда президенты международных федераций перед своими политиками могут сказать, что их принуждают. В противном случае их начинают обвинять, в том числе украинцы, что они пошли на поводу, закидывать письмами. А так они могут говорить, что выполняют решение суда.

Для некоторых федераций, в зависимости от личности президента и того, в какой стране он живет, это играет роль», – сказала Журова.