  • Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»
Журова о допуске российских фигуристов: «Некоторые федерации специально дожидаются судов. Тогда перед своими политиками можно сказать, что их принуждают»

Депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что Международный союз конькобежцев (ISU) намеренно затягивает возвращение россиян до решения суда, чтобы избежать политического давления.

Сегодня глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что ФФККР в случае недопуска от ISU будет «думать о том, чтобы подавать в международный суд».

«Надеюсь, что это поможет, потому что в ISU знают, что суд будет на нашей стороне. Зачем им дожидаться этого?

С другой стороны, некоторые федерации специально дожидаются судов – можно сказать, что это договоренность. Тогда президенты международных федераций перед своими политиками могут сказать, что их принуждают. В противном случае их начинают обвинять, в том числе украинцы, что они пошли на поводу, закидывать письмами. А так они могут говорить, что выполняют решение суда.

Для некоторых федераций, в зависимости от личности президента и того, в какой стране он живет, это играет роль», – сказала Журова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Об этом уже только ленивые не говорили.Только Сих глух или туп.
Ответoldparakhod
Почему? Он слишком умен, получая свой процент. Кто-то реально верит, что человек ничего не делает просто так, а не за немалую копеечку, чтобы наших не было в конкурентах у всяких Алис?
Ответoldparakhod
Сиху не выгодно. Пока наших не пускают на межнар - с наших налогов в федерацию текут огромные деньги для поддержки спортсменов. Как только фигуристы поедут на МС - все лавочка будет закрыта. Так что совсем не глуп.
что блин? В ису знают, что суд будет на нашей стороне, а сихарь не знает? Да они вообще все обнаглели со своими этими заявлениями. Судиться надо было сразу. Отстранение незаконно. Судя по всему вообще нет документа об отстранении, который опирался бы на какие-то законы, потому что мок постоянно базарит разные версии отстранения, а наши как будто вообще не понимают, о чем речь.
4 с лишним года ждали, потом еще столько же будут думать о подаче в суд, потом подадут и годами будут ждать результата...
ОтветKareglazaya
ну как они сходили в суд с валиевой...
Они так-то юридическими категориями никогда не мыслили.
А только категориями кулуарных договорённостей.
Фигли, если местное, то, что называет себя "юристом" - это же "туши свет".
Будем думать и делать - это очень разные понятия
Полярные, можно сказать. А из уст Сиха это звучит ровно так, как сказано - будем думать... И ничего не делать.
это простое соображение не приходит в голову только Сихарулидзе, который дрожит, как осиновый лист - что там скажет корейская княгиня Марья Алексевна, а вдруг накажет
Да все понятно
..сих просто страхуется
А некоторые федерации не обращаются в САS ( и мы их знаем ), а ждут манны небесной от международных федераций, но допуска к МС как не было так и нет.
Рекомендуем