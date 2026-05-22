Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»

Ксения Синицына перешла в академию «Ангелы Плющенко».

Российская фигуристка Ксения Синицына перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Добро пожаловать, Ксюша, в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали!» – написал Плющенко.

Синицыной 21 год, ранее она тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных барсах».

Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, бронзовым призером финала Гран-при России-2024, серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2020), призером этапов Гран-при ISU среди юниоров.