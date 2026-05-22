0

Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»

Ксения Синицына перешла в академию «Ангелы Плющенко».

Российская фигуристка Ксения Синицына перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Добро пожаловать, Ксюша, в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали!» – написал Плющенко. 

Синицыной 21 год, ранее она тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных барсах». 

Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, бронзовым призером финала Гран-при России-2024, серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2020), призером этапов Гран-при ISU среди юниоров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
logoсборная России
logoКсения Синицына
logoженское катание
переходы
logoЕвгений Плющенко

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Эх, прощайте, штучные прекрасные программы Ксюши…
ОтветСальто в неизвестность
Эх, прощайте, штучные прекрасные программы Ксюши…
Ни один штаб ей таких программ не поставит. Но и красивыми прогами сыт не будешь. Она не попадает в сборную, на всякие кубки первого канала, даже русский вызов - мимо. На что кататься и вообще жить взрослой девушке?
ОтветArita1
Ни один штаб ей таких программ не поставит. Но и красивыми прогами сыт не будешь. Она не попадает в сборную, на всякие кубки первого канала, даже русский вызов - мимо. На что кататься и вообще жить взрослой девушке?
вот именно, на что жить? Ценник у Плющенко видели? Даже если на контракте, все равно нужно минимум 100 тыс в мес оплачивать.
Обидно, в "Барсах" Ксюша была примой, ей явно уделяли особое внимание и всегда ставили программы, подчеркивающие ее уникальность и выделяющие на фоне коллег. Боюсь, у Плющенко про все это придется забыть, в приоритете явно будет Костылева, да и с Яметовой лед и время придется делить. Но по-человечески Ксюшу понять можно, сборная ей больше не светит, завершение карьеры не за горами, нужно как-то себя обеспечивать, а во всякие шоу-сказки она впишется идеально.
В шоу кататься?
ОтветKaterina Sunny
В шоу кататься?
на завершение пошла по ходу
ОтветKaterina Sunny
В шоу кататься?
Комментарий удален модератором
Синичка катается божественно, это украсит любое шоу. За тем и перешла похоже. Жаль, но понятно
ОтветKarlena
Синичка катается божественно, это украсит любое шоу. За тем и перешла похоже. Жаль, но понятно
Где взять столько зрителей, чтобы смотреть все шоу со сбитыми летчиками?
Тоже спортивное гражданство собралась менять?
Вот вам и Синичкины кружева
ОтветАрктический Лед
Тоже спортивное гражданство собралась менять? Вот вам и Синичкины кружева
Азербайджан усиливается. Скоро со Штатами и Японией будет конкурировать.
ОтветEvgen Vynokurov
Азербайджан усиливается. Скоро со Штатами и Японией будет конкурировать.
Комментарий скрыт
Плющенко пробил уже все донья с запасом, даже те, которых от него не ожидали. А народ все равно продолжает к нему идти. Мне не понять
ОтветYasenka
Плющенко пробил уже все донья с запасом, даже те, которых от него не ожидали. А народ все равно продолжает к нему идти. Мне не понять
Ржу не могу. Pacсмешили на ночь с доньями 😂
ОтветYasenka
Плющенко пробил уже все донья с запасом, даже те, которых от него не ожидали. А народ все равно продолжает к нему идти. Мне не понять
Некоторые получают от Плющенко того, чего хотят, видимо.
Косторная и Костылева, например, уходили и опять вернулись.
Кто-то ушел катать за другую страну.
Хотя понять Синичку можно. Прошлый сезон для неё сложился неудачно, на ЧР она была старшей по возрасту из всех одиночниц, здоровье уже не как в 17 лет, шансов на перезапуск карьеры и спортивных перспектив мало. А деньги на жизнь надо зарабатывать. Самый естественный способ это шоу. А шоу это Навка или Рудковская. Ксюша выбрала второе.
Но так жаль, что мы больше не увидим чудесных, воздушных программ Синички, которых в АП поставить просто не в состоянии(
ОтветЯгун Ягунини
Хотя понять Синичку можно. Прошлый сезон для неё сложился неудачно, на ЧР она была старшей по возрасту из всех одиночниц, здоровье уже не как в 17 лет, шансов на перезапуск карьеры и спортивных перспектив мало. А деньги на жизнь надо зарабатывать. Самый естественный способ это шоу. А шоу это Навка или Рудковская. Ксюша выбрала второе. Но так жаль, что мы больше не увидим чудесных, воздушных программ Синички, которых в АП поставить просто не в состоянии(
Стон по тому, чего ещё не случилось. Любимый вид спорта.
Наверное тоже за квадами, типа, пошла, как и Яметова. А в принципе, правильное решение, как спортсменка уже вряд-ли реализуется, потолок достигла, а в шоу заработать дадут, больше, особо никто и не предлагает.
ОтветАдриана
Наверное тоже за квадами, типа, пошла, как и Яметова. А в принципе, правильное решение, как спортсменка уже вряд-ли реализуется, потолок достигла, а в шоу заработать дадут, больше, особо никто и не предлагает.
Ну какие ей квады? В шоу прошла, кушать то хочется, а заработка нет, всё просто
ОтветСветлана Ивановская
Ну какие ей квады? В шоу прошла, кушать то хочется, а заработка нет, всё просто
Да, именно так. Туда идут для шоу.
Как ни странно, я очень рада. Я надеюсь, что в будущем здесь пойдет речь не только о тренировках и сотрудничестве в шоу, но и работе. Я имею в виду, что у Ксюши точно есть свой взгляд на фк, и если академия ее привлечет ставить программы, работать с детьми над скольжением, будет чудесно.
Ответelkagreenspiral
Как ни странно, я очень рада. Я надеюсь, что в будущем здесь пойдет речь не только о тренировках и сотрудничестве в шоу, но и работе. Я имею в виду, что у Ксюши точно есть свой взгляд на фк, и если академия ее привлечет ставить программы, работать с детьми над скольжением, будет чудесно.
Ее и Панова привлекала с детьми работать, скольжением заниматься
Очень нравится Ксюша, вне зависимости от того, где она тренируется. Удачи!
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Академия Плющенко раздает фигуристов в другие сборные: уже 5 переходов
22 мая, 10:50
Муравьева ушла от Мишина после года вместе: хочет сменить сборную?
7 мая, 06:15
«Пусть правда останется на совести каждого. Все действующие лица ее хорошо знают». Рудковская об уходе Сарновских от Плющенко к Тутберидзе
16 марта, 09:33
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
33 минуты назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем