Бронзовый призер чемпионата России Ксения Синицына перешла в «Ангелы Плющенко»
Российская фигуристка Ксения Синицына перешла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Добро пожаловать, Ксюша, в наш клуб «Ангелы Плющенко». Сегодня здорово уже поработали!» – написал Плющенко.
Синицыной 21 год, ранее она тренировалась у Светланы Пановой в «Снежных барсах».
Она является бронзовым призером чемпионата России 2024 года, бронзовым призером финала Гран-при России-2024, серебряным призером юношеских Олимпийских игр (2020), призером этапов Гран-при ISU среди юниоров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Плющенко
Вот вам и Синичкины кружева
Косторная и Костылева, например, уходили и опять вернулись.
Кто-то ушел катать за другую страну.
Но так жаль, что мы больше не увидим чудесных, воздушных программ Синички, которых в АП поставить просто не в состоянии(