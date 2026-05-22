Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»
Фигуристка Софья Муравьева посетовала на распространение недостоверной информации в интернете.
«Меня искренне огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения и как много людей готовы им верить.
Хочу прояснить: я не давала никаких комментариев по этому поводу и не планирую этого делать. Я живу так, как считаю правильным, и сама принимаю все решения.
Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше.
От всего сердца желаю вам добра и бережного отношения друг к другу!» – написала Муравьева.
Ранее стало известно, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, а тренер Алексей Мишин прекратил работу с фигуристкой по собственной инициативе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Муравьевой
Не хочется оскорблять, но в самом деле, блаженные какие-то.
По-большому счету- разницы никакой.
Может есть смысл обратиться к пиарспециалисту, который бы помог сформулировать ее позицию в публичном поле?