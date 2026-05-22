Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»

Муравьева призвала не верить слухам и не распространять их.

Фигуристка Софья Муравьева посетовала на распространение недостоверной информации в интернете.

«Меня искренне огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения и как много людей готовы им верить.

Хочу прояснить: я не давала никаких комментариев по этому поводу и не планирую этого делать. Я живу так, как считаю правильным, и сама принимаю все решения.

Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше.

От всего сердца желаю вам добра и бережного отношения друг к другу!» – написала Муравьева.

Ранее стало известно, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, а тренер Алексей Мишин прекратил работу с фигуристкой по собственной инициативе.