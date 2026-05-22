Софья Муравьева: «Меня огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения. Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше»

Фигуристка Софья Муравьева посетовала на распространение недостоверной информации в интернете. 

«Меня искренне огорчает, насколько легко сегодня в интернете распространяются недостоверные сведения и как много людей готовы им верить.

Хочу прояснить: я не давала никаких комментариев по этому поводу и не планирую этого делать. Я живу так, как считаю правильным, и сама принимаю все решения.

Пожалуйста, не верьте слухам и не передавайте их дальше.

От всего сердца желаю вам добра и бережного отношения друг к другу!» – написала Муравьева.

Ранее стало известно, что Муравьева попросила отчислить ее из сборной России, а тренер Алексей Мишин прекратил работу с фигуристкой по собственной инициативе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Муравьевой
Они как не от мира сего, честное слово. Девочка уволилась из сборной, ушла от хорошего тренера, карьеру не заканчивает. Как бы, тут не в слухах дело - и так ясно к чему идёт. Толку, что ты не даёшь комментариев? Все все понимают.
Не хочется оскорблять, но в самом деле, блаженные какие-то.
Так она вроде и не отрицает, что собирается менять страну. Скорее это относится к списку стран, куда именно она собралась.
И? Если она не вносит ясность, а вот это "не даём комментариев", "пока не могу сказать" - все так и будут гадать. Мне совершенно не понятно, что ее так оскорбило, какой слух? Что она собирается в Израиль, а на самом деле она собирается в Казахстан?
По-большому счету- разницы никакой.
Все слухи можно легко пресечь, просто озвучив ДОСТОВЕРНУЮ информацию
Что озвучить если информации нет? Видимо переговоры в стадии переговоров, решений нет. Кто же озвучивает то, что не решено?
Так бы и озвучила, мол собираюсь менять сборную, но пока ничего не известно. Нет, она наводит тень на плитень и жалуется, что слухи разные ходят
Попросила отчислить из сборной. С Мишиным перестала работать. Но вы ничему не верьте.
Соня сама намутила воды, а теперь жалуется, что в интернете пишут неправду.
Может есть смысл обратиться к пиарспециалисту, который бы помог сформулировать ее позицию в публичном поле?
Ну Соня должна понимать, что находится в такой ситуации, когда слухи и домыслы неизбежно будут плодиться. Не хочет давать комментарии - ее право, но строить наивные глазки и огорчаться тут странно.
А как иначе? Роль обиженки надо доиграть до конца)))
Кто-нибудь понял по какому "этому" поводу она не давала комментариев? Загадка...
По тому самому, о котором она не может говорить потому что не сбудется, ну что непонятного.....
🤣
Эх Софья это вы ещё не являетесь такой медийной как условные Медведева , Загитова сколько про них писали и не только про спорт и не факт что там было много правды .
Сама дала повод для слухов и любители фейков и подобных вбросов этим воспользовались. Хотя сама могла озвучить очевидную часть не распространяясь о дальнейшем будущем.
Чтобы не было недостоверных слухов, о которых ты так переживаешь, дай официальное интервью и расскажи, как все на самом деле. После этого все сплетни и недостоверные слухи прекратятся сами собой.
Она и дала
Только больше "тумана" напустила.
Мура своими высказываниями каждый раз ещё больше тумана напускает .
Ирина Роднина: «Муравьева изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы»
22 мая, 14:15
Генсекретарь Федерации фигурного катания Израиля: «Муравьева не обращалась к нам по поводу смены спортивного гражданства»
22 мая, 13:22
Антон Сихарулидзе: «Про Муравьеву я мало что знаю. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало»
22 мая, 12:20
