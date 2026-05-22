Вайцеховская о переизбрании Сихарулидзе: «Он сам лучше других понимает разницу между тем, что хотелось в предыдущие четыре года, и тем, что получилось»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о переизбрании Антона Сихарулидзе на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России. 

«Антона Сихарулидзе переизбрали на пост президента Федерации фигурного катания России на безальтернативной основе на следующие четыре года.

Трактовать это можно двояко. Можно сказать, что олимпийский чемпион оказался настолько хорош на этом посту, что никому и в голову не могло прийти рассматривать какую-то иную кандидатуру.

А можно сказать иначе: что в отечественном спорте, несмотря на все текущие проблемы, просто не находится человека, способного более эффективно отстаивать интересы России на международном уровне и вести политику, с которой считались бы не только внутри страны.

Я вполне допускаю, что те же вопросы возвращения отечественных атлетов в международный спорт вообще никак не зависели от влиятельности Сихарулидзе-руководителя. Но со стороны это чаще выглядело как банальная боязнь проявлять ту или иную инициативу. Поэтому мы и получаем до сих пор отговорки в стиле: «У нас со всеми прекрасные отношения, к нам прислушиваются, но пока, увы, воз и ныне там».

Плох или хорош был Сихарулидзе на президентском посту в предыдущие четыре года, на самом деле сейчас обсуждать бессмысленно. Думаю, он сам лучше, чем кто другой, понимает разницу между тем, что хотелось сделать, и тем, что получилось. Поэтому пожелать хочется одного: удачи в корректировке ошибок и большого терпения», – написала Вайцеховская. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вайцеховской
Про свои хотелки ему конечно лучше знать. Но и мы видим как было, что делается и что ещё можно было сделать.
Он всё понимает, но делает как ему удобно и людям, которые ему удобны и полезны. Не хочу нагнетать, но в ближайшее время может пойти волна, которую они не в силах остановить...
Только Васька может заставить его пошевелиться)))
Она ему кто?
А можно сказать иначе: что в отечественном спорте, несмотря на все текущие проблемы, просто не находится человека, способного более эффективно отстаивать интересы России на международном уровне и вести политику, с которой считались бы не только внутри страны.
Глупее вывода не видел
Точно. Тут в ветке где-то даже девушка с юридическим образованием себя предлагала, но да, сейчас, разбежались.
Вайцеховская собрала всю свою дипломатичность, чтобы не унизить Сихарулидзе окончательно.
Но спасибо ей и за эти слова, всё понятно.
У нас в стране три самых популярных вида спорта: футбол, хоккей и фигурное катание. И по всем трём мы не допущены. В связи с этим у меня вопрос. Почему к главам футбольной и хоккейной федераций нет претензий?
футбол и хоккей все таки командные виды спорта, там все сложнее...
Да-да. Только ни Козловский, ни Галлямов моложе не становятся, пока глава ФФККР не чешется по вопросу межнара и даже считает главным достижением то, что судиться не приходится.
