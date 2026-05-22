Морозов о работе у Тутберидзе: «Первый раз в моей тренерской карьере мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать»

Заслуженный тренер России Станислав Морозов рассказал, как строится его работа с парниками в команде Этери Тутберидзе.

– Есть ли какое-то отличие работы в команде Тутберидзе от предыдущих мест?

– Вещь одна единственная: первый раз в жизни в моей тренерской карьере именно парного катания мне дали свободу. Мне никто не указывает, что и как мне делать. Я сам себе режиссер. Я вижу на тренировке, что они просели, устали, можно что-то выкинуть – я это выкидываю или меняю нагрузку, или меняю задание. И меня никто не спрашивает, зачем и почему.

Вот это самое главное: меня никто не трогает, я работаю сам по себе, обсуждая с ними, что надо сделать, как надо сделать. И мне никто в ухо не вливает: давай-ка надо так делать. А ты такой: ну, значит, надо так.

– Это дает внутреннюю свободу.

– Конечно! Я спокоен на тренировках. Точно знаю, что сейчас никто не придет и не скажет: «Так, вот это мы не делаем, мы делаем вот так». А я знаю, что так делать не надо.

– Как с Этери Георгиевной у вас выстроена коммуникация?

– Меня один единственный вопрос интересовал. Мы с ней обсудили, я говорю: «У меня один вопрос – если встает вопрос какого-то конкретного решения, за кем последнее слово?» Она говорит: «За тобой, ты их тренируешь». Я говорю: «Вот если надо будет решить вот это или это?» Она говорит: «Ты решаешь».

– Для примера: чемпионат России, вопрос – с тройным едем или четверным…

– Это все обсуждаем.

– Но ты можешь решить, это в твоей компетенции?

– Могу, да. Но в последний момент, когда мы перед Россией решали, четверной мы делаем выброс или тройной, было 3:1, поэтому я проиграл. Этери Георгиевна, два спортсмена. И я такой: ну а че делать – проиграл. Я думал, хоть кто-то на мою сторону встанет – не-а, 3:1. Не туда подул.

– А что касается тренировочного процесса, все планы за тобой?

– Да-да. Этери Георгиевна приходит только на прокаты. Она говорит свое мнение ребятам: тут просели, там недоделали. Именно по программе, а в сам тренировочный процесс они… Говорит: ты тренер, ты работай.

– Бывает, что ты приходишь к ней за советом?

– Пару раз я что-то спрашивал. Когда мы тулуп делали зеркально. Они пришли с Сихарулидзе и Коганом. Я говорю: «Смотрите, подходит?» А то обычно у нас в первый год: «Это полное г, никуда не годится». Зато на следующий год все это делают.

Сказали, что подходит, оригинально», – рассказал Морозов в интервью на Okko.

Чувствуется, что Морозов - человек, познавший боль)))
Прям понравился в диалоге...прямой как танк...так этого не хватает
Тихонову можно только спасибо сказать за Стаса. Он реально профессионал. И Траньки без него не выиграли бы ОИ. Он умеет чинить именно технику, что другие просто пытаются кучей повторов исправить, а он правильной техникой. БК не моя любимая пара, впрочем, как с некоторых пор и МГ, точнее Г, Настю люблю, и вообще я за пары Павла Слюсаренко, но тут прям рада, что Стасу нашлось место в сильной команде, и он работает с результатами.
Что-то вы не разобрались вообще. Николай Морозов ставил программы, он выступал исключительно постановщиком-хореографом в парном, ставил просто потрясающие программы. Хотелось бы на мишек и БК посмотреть в его видении, его работы хочется пересматривать
Профи с профи на одной волне, результат на лицо! Успехов!
Станислав, желаю вам второй прайм-эры! А может, и первой. И ещё одних олимпиоников в золотом! А, может, и не одних))
Вы записи с Сочи пересмотрите на досуге и не позорьтесь, оставляя под каждым тредом одинаковые глупости. С Волосожар и Траньковым везде в кике Мозер и Станислав Морозов, бывший партнёр Татьяны, сидят. Не благодарите
Стас вызывает симпатию как человек и тренер. По натуре похоже одиночка и работать в коллективном ТШ не для него. Он тренирует, готовит и отвечает за результат. И такому профи доверяет Этери и БК.
В ТШТ понимают уровень Морозова и, думаю, многому учатся у него. Уравновесить БК — это грандиозный успех. Дима и Саша как два ахалтекинца: непредсказуемы и неповторимы!
С таким подходом он явно не смог бы работать с кем-то в паре, и тем более, когда было 7 нянек.
Смог бы. Он там в другой части рассказывал, как все последние годы работал. Он про то, что сейчас, впервые в его карьере, он не исполняет чужую волю, а сам ведёт пары и отвечает за результат.
То, что БК будут у него не единственными это уже факт.
Мне кажется, с одним тренером хорошо – нет перекладывания ответственности, как было в прошлом сезоне, где за бортом десяток человек. Исключение – ТШТ, которые привыкли работать вместе, но там все равно ответственность делится – прыжки, постановки
