Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»

Морозов о тренерстве: мне надо было подумать. Опять возвращаться в это болото...

Заслуженный тренер России Станислав Морозов рассказал, как началась его работа с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Целый май я сижу на даче – жду июня. И тут от одного человека я слышал: там Бойкова с Козловским. Второй, третий… Валера Артюхов мне сказал, что подходили они к кому-то. Что вроде Саша с Димой подходили чуть ли не к Когану, спрашивали, можно ли (тренироваться со мной).

Я это точно не знаю, к кому они подходили. Мне никакой информации – я просто Саше написал: «Я тут уже не раз слышал». Она: «Ну да, с руководством мы толком не обговорили еще, поэтому мы тебе не звонили, не писали». Я говорю: «Что происходит?» Она отвечает: «Мы хотели бы сбор провести с тобой».

Я звоню Леше Тихонову, говорю: «Что происходит, ты в курсе?» Он говорит: «Да-да». Я говорю: «Ну ты же понимаешь, на сбор попросились». Он отвечает: «Да. Ну ладно, хорошо».

Проходит неделя, уже с Аксеновым мы созваниваемся, он говорит: «Короче, никакого сбора, мы тебя на работу берем». Я: «В смысле?» Он говорит: «Так получилось, Алексей (Тихонов) уволился, мы тебя берем на постоянку даже без предварительного сбора». Я говорю: «Мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото… Опять в это нырять…»

Короче, созвонились, я говорю: «Хорошо, давайте попробуем. Давайте сейчас месяц, потом сбор в Сочи – посмотрим, как пойдет. Может быть, вообще никак не пойдет. Я на 6 лет вывалился, может, там сейчас что-то новое». Но вроде ничего нового – пару изменений.

Саша с Димой хотели просто сбор со мной провести, а потом так получилось… Нет, ну после сбора-то они поняли, что им нравится, все подходит, может, так бы оно все и было. Но до момента, пока Леша не уволился, непонятно было, что происходит. Я должен был только на сбор ехать. А потом так получилось… Не то чтобы безвыходное положение, но и случайность, и, может быть, повезло», – сказал Морозов в интервью на Okko.