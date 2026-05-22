  • Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»
Морозов о возвращении к тренерской работе: «Я говорил, что мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото…»

Заслуженный тренер России Станислав Морозов рассказал, как началась его работа с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

«Целый май я сижу на даче – жду июня. И тут от одного человека я слышал: там Бойкова с Козловским. Второй, третий… Валера Артюхов мне сказал, что подходили они к кому-то. Что вроде Саша с Димой подходили чуть ли не к Когану, спрашивали, можно ли (тренироваться со мной).

Я это точно не знаю, к кому они подходили. Мне никакой информации – я просто Саше написал: «Я тут уже не раз слышал». Она: «Ну да, с руководством мы толком не обговорили еще, поэтому мы тебе не звонили, не писали». Я говорю: «Что происходит?» Она отвечает: «Мы хотели бы сбор провести с тобой».

Я звоню Леше Тихонову, говорю: «Что происходит, ты в курсе?» Он говорит: «Да-да». Я говорю: «Ну ты же понимаешь, на сбор попросились». Он отвечает: «Да. Ну ладно, хорошо».

Проходит неделя, уже с Аксеновым мы созваниваемся, он говорит: «Короче, никакого сбора, мы тебя на работу берем». Я: «В смысле?» Он говорит: «Так получилось, Алексей (Тихонов) уволился, мы тебя берем на постоянку даже без предварительного сбора». Я говорю: «Мне надо подумать. Опять возвращаться в это, извините за выражение, болото… Опять в это нырять…»

Короче, созвонились, я говорю: «Хорошо, давайте попробуем. Давайте сейчас месяц, потом сбор в Сочи – посмотрим, как пойдет. Может быть, вообще никак не пойдет. Я на 6 лет вывалился, может, там сейчас что-то новое». Но вроде ничего нового – пару изменений.

Саша с Димой хотели просто сбор со мной провести, а потом так получилось… Нет, ну после сбора-то они поняли, что им нравится, все подходит, может, так бы оно все и было. Но до момента, пока Леша не уволился, непонятно было, что происходит. Я должен был только на сбор ехать. А потом так получилось… Не то чтобы безвыходное положение, но и случайность, и, может быть, повезло», – сказал Морозов в интервью на Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
Что ни делается -- всё к лучшему. И для БК так уж точно всё удачно сложилось и с Морозовым они на одной волне. Успеха и удачи в новом сезоне !
Похоже там параллельно Морозов звонил Бойковой, а Тихонов думал над переходом к Навке.
Для правдоподобной картины лучше выслушать несколько сторон.
ОтветKaterina Sunny
Похоже там параллельно Морозов звонил Бойковой, а Тихонов думал над переходом к Навке. Для правдоподобной картины лучше выслушать несколько сторон.
Тихонов свалил пораньше.
ОтветKaterina Sunny
Похоже там параллельно Морозов звонил Бойковой, а Тихонов думал над переходом к Навке. Для правдоподобной картины лучше выслушать несколько сторон.
Тоже сложилось такое впечатление из этой невнятицы.
Сколько там уже версий было? То Бойкова сама написала, то Этери обратилась. А теперь, оказывается, Морозов сам написал))
Интересно, чем он все эти шесть лет на жизнь зарабатывал? Подкатками?
Паре Бойкова/Козловский и тренеру Морозову удачи и успешных прокатов!
Дачные переговоры удались, итог отличный👍🏻
Аксенов, Коган, Сирахулидзе все пляшут около некоторых избранных.
ОтветЖелезная Леди
Аксенов, Коган, Сирахулидзе все пляшут около некоторых избранных.
Так на олимпийский сезон-для решения вопросов по слиткам судьям Гуменника на ои-разменяли протекцию ЭГ по работе с арбитрами на победу БК на ЧР, понятно же что на Чемпионате России Мишек с короткой именно открыто сливали под БК-траньков информ сопровождение-судьи в наглую не проставляли грубых ошибок БК, это чистый договорняк был.Москвина поставила в приоритет Гуменника, Мишек слили на этот сезон на чр.Мишки то выиграли по факту чемпионат России. И да под договорняк-Коган,СИхарулидзе отрабатывали обещанное перед ЭГ.
И поэтому пошёл в серпентарий)
Стас, ну ты чего, в ФК болоДце же. Это все знают
