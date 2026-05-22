Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой

Медведева поставила программы еще двум фигуристка школы Навки.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поставила произвольные программы Диане Мильто и Алене Болдыревой. 

Фигуристки тренируются в группе Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки «Наши надежды».

Ранее Медведева работала в качестве постановщика с Алисой Мильто.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм школы «Наши надежды»
Алена Болдырева
Комментарии

Не афишировала , не говорила везде : вот ставлю , вот работаю , один раз намекнула в какой- то передаче , что тренирует юниоров , и вот итог : три произвольные программы , молодец Женя , успехов в творчестве , видно , что процесс ей самой нравится . А девочек ждем на соревнованиях , удачи им в новом сезоне !
Как здорово, очень хочется увидеть финальный результат.
Первая постановка-о, здорово. Проба пера. Вторая постановка-так, это Жене, похоже, начинает нравиться. Третья программа-Женя! Так может ты станешь хореографом на постоянку? Я только за!
ОтветVilnus
Хореограф - это человек, который получил соответствующее образование хотя бы в ГИТИСе на специальном отделении для фигуристов. Остальные - постановщики-любители, дилетанты. Это не значит, что у них не может быть хороших постановок.
Ответorlitza
Я тоже бы не против, чтобы Женя пошла учиться в ГИТИС. Я же и пишу о будущем времени про хореографа
Молодец Евгения. Глядишь так и втянется) Думаю ей самой интересно ставить, вживаться в этот процесс, как раньше она вживалась в образы и дарила зрителю частичку своей души. И даже если всё это останется на уровне хобби, похвально, когда лучшие из лучших передают свои знания следующим поколениям. Удачи Жене и успехов её подопечным.
Вот так потихоньку и втягиваются в работу тренера те, кто когда-то был еще не готов. Удачи и вдохновения на новом поприще!
ОтветОксана_1117159085
Значит сейчас уже почувствовала , что готова и ,судя по видео , процесс Жене нравится , с азартом работает и девочки стараются , вдохновенно работают все , контакт получился , теперь ждем , что в итоге натворили )
Очень рада, что Женя начинает пробовать себя в качестве постановщика программ. Уверена, у такой творческой личности как Женя всё получится.
Умничка, Женя. Любопытно посмотреть, что получилось. По-моему, Жене есть чем заняться после завершения карьеры в качестве постановщика. Талантливая девушка. Успехов ей в дальнейшем. Возможно, ещё будет ставить программы и станет востребованным постановщиком
ОтветGulya Flower
Давно она уже завершила свою и карьеру и об этом сказала в отличие от некоторых на бессрочной "паузе".
Ответorlitza
Я знаю об этом. Успехов Женечке.
Интересно что получится, и на какую музыку.
Молодец Женя!!творческого вдохновения ,а девочкам успеха в сезоне)
Три произвольные от Евгении, скорее бы уже посмотреть! Девочкам удачи, Жене неиссякаемого творческого вдохновения!
