Евгения Медведева поставила программы Диане Мильто и Алене Болдыревой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева поставила произвольные программы Диане Мильто и Алене Болдыревой.
Фигуристки тренируются в группе Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки «Наши надежды».
Ранее Медведева работала в качестве постановщика с Алисой Мильто.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм школы «Наши надежды»
