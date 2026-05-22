Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»

Тренер Морозов оценил конкуренцию в парном катании на международных стартах.

Заслуженный тренер РФ Станислав Морозов поделился мнением о конкуренции в парном катании на международных стартах и в России.

– Как ты сейчас видишь парное катание в мире? И как оцениваешь конкурентоспособность нашего с мировым или мирового с нашим?

– Мы всегда конкурентоспособны были, всю жизнь. Сейчас убрали, но если бы вернули – опять на те же (места) встали, как и было. Думаю, проблем с соревнованиями и конкурентоспособностью у нас бы не было.

– Как тебе японцы Миура – Кихара?

– Они мне не нравятся. Мне нравится вторая пара больше даже, которая сейчас юниорская.

Нет, мне первая пара японская вот на этой Олимпиаде очень понравилась. Я не знаю, что они с ними сделали, чем они их накачали. Вот этот старт мне понравился. Причем даже на командник и в индивидуалке они пронеслись – я отдаю (должное).

Но если сравнивать, как они катались 4 года назад и как они катались в этом сезоне, не считая Олимпиады, то был регресс. 4 года назад я смотрел, как они катались – там было реально классное парное катание. Сейчас уже повзрослели – что-то не то. Но на Олимпийских играх они мне очень понравились.

– Хазе – Володин?

– Медленно, очень. Медленно, торжественно.

– Метелкина – Берулава?

– Ниче. Достойно. Особенно короткая программа мне в этом году больше всех понравилась. Ничего вроде особенного, но что-то новенькое я увидел.

– Ты сказал, что японцы 4 года назад катались…

– Они катались мощнее, шире. А сейчас программы два притопа – три прихлопа. Они бегают по льду… Чтобы там говорить о каких-то транзишенах… Они прыгают – там столько претензий: прыгают очень далеко. Масса претензий.

Это мое видение парного катания. Они не первая пара в мире для меня. На Олимпийских играх – да, они победили. Это было лучшее катание. Но если брать просто по парным элементам, по всему катанию, по скольжению, они не первые для меня. Они как-то все одинаково – более-менее, но они рядом все. Нет такого, что вот японцы, а потом уже все остальные. Или немцы, а потом все остальные.

– А российское фигурное катание за эти 4 года стало лучше?

– Юниорское – так точно.

– А взрослое?

– Как я могу сравнивать: я не смотрел ничего. Про российские пары я не могу ничего сказать – прямо что какой-то прогресс или что. Я не могу объяснить.

– Мне кажется, что разрыв между мировым и российским парным катанием сократился.

– Вот если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, то я думаю, ты бы сразу увидел разницу: по скорости, по качеству элементов и вообще.

То, что я сейчас вижу… На Олимпиаде я видел – они все 4-5 пар катаются на свой уровень. Да, неплохо, они между собой конкурентоспособны. Но выпусти сейчас туда Бойкову, то сразу было бы видно разницу. Может быть, не сильно прямо глобально, но все равно разницу бы ты увидел, – сказал Морозов в интервью Александру Энберту на Okko.