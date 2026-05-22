Тренер Морозов о конкуренции в парном: «Если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, думаю, увидели бы разницу по скорости, по качеству элементов»

Заслуженный тренер РФ Станислав Морозов поделился мнением о конкуренции в парном катании на международных стартах и в России.

– Как ты сейчас видишь парное катание в мире? И как оцениваешь конкурентоспособность нашего с мировым или мирового с нашим?

– Мы всегда конкурентоспособны были, всю жизнь. Сейчас убрали, но если бы вернули – опять на те же (места) встали, как и было. Думаю, проблем с соревнованиями и конкурентоспособностью у нас бы не было.

– Как тебе японцы Миура – Кихара?

– Они мне не нравятся. Мне нравится вторая пара больше даже, которая сейчас юниорская.

Нет, мне первая пара японская вот на этой Олимпиаде очень понравилась. Я не знаю, что они с ними сделали, чем они их накачали. Вот этот старт мне понравился. Причем даже на командник и в индивидуалке они пронеслись – я отдаю (должное).

Но если сравнивать, как они катались 4 года назад и как они катались в этом сезоне, не считая Олимпиады, то был регресс. 4 года назад я смотрел, как они катались – там было реально классное парное катание. Сейчас уже повзрослели – что-то не то. Но на Олимпийских играх они мне очень понравились.

– Хазе – Володин?

– Медленно, очень. Медленно, торжественно.

– Метелкина – Берулава?

– Ниче. Достойно. Особенно короткая программа мне в этом году больше всех понравилась. Ничего вроде особенного, но что-то новенькое я увидел.

– Ты сказал, что японцы 4 года назад катались…

– Они катались мощнее, шире. А сейчас программы два притопа – три прихлопа. Они бегают по льду… Чтобы там говорить о каких-то транзишенах… Они прыгают – там столько претензий: прыгают очень далеко. Масса претензий.

Это мое видение парного катания. Они не первая пара в мире для меня. На Олимпийских играх – да, они победили. Это было лучшее катание. Но если брать просто по парным элементам, по всему катанию, по скольжению, они не первые для меня. Они как-то все одинаково – более-менее, но они рядом все. Нет такого, что вот японцы, а потом уже все остальные. Или немцы, а потом все остальные.

– А российское фигурное катание за эти 4 года стало лучше?

– Юниорское – так точно.

– А взрослое?

– Как я могу сравнивать: я не смотрел ничего. Про российские пары я не могу ничего сказать – прямо что какой-то прогресс или что. Я не могу объяснить.

– Мне кажется, что разрыв между мировым и российским парным катанием сократился.

– Вот если сейчас Бойкову и Козловского выпустить в последнюю разминку, то я думаю, ты бы сразу увидел разницу: по скорости, по качеству элементов и вообще.

То, что я сейчас вижу… На Олимпиаде я видел – они все 4-5 пар катаются на свой уровень. Да, неплохо, они между собой конкурентоспособны. Но выпусти сейчас туда Бойкову, то сразу было бы видно разницу. Может быть, не сильно прямо глобально, но все равно разницу бы ты увидел, – сказал Морозов в интервью Александру Энберту на Okko.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Okko
Зачем пытаются из БК лепить гегемонов? Ошибки почти на каждом старте, ужасная осанка Козловского, нервы и психи, скорость уступает японцам, четверной и до них делали уже давно, и сейчас делают венгры. Я бы поняла ЧЯ форсили, у тех хоть не будет проблем с нейтральным статусом, да и та же скорость вышеи поддержки интереснее.
БК мы уже видели и на ЧМ, и на ОИ, а нам все в уши льют об их уникальности
Причем без чистых прокатов лепят на голубом глазу и не краснеют,во дают.
И это на домашних стартах, где их грибуют и можно так не стрессовать, зная, что как бы не откатались, на второе место всегда натянут
Нифига себе розовые очки. Мишки в полном развале почти уделили БК. Миура и Кихара на две головы выше БК.
Ваша якобы первая пара настолько грибная, что аж тошно( да да, грибуют всех, но ошибки какие прощают БК не прощают никому).
Миура и Кихара даже подкрутом нормально не владели)
А БК выбросами и прыжками. И что дальше?
Интересно, он правда верит в то что говорит? По скорости прям особенно... - пусть посмотрит прокаты РиРю повнимательнее. А вообще, конечно, интересная позиция для тренера - не смотрел, не видел.
Приложил все пары на международных соревнованиях, а про российские кроме Бойковой ничего сказать не смог, потому что не смотрел.
хотя мог бы посмотреть хотя бы на Мишек🤦 как никак лидеры парного катания у нас
Вообще, он комментировал вроде ФГП и еще какие-то старты. Так что странно, что говорит; что не смотрел)
БК без грибов точно не были бы первыми !!
Ну, а если выпустить еще ЧЯ то по скорости и качеству элементов возможно и БК бы за пояс заткнули, как раз можно было бы сравнить при судействе "без рейтинга".
Дома БК под ЧЯ никогда не опустят, всегда вытащат за уши, со всеми их ошибками.
А мне кажется, в след сезоне, если ЧЯ не будут косячить, Им дадут подняться. Во-первых, чтобы лидеров подстегнуть, во-вторых, чтобы вывести в топ пару «без прошлого». На случай, если МГ и БК не пройдут какой-нибудь нейтральный тест ИСУ
Он вообще парное смотрел в этом сезоне?
На такой скорости, как Миура - Кихара, наши никогда и не ехали.
Конечно, увидели бы. Но эта разница была бы не в пользу Бойковой и Козловского.
Странное мнение о Миурах, по скорости и качеству парных элементов они точно лучшие. Мы же не слепые!
Только разница была бы не в их пользу. Последнее время они начали замедляться, возраст. Плюс чисто катать не умеют, постоянно с грубыми ошибками.
