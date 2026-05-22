  Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организации удалось обеспечить участие российских фигуристов в Олимпиаде дипломатическим путем.

На Олимпийских играх в Милане выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Нам удалось, единственной зимней федерации, создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде. Мы подошли к этому путем диалога, мы не подавали в суд.

Но мы понимаем, что время идет, и мы смотрим с огромной надеждой на нашу международную федерацию. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в международный суд», – заявил Сихарулидзе.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Лыжники не только на ОИ выступили, но и принимали участие в соревнованиях на КМ. А он хвалится, что двоих допустили в нейтральном статусе фигуристов без обращения в САS.
Так собственно все, кто участие в ОИ принимал помимо фигуристов туда так или иначе попали (кто на этап, кто больше). И, вот, подавляющему большинству болельщиков всё равно - через суд или диалог. Гордиться тем, что не отстаиваешь интересы своих спортсменов - это прямо новый уровень гордости от руководителя федерации. :-)
А Мандариновый он такой. Всё больше про понты и свою "успешную" работу во главе ФФККР.
Какая разница каким путём добились? На ОИ были конькобежцы, шорт-трекисты, лыжники, саночники. Ски-альпинист даже с медалью приехал. Ни от кого из глав федераций не слышала о своей личной заслуге. Дипломатическим, так дипломатическим, флаг в руки , добивайся полноценного возвращения фигуристов на МС. Или опять выжидаем?
Так сказано же, Чапай думать будут.
А в чем преимущество того, что без судов? Если главная цель - ни в коем случае не судиться, то да, она выполнена. А если обеспечить допуск спортсменов в должности количестве, то нет. Может быть, у федерации иное целеполагание, чем мы думаем?
Не поним, почему законное отстаивание прав в суде, он считает чем-то предосудительным.
Не хочет портить отношения с теми, кто его выгнал..
Он еще себя и хвалит за бездействие! Потрясающе. В лучшей чиновничей традиции. И потом, он что, забыл про лыжников?? Дегтярев их в пример всем ставил:

//Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо в нейтральном статусе.

«Россия выиграла иск в CAS к международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и министерства спорта России.//
Так он и говорит, что без судов. Добазарился за унизительные для спортсменов и страны условия на публичную порку наших чемпионов. Чтобы никто не мог сказать, что оч ненастоящие - ведь они стали ими при участии "лучших фигуристов из России"☝️
!Он еще себя и хвалит за бездействие!" - Перевёрнутый мир, обращённый в норму. 😡
Допустили всего двоих на унизительных условиях, без возможности замены.
Перевожу с мандаринового - "мы - единственная федерация, которая вообще ничего не делала для допуска - оно само так получилось")
да лучше б мы с судами везде выступали, чем без судов на одних ои
зазеркалье. У него отсутствие судебного процесса с CAS это достижение, а не бездействие. Время какого-то бесконечного сюра просто. Это ж надо так умудриться слить фигурное катание
Кум есть, ума нет
Кум хорошо, а ум лучше
Роднина о работе Сихарулидзе: «Внутри страны ведется достаточно большая работа. Но больше это связано с членами сборной»
22 мая, 14:24
Татьяна Тарасова: «Сихарулидзе на своем месте. Кому как не ему, возглавлять наше фигурное катание»
22 мая, 14:09
Антон Сихарулидзе: «С надеждой смотрим на ISU, который должен снять дисквалификацию с наших ребят. Если этого не произойдет, будем думать о подаче иска в суд»
22 мая, 11:56
