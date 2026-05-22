Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»

Сихарулидзе: ФФККР удалось вернуть спортсменов на Олимпиаду без судов.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организации удалось обеспечить участие российских фигуристов в Олимпиаде дипломатическим путем.

На Олимпийских играх в Милане выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

«Нам удалось, единственной зимней федерации, создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде. Мы подошли к этому путем диалога, мы не подавали в суд.

Но мы понимаем, что время идет, и мы смотрим с огромной надеждой на нашу международную федерацию. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в международный суд», – заявил Сихарулидзе.