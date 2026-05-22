Антон Сихарулидзе: «ФФККР единственной среди зимних федераций без судов удалось создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде»
Сихарулидзе: ФФККР удалось вернуть спортсменов на Олимпиаду без судов.
Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что организации удалось обеспечить участие российских фигуристов в Олимпиаде дипломатическим путем.
На Олимпийских играх в Милане выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
«Нам удалось, единственной зимней федерации, создать условия, чтобы спортсмены выступили на Олимпиаде. Мы подошли к этому путем диалога, мы не подавали в суд.
Но мы понимаем, что время идет, и мы смотрим с огромной надеждой на нашу международную федерацию. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в международный суд», – заявил Сихарулидзе.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
//Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что Россия выиграла иск в Спортивном арбитражном суде к международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Таким образом, российские лыжники, сноубордисты, фристайлеры и прыгуны с трамплина получат возможность выступить на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина д’Ампеццо в нейтральном статусе.
«Россия выиграла иск в CAS к международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Теперь FIS обязана допустить российских спортсменов к международным соревнованиям. Иск был подан Ассоциацией лыжных видов спорта и Паралимпийским комитетом России, сопровождался юристами Олимпийского комитета России и министерства спорта России.//