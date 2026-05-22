Роднина о работе Сихарулидзе: «Внутри страны ведется достаточно большая работа. Но больше это связано с членами сборной»

Роднина о Сихарулидзе: внутри страны ведется достаточно большая работа.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о переизбрании Антона Сихарулидзе на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

«Не берусь оценивать его работу. Лучше стало при нем российское фигурное катание? Сложно сказать. Мы 4 года нигде не выступаем, на прошлой Олимпиаде было всего два человека. Международных достижений нет никаких особо.

Внутри страны ведется достаточно большая работа. Но больше это связано с членами сборной», — сказала Роднина.

Также она отреагировала на слова Сихарулидзе о возможном допуске российских юниоров на ближайшем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Будет конференция, там обсудят этот вопрос. Давайте подождем. Я реалист, в этом плане не фантазирую. Примут решение — будем работать», — цитирует Роднину «СЭ».

