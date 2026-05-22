Ирина Роднина: «Муравьева изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы»

Роднина: российские спортивные структуры в Муравьевой тоже не заинтересованы.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об отсутствии запросов от других федераций на переход Софьи Муравьевой .

«Это было ее решение. Значит, она что-то не так продумала, не с теми договаривалась.

Она изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы», — сказала Роднина.