  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Ирина Роднина: «Муравьева изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы»
0

Ирина Роднина: «Муравьева изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы»

Роднина: российские спортивные структуры в Муравьевой тоже не заинтересованы.

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об отсутствии запросов от других федераций на переход Софьи Муравьевой.

«Это было ее решение. Значит, она что-то не так продумала, не с теми договаривалась.

Она изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы», — сказала Роднина.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoСофья Муравьева
logoИрина Роднина
logoсборная России
logoСпорт-Экспресс
logoженское катание
переходы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Хамство какое-то
Ответi-l
Хамство какое-то
А в чем хамство то …..
До чего противно от всех этих «спортивных» чиновников! С идеальным моральным обликом!
Да о чем тут речь вообще, если нам 5 кратный ОИ чемпион не нужен.
Ответfada
Да о чем тут речь вообще, если нам 5 кратный ОИ чемпион не нужен.
😂😂😂
Я не поклонница Сони Муравьевой,но такое впечатление,что все разом решили поглумиться над девчонкой.Не такая уж она и плохая,уж лучше Анны Фроловой и ей подобных. Мишин по ней катком проехал,а она скорее всего,просто озвучила свое желание. К тому же Мишин и у-си ей не смог вернуть,прохфессор...Что,в федерациях других стран много таких как Соня? Я лично желаю Соне найти страну,которая в ней будет заинтересована и тренера.Я бы на месте поляков присмотрелась к Соне. Куракову пора менять.
ОтветElizaveta Queen
Я не поклонница Сони Муравьевой,но такое впечатление,что все разом решили поглумиться над девчонкой.Не такая уж она и плохая,уж лучше Анны Фроловой и ей подобных. Мишин по ней катком проехал,а она скорее всего,просто озвучила свое желание. К тому же Мишин и у-си ей не смог вернуть,прохфессор...Что,в федерациях других стран много таких как Соня? Я лично желаю Соне найти страну,которая в ней будет заинтересована и тренера.Я бы на месте поляков присмотрелась к Соне. Куракову пора менять.
Прямо уж поляки сейчас русскую девочку возьмут…
ОтветElizaveta Queen
Я не поклонница Сони Муравьевой,но такое впечатление,что все разом решили поглумиться над девчонкой.Не такая уж она и плохая,уж лучше Анны Фроловой и ей подобных. Мишин по ней катком проехал,а она скорее всего,просто озвучила свое желание. К тому же Мишин и у-си ей не смог вернуть,прохфессор...Что,в федерациях других стран много таких как Соня? Я лично желаю Соне найти страну,которая в ней будет заинтересована и тренера.Я бы на месте поляков присмотрелась к Соне. Куракову пора менять.
Франция заберёт
Невероятно жестокая женщина .
Ну да, у Муравьевой нет родителей, с которыми можно перейти в любой момент, имея государственное финансирование.
ОтветKaterina Sunny
Ну да, у Муравьевой нет родителей, с которыми можно перейти в любой момент, имея государственное финансирование.
А что она могла сделать,если профессор вышвырнул Соню у нее за спиной.Фуу.
Зачем так грубо? Муру любят зрители. Она интересно выступает. Какой же гнилой человек эта Роднина
Раз Соня никому здесь не нужна и вообще не заслужила человеческого отношения, искренне желаю ей найти страну, где она сможет продолжать кататься, а также больших успехов от их будущего сотрудничества!

От хамства лиц, которые могут ответить хотя бы просто равнодушно-формально, уже тошно.
ОтветEzhka
Раз Соня никому здесь не нужна и вообще не заслужила человеческого отношения, искренне желаю ей найти страну, где она сможет продолжать кататься, а также больших успехов от их будущего сотрудничества! От хамства лиц, которые могут ответить хотя бы просто равнодушно-формально, уже тошно.
Хочется чтоб за Францию
Девочка там сейчас слабая, это которая в безумном синем платье-комбезе каталась в этом сезоне. Вторая там тоже НЕШМОГЛА.
Потом там в сборной наша Лопарева. Соне там было бы хорошо.
И вот эти люди управляют страной. Ни грамма эмпатии
Ну наверное можно как то поделикатнее высказываться, все таки не на кухне в кулуарах вещает человек
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Антон Сихарулидзе: «Про Муравьеву я мало что знаю. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало»
22 мая, 12:20
Мама Муравьевой: «Пост от Mash и набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложь, порочащую репутацию спортсменки!»
22 мая, 11:42
Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)
22 мая, 10:21
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
32 минуты назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем