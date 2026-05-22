Ирина Роднина: «Муравьева изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы»
Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась об отсутствии запросов от других федераций на переход Софьи Муравьевой.
«Это было ее решение. Значит, она что-то не так продумала, не с теми договаривалась.
Она изъявила желание выступать за другую страну. Российские спортивные структуры в ней тоже не заинтересованы», — сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
От хамства лиц, которые могут ответить хотя бы просто равнодушно-формально, уже тошно.
Девочка там сейчас слабая, это которая в безумном синем платье-комбезе каталась в этом сезоне. Вторая там тоже НЕШМОГЛА.
Потом там в сборной наша Лопарева. Соне там было бы хорошо.