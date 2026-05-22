Татьяна Тарасова: «Сихарулидзе на своем месте. Кому как не ему, возглавлять наше фигурное катание»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала переизбрание Антона Сихарулидзе на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.
«Российское фигурное катание с каждым годом развивается, у нас появляются новые звездочки и звезды. Когда нас допустят, надеюсь, мы покажем, на что способны.
Мне кажется, что Антон на своем месте. Кому как не ему, олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира, возглавлять наше фигурное катание», — сказала Тарасова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
