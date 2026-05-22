Татьяна Тарасова: «Сихарулидзе на своем месте. Кому как не ему, возглавлять наше фигурное катание»

Тарасова: кому как не Сихарулидзе, возглавлять наше фигурное катание.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала переизбрание Антона Сихарулидзе на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

«Российское фигурное катание с каждым годом развивается, у нас появляются новые звездочки и звезды. Когда нас допустят, надеюсь, мы покажем, на что способны.

Мне кажется, что Антон на своем месте. Кому как не ему, олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира, возглавлять наше фигурное катание», — сказала Тарасова.