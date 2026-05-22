0

Татьяна Тарасова: «Сихарулидзе на своем месте. Кому как не ему, возглавлять наше фигурное катание»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала переизбрание Антона Сихарулидзе на пост главы Федерации фигурного катания на коньках России.

«Российское фигурное катание с каждым годом развивается, у нас появляются новые звездочки и звезды. Когда нас допустят, надеюсь, мы покажем, на что способны.

Мне кажется, что Антон на своем месте. Кому как не ему, олимпийскому чемпиону и многократному чемпиону мира, возглавлять наше фигурное катание», — сказала Тарасова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
«Кто, если не он» - какой знакомый нарратив. Где-то я это уже слышала.
Этот нарратив работает там, где однозначно не уверены в собственном выигрыше выборов, поэтому оппонентов либо нет, либо они ряженые.
У нас выигрыш выборов обеспечивается отнюдь не подсчетом голосов
Если он чемпион это не значит что он хороший управленец. Что бы управлять федерацией не обязательно быть ОЧ, тут нужны другие качества.
Любимая риторика апологетов российских выборов без выбора: "Кто, кроме него?"
Татьяна Анатольевна, да кому угодно! Бабло пилить и ничего не делать все могут. Давайте я возглавлю. У меня есть юридическое образование, я хотя бы попытаюсь обеспечить нашим ребятам защиту и отстаивание их интересов, в отличие от Сихарулидзе, которому видимо отстегивают за то, чтобы он ничего не делал, и наши подольше не создавали конкуренцию.
Давайте. А я за вас проголосую.
У нас бывших фигуристов море, но руководить, конечно, больше некому...
Пусть другой посидит, мандарины поест. Выхлоп будет одинаковый. Вот эти обещания, оправдания от Сихарулидзе порядком надоели.
То, что Антоша Мандариновый на своем месте- вам только кажется, Татьяна Анатольевна! А когда кажется, креститься надо, чтобы избавиться от этого тяжелого груза в нашем ФК!
Бомонд в деле
Кто бы не был,толку нет....
Да кому угодно! Бомж с улицы, лучше будет. ( конечно, если в " Альтернативе", наши депутаты, то, да, кум лучше)
