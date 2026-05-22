Чемпионы Европы в парном катании Конти и Мачии завершили совместные выступления
Итальянская спортивная пара Сара Конти – Никколо Мачии завершила совместные выступления.
Об этом фигуристы сообщили на пресс-конференции.
Никколо завершает карьеру и будет заниматься тренерской деятельностью, Сара планирует продолжать и искать нового партнера.
Конти 25 лет, Мачии 30 лет. Они бронзовые призеры Олимпиады-2026 в команде, двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира, чемпионы Европы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Anything GOEs
Амброзини может с Сарой кататься будет? Там как раз Гиларди завершила