Чемпионы Европы в парном катании Конти и Мачии завершили совместные выступления

Распались чемпионы Европы в парном катании итальянцы Конти и Мачии.

Итальянская спортивная пара Сара Конти – Никколо Мачии завершила совместные выступления.

Об этом фигуристы сообщили на пресс-конференции.

Никколо завершает карьеру и будет заниматься тренерской деятельностью, Сара планирует продолжать и искать нового партнера.

Конти 25 лет, Мачии 30 лет. Они бронзовые призеры Олимпиады-2026 в команде, двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира, чемпионы Европы.