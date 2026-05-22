Чемпионы Европы в парном катании Конти и Мачии завершили совместные выступления

Распались чемпионы Европы в парном катании итальянцы Конти и Мачии.

Итальянская спортивная пара Сара Конти – Никколо Мачии завершила совместные выступления.

Об этом фигуристы сообщили на пресс-конференции.

Никколо завершает карьеру и будет заниматься тренерской деятельностью, Сара планирует продолжать и искать нового партнера.

Конти 25 лет, Мачии 30 лет.  Они бронзовые призеры Олимпиады-2026 в команде, двукратные бронзовые призеры чемпионатов мира, чемпионы Европы.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Anything GOEs
Жаль, мне они очень-очень нравились. А КП этого сезона была просто огонь! Саре удачи в поиске партнера и успешного скатывания, она такая яркая, истинная итальянка, хочется еще видеть ее на льду. Надеюсь, все у нее получится!
Ожидаемо было... Но я очень рада, что у Сары есть бронза ОИ))
Жаль(( такие классные были!
Амброзини может с Сарой кататься будет? Там как раз Гиларди завершила
Жаль конечно, мне они нравились! Саре удачи в поисках партнёра!
Яркая пара была, они мне нравились. Успехов обоим.
Жаль. Программы этого сезона были шикарные, особенно Карузо.
Может Мозер ей нашего паренька какого-нибудь бесхозного сосватает.
А они есть? Мужчин всегда не хватает)
Своих бы девушек обеспечить пареньками. А так жаль конечно яркая пара была.
У пары была достойная соревновательная карьера! Пожелаю Саре удачи в поисках нового партнёра, а Никколо успехов в тренерской работе!
В парном катании в следующем сезоне совсем мало будет интересных пар и очень слабая конкуренция за высшие награды на главных стартах. По сути, остались только немцы и грузины, ну, еще венгры. Даже если допустят наших, то все равно Россию будет представлять только одна пара. Жаль!
Красивая пара была, жаль.
