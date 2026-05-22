Генсекретарь Федерации фигурного катания Израиля: «Муравьева не обращалась к нам по поводу смены спортивного гражданства»
Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Израиля Анна Славин сообщила, что россиянка Софья Муравьева не обращалась в организацию по вопросу смены спортивного гражданства.
«Софья Муравьева не обращалась в нашу федерацию по поводу возможной смены спортивного гражданства на израильское.
Мы всегда готовы рассмотреть ситуации с переходом фигуристов к нам, но есть важное условие: спортсмен, желающий представлять Израиль, обязательно должен иметь еврейские корни», – сказала Славин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Вся история высосана из одного тик-токового танца, выложенного сониной подругой- израильтянкой.