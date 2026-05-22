Генсекретарь Федерации фигурного катания Израиля: «Муравьева не обращалась к нам по поводу смены спортивного гражданства»

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Израиля Анна Славин сообщила, что россиянка Софья Муравьева не обращалась в организацию по вопросу смены спортивного гражданства.

«Софья Муравьева не обращалась в нашу федерацию по поводу возможной смены спортивного гражданства на израильское.

Мы всегда готовы рассмотреть ситуации с переходом фигуристов к нам, но есть важное условие: спортсмен, желающий представлять Израиль, обязательно должен иметь еврейские корни», – сказала Славин.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
Даже не обращался человек, отказались блин, писаки, достали со своими вбросами
Элен Карташова
Маш пропагадистская помойка, их дело показывать, насколько в условном "там" никого из россиян "не ждут". В таком деле и присочинить не грех.
Что и требовалось доказать. Когда-то такие же сплетни вбрасывали про Диану с Глебом, что они хотели выступать за Израиль и так же президент Федерации Израиля опроверг эти вымыслы. Зачем это нужно журналистам - совсем непонятно. Уровень непрофессионализма в профессии.
Galinart
Нет чтобы позвонить в АП и поинтересоваться, кто из родителей Александра Плющенко получил вместе с ним гражданство Азербайджана. Врядли несовершеннолетнему его выдали единственному из всей семьи.
Ir_rish
ну вот все враками оказалось, а Соню элементарно оговорили и набросили в довесок.
Дружба11
Плющенко всё делает чтобы замять переход сыночки, даже Туктамышева скрывали скрывали отношения, а именно вчера фотки выставили, совсем всех за дураков держат
Элен Карташова
Решение Плющенко перевести своего сына выступать за Азербайджана выходит далеко за пределы интересов ФК, никакие Лиза с Петей эту карту не перебьют, это просто стечение обстоятельств, скорее комментарий Дайнеко этому способствовал, да и на фоне Плющенкогейта внимания меньше, поэтому и решили раскрыть.
Кто бы сомневался...
Вся история высосана из одного тик-токового танца, выложенного сониной подругой- израильтянкой.
Если бы Соня изначально не темнила, то и вбросов бы не было. Что за тайны муравьевского двора? Сказала А, говори и Б
А что она может сказать? У нас кто-то афишировал все нюансы перехода?
В федру Украины ещё, блин, позвоните и поинтересуйтесь. Совсем нечем заняться писачукам.
А как же заявление исключить из сборной?
Lennuci
Одно другому мешает? Ушла она из этой сборной, что не имеет права?
Lennuci
мы не знаем пока завизировано ли оно,может дали время на подумать, что вполне было бы логично
Антон Сихарулидзе: «Про Муравьеву я мало что знаю. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало»
22 мая, 12:20
Мама Муравьевой: «Пост от Mash и набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложь, порочащую репутацию спортсменки!»
22 мая, 11:42
Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)
22 мая, 10:21
