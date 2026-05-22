Генсекретарь Федерации фигурного катания Израиля: «Муравьева не обращалась к нам по поводу смены спортивного гражданства»

Федерация фигурного катания Израиля: Муравьева к нам не обращалась.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания Израиля Анна Славин сообщила, что россиянка Софья Муравьева не обращалась в организацию по вопросу смены спортивного гражданства.

«Софья Муравьева не обращалась в нашу федерацию по поводу возможной смены спортивного гражданства на израильское.

Мы всегда готовы рассмотреть ситуации с переходом фигуристов к нам, но есть важное условие: спортсмен, желающий представлять Израиль, обязательно должен иметь еврейские корни», – сказала Славин.