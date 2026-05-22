Антон Сихарулидзе: «Если нас допускают, надо будет менять свой календарь. Если продолжаем выступать в России, тогда ничего не меняется»

Сихарулидзе: если нас допускают, надо будет менять свой календарь.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что серия Гран-при России сохранится.

«Серия Гран‑при России сохранится в любом случае. У нас два сценария: если нас допускают [на международные турниры под эгидой ISU], надо будет менять свой календарь. Если продолжаем выступать в России, тогда ничего не меняется.

Все соревнования будут – и спортивные, и игровые. У нас есть возможность провести все соревнования. Изменения будут, но не серьезные», – сказал Сихарулидзе.

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?