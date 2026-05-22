Сихарулидзе о критике: «Спокойно к этому отношусь. Но кому приятно читать критику в свой адрес? Мне – неприятно»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, как относится к критике.

– Насколько тяжело справляться с критикой?

– Когда мне это попадается, становится страшно и неприятно. Но зачастую из того, что я видел, это неквалифицированная критика. Наверное, все должно быть в мире фигурного катания: и критика, и восхищение. Я достаточно спокойно к этому отношусь, но, к сожалению, зачастую это не по делу.

Чтобы спор действительно был полезным и из него можно было сделать какие‑то выводы, человек должен либо профессионально разбираться в вопросе, либо хотя бы понимать, что именно я хотел донести. Возможно, где‑то я сам недостаточно точно выразил свою мысль, ориентируясь на профессиональную аудиторию. А возможно, кто‑то просто неправильно меня понял.

Я спокойно к этому отношусь. Но кому приятно читать критику в свой адрес? Мне – неприятно, – сказал Сихарулидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Страшно представить, кого АС считает своей профессиональной аудиторией, учитывая его лексикон)
Он хочет, чтоб к нему все обращались, как Газзаев к Путину на прямой линии.
«человек должен либо профессионально разбираться в вопросе»

Допустим, я совсем не умею готовить. Даже пожарить яичницу и сварить сосиски не могу. Но если я приду в ресторан и закажу себе борщ, а мне принесут что-то несъедобное, то я имею право вызвать шеф-повара и высказать ему все, что я о нем думаю. А если он заявит мне, что я сам и такое не смогу сварить и поэтому не имею права его критиковать, тарелку с собственным борщом на голову он огребёт в ноль секунд.
То аудитория оказывается не профессиональной, то его неправильно понимают. А Сих весь в белом.
Сихарулидзе:"Наверное, все должно быть в мире фигурного катания: и критика, и восхищение..."
Восхищение то он где сумел найти?На каком сайте?
А нам приятно иметь такого главу ФФККР с его лексиконом и организацией работы по снятию бана хотя бы с юниоров ?
Так закрой комментарии как Плющ, учись у лучших в этом деле)
Так они банят в телеге всех крииикующих
Что тут понимать. Наши взрослые спортсмены соревнуются на международных соревнованиях? Нет. А нам и не нужно ничего больше понимать. Значит, ты свою прямую обязанность провалил. Как ты старался, как пытался, нам не интересно, если результата нет.
"Нравится - не нравится - терпи...!"
Ничего нового, это мы не понимаем насколько гениальны мысли Мандаринового кума, а он все правильно делает 😉
Так спокойно или неприятно? Вы там в чиновники подбирайте тех,которые хотя бы мысль из пары слов могли внятно выразить
