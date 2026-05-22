Антон Сихарулидзе: «Прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору. Это плоды нашей работы»
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что прошедший сезон по телевидению посмотрели около 50 млн россиян.
«Нам недавно показали интересные цифры, на мой взгляд – феноменальные. Прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору.
Для любого вида спорта это огромная цифра. Если говорить про онлайн-пространство – около 250 млн пользователей заходили на различные страницы. Мы очень рады этому. Люди интересуются – им интересно фигурное катание, интересны соревнования. Это плоды нашей работы. Мы восхищены такими цифрами», – сказал Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Так что все с Сихиком сегодня понятно. И всегда было понятно.
Странно,что не 140 миллионов...
Уходи! России нужен другой президент ФФК.
Тот, который будет отстаивать своих, а не льстить чужим