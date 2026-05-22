  • Антон Сихарулидзе: «Прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору. Это плоды нашей работы»
Антон Сихарулидзе: «Прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору. Это плоды нашей работы»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, что прошедший сезон по телевидению посмотрели около 50 млн россиян. 

«Нам недавно показали интересные цифры, на мой взгляд – феноменальные. Прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору.

Для любого вида спорта это огромная цифра. Если говорить про онлайн-пространство – около 250 млн пользователей заходили на различные страницы. Мы очень рады этому. Люди интересуются – им интересно фигурное катание, интересны соревнования. Это плоды нашей работы. Мы восхищены такими цифрами», – сказал Сихарулидзе.

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Это очень хороший текст, показывающий, что из себя представляет наш Сихик. Он даже не понимает, что такое упомянутые им 50 миллионов человек. Это 50 миллионов уникальных зрителей телевизора, то есть каждый второй взрослый житель России, хотя бы разок смотрели по ящику фигурку? Такого не может быть чиста теоретически, такого количества зрителей нет даже у футбола в год Чемпионата мира. Это 50 миллионов просмотров в год? А это вообще ни о чем - у Вики Бони почти такое же количество просмотров одного выступления в сети. Или у пары-тройки выпусков Дудя без всяких дотаций и преференций.

Так что все с Сихиком сегодня понятно. И всегда было понятно.
Сейчас по-моему в принципе уже никто не смотрит телевизор, ну может только пенсионеры. Мне под 40, и из круга моих друзей и знакомых у половины даже ящика в доме уже нет, я уже не говорю про более молодое поколение.
Не, у меня есть телевизор и я его, конечно, смотрю. Если быть более точным, то смотрю я не телевидение, а на экран своего телевизора, где показываются движущиеся изображения с IPTV, которые я передаю на свой ящик со своего компа посредством HDMI. На ящике картинка шибчее и больше, чем на мониторе, хотя порой и на мониторе у меня параллельно показывается в небольшом формате какая-нибудь менее интересная для меня трансляция. А иной раз и две параллельных трансляций сразу. Смотрю я на 99,9% спорт. Новости я получаю от интернета, а кина качаю, не слишком часто, с торрентов - всякие Окки и Кинопоиски не люблю. А чисто телевизионные трансляции я не включаю уже лет десять и желаю, чтобы все.
Ни единой секунды не смотрел и не жалею.
Для его высказывания нужен мем :"ты втираешь мне какую то дичь"
Антон Сихарулидзе:"прошлый сезон фигурного катания посмотрели около 50 млн россиян только по телевизору...."
Странно,что не 140 миллионов...
100500 миллионов домохозяек посмотрели. Вот врут. Из моего достаточно большого окружения и окружения моих родных, смотрят ФК от силы человека 3. Почти все не знают даже Загитову, Валиеву. Ну разве что из фигуристов слышали про Навку и Плющенко, все.
И это только в Москве
Не ври, Сихарулидзе. Огромный интерес к ФК в России – следствие технической революции в женском виде. Ты к этому не имеешь никакого отношения, а наоборот, ратуешь за артистичность и соглашаешься, когда международные чиновники меняют правила в угоду субъективному артистизму. Ты не отстаиваешь интересы России в том, чтобы техническая база была значимее артистичной.
Уходи! России нужен другой президент ФФК.
Тот, который будет отстаивать своих, а не льстить чужим
Просто дар речи теряется от такой наглости - приписал себе, нисколько не стесняясь, плоды чужой работы. А если он всех имел в виду, то почему бы не назвать фамилии тех, кто поднял интерес к ФК.
Если каждый слёт трансляции и перезаход, в паршивом плеере первого, считать как отдельный просмотр, то тогда, да! Там только моих просмотров тысяч 5
Если перещёлкивал каналы по время рекламы, и на одном из них в это время катались - просмотр тоже считается?😁
я сомневаюсь, что у нас в РФ 50млн человек смотрят телевизор, как ТВ. Сейчас большинство смотрят сериалы, фильмы, ютуб, большинство даже не смотрит ТВ программу, чтобы узнать когда там ваше фигурное катание будут показывать. Я думаю, что миллионов 5 может и посмотрели, а уникальных среди них и того меньше.
так фигурки толком и нет на тв. Только инет-трансляции.
Мы восхищены тем кто ему показал такие цифры
Не вашей, а Тутберидзе.
