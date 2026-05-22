Сихарулидзе о конгрессе ISU: «Обязательно туда поедем и будем предлагать российских представителей в техкомы»

Сихарулидзе: будем предлагать российских представителей в техкомы ISU.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

«Скоро будет конгресс ISU – важный конгресс, там будут избирать президента ISU, совет ISU – основной руководящий орган. Также сейчас ведется обсуждение, что там могут быть озвучены изменения правил фигурного катания. Они могут серьезно претерпеть изменения, это другое фигурное катание. Возможно, зритель не сможет так четко увидеть, но для спортсменов, тренеров, специалистов изменения серьезны.

Изменения будет принимать совет. Мы свои предложения внесли, все сделали вовремя. Ведем диалог с коллегами. Мы обязательно туда поедем и будем предлагать наших российских представителей в техкомы. Ситуация несильно благоприятствует, но эту работу мы ведем. И результат, возможно, увидим.

Сама логика изменений в правила и логика поведения судей говорит о том, что мировое фигурное катание идет к некому балансу между сложностью и компонентами. За сколько я прыжков в программе? За семь. Мы ведем этот диалог. Решения в изменениях правил не принято. И не только мы, мы знаем – другие федерации тоже внесли [предложения]. И они схожи с нашими», – сказал Сихарулидзе.

