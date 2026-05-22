Антон Сихарулидзе: «Про Муравьеву я мало что знаю. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с возможной сменой гражданства Софьей Муравьевой.

«Про Софью Муравьеву я мало что знаю – она написала заявление. С тех пор я не знаю, что она делает, думаю, не один я. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало. Но, насколько я знаю, у нее нет документов других государств», – сказал Сихарулидзе.

Также он рассказал про переход Вероники Жилиной.

«Азербайджанская сторона уже несколько лет просила о смене ее гражданства. Переход не мог быть легитимным – не все документы были оформлены, она проходила карантин. Но сейчас препятствия завершены, и мы со спокойной душой отпустили Веронику кататься и надеемся, у нее все сложится», – добавил глава ФФККР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Пример Муравьевой показывает, что честно отказаться от сборной и потом искать новое место нельзя. Надо, находясь в сборной, подковерно вести переговоры.
Пример Муравьевой показывает, что честно отказаться от сборной и потом искать новое место нельзя. Надо, находясь в сборной, подковерно вести переговоры.
А кто успешно, " находясь в сборной, подковерно вел переговоры"?
А кто успешно, " находясь в сборной, подковерно вел переговоры"?
Ну, как минимум, Жилина (резерв), Смолкины, Плющенко (сборная МО на какой-то Фиг)
Заявление написала, больше ничего не знаю. Спросить - корона не позволяет...
Действительно, зачем главе федерации знать, что происходит с "его" сборниками.
Заявление написала, больше ничего не знаю. Спросить - корона не позволяет... Действительно, зачем главе федерации знать, что происходит с "его" сборниками.
а что ему надо ответить, если он знает?
Рассказать подробности, чтобы мать Муравьевой и на него в суд подала?
Заявление написала, больше ничего не знаю. Спросить - корона не позволяет... Действительно, зачем главе федерации знать, что происходит с "его" сборниками.
Зачем спрашивать? Чтобы что?
Если написала заявление и ушла- то она больше не ’’его сборница’’.
Врядли от разведенного супруга ожидают регулярных звонков и интеркса к своей персоне.
Такая странная ситуация, я думала, у неё "отходные пути" подготовлены, просто ждёт откровения... Будет жаль, если завершит, хорошая фигуристка...
Такая странная ситуация, я думала, у неё "отходные пути" подготовлены, просто ждёт откровения... Будет жаль, если завершит, хорошая фигуристка...
*открепления😅
Такая странная ситуация, я думала, у неё "отходные пути" подготовлены, просто ждёт откровения... Будет жаль, если завершит, хорошая фигуристка...
Может год будет выжидать карантин, а потом уж подавать на переход.
Муравьёва и сама ещё толком не определилась.
вот не понимаю, зачем главе нашей русской спортивной федерации надеяться, что у Жилиной и Саши Плющенко всё сложится, у этих нью- азербайджанцев. А Муравьеву жалко даже, что-то не так получается. Соня, мы тебя тут любим, закончишь ведь, ещё и перспективы себе перекроешь
Мамаша подаст на него жалобу в РКН?
