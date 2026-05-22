Антон Сихарулидзе: «Про Муравьеву я мало что знаю. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало»
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с возможной сменой гражданства Софьей Муравьевой.
«Про Софью Муравьеву я мало что знаю – она написала заявление. С тех пор я не знаю, что она делает, думаю, не один я. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало. Но, насколько я знаю, у нее нет документов других государств», – сказал Сихарулидзе.
Также он рассказал про переход Вероники Жилиной.
«Азербайджанская сторона уже несколько лет просила о смене ее гражданства. Переход не мог быть легитимным – не все документы были оформлены, она проходила карантин. Но сейчас препятствия завершены, и мы со спокойной душой отпустили Веронику кататься и надеемся, у нее все сложится», – добавил глава ФФККР.
Действительно, зачем главе федерации знать, что происходит с "его" сборниками.
Рассказать подробности, чтобы мать Муравьевой и на него в суд подала?
Если написала заявление и ушла- то она больше не ’’его сборница’’.
Врядли от разведенного супруга ожидают регулярных звонков и интеркса к своей персоне.