Антон Сихарулидзе: «Про Муравьеву я мало что знаю. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало»

Сихарулидзе: заявлений по переходу Муравьевой нам не поступало.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о ситуации с возможной сменой гражданства Софьей Муравьевой.

«Про Софью Муравьеву я мало что знаю – она написала заявление. С тех пор я не знаю, что она делает, думаю, не один я. Никаких заявлений по ее переходу нам не поступало. Но, насколько я знаю, у нее нет документов других государств», – сказал Сихарулидзе.

Также он рассказал про переход Вероники Жилиной .

«Азербайджанская сторона уже несколько лет просила о смене ее гражданства. Переход не мог быть легитимным – не все документы были оформлены, она проходила карантин. Но сейчас препятствия завершены, и мы со спокойной душой отпустили Веронику кататься и надеемся, у нее все сложится», – добавил глава ФФККР .