Антон Сихарулидзе: «И Валиева, и Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали заявления»

Сихарулидзе: Валиева и Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Антон Сихарулидзе подтвердил, что Камила Валиева и Александра Трусова планируют возвращаться в спорт.

«И Камила, и Саша собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали заявления. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсмены, нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях.

Мы видели их в шоу – они в порядке. И составят конкуренцию», – сказал Сихарулидзе.

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?