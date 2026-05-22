Антон Сихарулидзе: «И Валиева, и Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали заявления»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе подтвердил, что Камила Валиева и Александра Трусова планируют возвращаться в спорт.

«И Камила, и Саша собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали заявления. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсмены, нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях.

Мы видели их в шоу – они в порядке. И составят конкуренцию», – сказал Сихарулидзе.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Сезон должен быть очень интересным. Нет, бомбическим, надеюсь, будет новый сезон!
Мы это уже поняли по подготовительному сезону и постановке им программ Ришо. Будем ждать с нетерпением новый сезон, который обещает быть очень интересным.
ну шоу это конечно показатель) Надо был сказать, что мы видели как они восстановили четверные прыжки... а вообще круто будет если девчата вернуться! Никто уже не скажет, что только подростки могут прыгать многооборотные прыжки!
Удачи Камиле
