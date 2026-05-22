Антон Сихарулидзе: «Мы легитимно дали Саше Плющенко возможность выступать за Азербайджан. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать»

Сихарулидзе: мы легитимно дали Саше Плющенко возможность перейти в Азербайджан.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

Накануне стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от ФФККР .

«Саша Плющенко – юный парень, у нас существуют правила перехода. Он не участвовал в соревнованиях, не состоит в сборной, в этом году не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, родители принимают решение.

Да, он получил азербайджанский паспорт. Учитывая все правила, мы легитимно дали Саше возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать», – сказал Сихарулидзе.

Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?