Антон Сихарулидзе: «Мы легитимно дали Саше Плющенко возможность выступать за Азербайджан. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о переходе Александра Плющенко в Азербайджан.

Накануне стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от ФФККР.

«Саша Плющенко – юный парень, у нас существуют правила перехода. Он не участвовал в соревнованиях, не состоит в сборной, в этом году не участвовал активно во всероссийских соревнованиях. Он несовершеннолетний, родители принимают решение.

Да, он получил азербайджанский паспорт. Учитывая все правила, мы легитимно дали Саше возможность выступать за Азербайджан. Он не нарушил никаких правил. Дай бог, чтобы он мог там себя реализовать», – сказал Сихарулидзе.

Ай ай ай нехорошо обманывать, в сборной МО он состоял, а там финансирование от подкаток до проживания в домиках. Даже Роднина признала: По поводу Саши Плющенко к нам в федерацию поступило заявление о переходе в другую сборную и о снятии его с тех пособий, которые он получал как спортсмен. Конкретно решение о переходе приняла именно ФФККР, хотя свое мнение мы тоже высказали"
ОтветMarinaEst
Это немного смешно, "в сборной Московской области".
Финансируют не только тех, кто в сборной России состоит, это даже хорошо.
Здесь самый цимус в Евгении Плющенко и его "патриотической" позиции, а не в тринадцатилетнем мальчике.
ОтветMarinaEst
Комментарий скрыт
Забавно, Гномыч получил азербайджанский паспорт, а российского у него еще нет. Да и зачем. Гном Оглы.
Ответ3a_3eHuT
Здесь еще забавнее. По идее, несовершеннолетний не может получить паспорт, которого нет хотя бы у одного из его родителей.
И что же получается?🙄
ОтветIr_rish
либо паспорт выдан незаконно, либо.... Плющ Плющ-Оглы?
Сих должен понимать, что переход Гнома в Азербайджан - конец папиной карьеры в России
Ответbobr13
Не смешите. Все по понятиям. Ничего ему не будет.
Ответ3a_3eHuT
Зря вы так, даже любимчиков могут разжаловать, думаю, Плющенко на пороге.
Неужели после такого патриотизма Плющ продолжит получать гранты на свои дурацкие шоу?
ОтветУтренняя Аврора
А как же тогда чиновник, тот же самый Сихаруль, получит свои откаты?
ОтветУтренняя Аврора
Еще вопрос к тем, кто на эти шоу пойдет. Вот Долину нормально бортанули прежде всего зрители. Непорядочность не должна оплачиваться.
То есть в армию России Плющ своего сынка не отдаст...Мне понятно,это желание как родителя,но все эти патриотические слова Евгения,сейчас выглядят очень лицемерно...
ОтветСергей Круг
Плющенко же сказал что только на пять лет. К 18 вернётся.
ОтветСергей Круг
Жаль, что сейчас это считается, как какое-то наказание. В СССР считалась почётным служба, да и я сам с гордостью пошел на срочку каких-то 20 лет назад. Но руководство страны все извратило, теперь туда хотят единицы
значит тех, кто выступает за Россию, но без флага и гимна - мы будем гнобить, а тех, кто меняет флаг и выступает под чужим - будем желать им успеха? Класс)
Легитимный вы наш, президент- продавец. Выдайте премию Плющенко, как самому лучшему донору спортсменов. А как же ваше "российское фигурное катание не будет донором для других федераций" ( от декабря 2025). Саша то ладно, он никто в ФК, но остальные то как, 5 переходов не многовато ли, особенно для доверенного лица самого главного президента?!
ОтветАдриана
АААбманули!ПРААААвели!!! ААААбвели вокруг носа!!!
ОтветАдриана
Да пусть идут куда хотят. Рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Только вот условия равные должны быть. А то одних отпускают, а других мурыжат годами.
Читаю высказывания верхушки российской фигурки и вижу, что они ближайшие лет 5 перспектив возвращения не видят!
Интересны обстоятельства получения несовершеннолетним российским ребёнком гражданства иностранного государства - Азербайджан. Но ещё интереснее факты (если таковые имеются) обладания вторым иностранным гражданством Азербайджан (скрытого?) у самого патриотичного фигуриста России Евгения Плющенко или его супруги Яны Рудковской. Надеемся, что миграционная служба РФ проверит эту информацию.
ОтветРинн24
По сути без члена хотя бы одного из семьи ему бы дать не должны были
Так кто из родителей теперь Азер
Ответvb2c2sshnk
Интересно - КТО папа или мама оформили СЕБЕ азербайджанского гражданство, при каких обстоятельствах и КОГДА?
Вот хорошо бы вся семейка Гномов в Азербайджан переместилась. В нашем фк воздух стал бы чаще. Еще бы и мандарин эмигрировал😁😊😊😁😁😁
