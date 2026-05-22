Антон Сихарулидзе: «С надеждой смотрим на ISU, который должен снять дисквалификацию с наших ребят. Если этого не произойдет, будем думать о подаче иска в суд»

Сихарулидзе: наша задача – полноценно выступать на международной арене.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР ) Антон Сихарулидзе назвал возвращение на международную арену первоочередной задачей.

Сегондя Сихарулидзе единогласно переизбрали главой организации. Он был единственным кандидатом.

«Приятно, что все мои коллеги из 77 регионов нашей страны доверили мне дальше помогать фигурному катанию. Мне это приятно. Я люблю этот вид спорта, люблю ребят. Мне бы хотелось продолжить работу, потому что я только год имел возможность полноценно помогать федерации. Для меня было важно, чтобы мы смогли вывести ребят на международную арену и за четыре года подготовить команду к Играм 2030 года и доказать там, что мы умеем кататься. Мне было важно продолжить эту работу.

Первоочередная задача для нас на этом этапе – добиться возвращения наших спортсменов на международную арену. Расти и прогрессировать можно только в конкуренции с сильнейшими спортсменами мира. В этом и заключается суть спорта – добиваться успеха и покорять новые вершины. Мы обязательно вновь станем полноценной частью мирового спорта, которой и являемся. Наша задача – полноценно выступать на международной арене», – сказал Сихарулидзе.

«Нам удалось стать единственной из зимних федераций, которая создала условия для участия наших спортсменов в зимних Олимпийских играх путем диалога. Мы не подавали в суд – только диалог и дипломатия. Но мы понимаем, что время идет, и с большой надеждой смотрим на ISU , который должен принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, будем думать о подаче иска в международный суд», – добавил глава ФФККР.

