  • Антон Сихарулидзе: «С надеждой смотрим на ISU, который должен снять дисквалификацию с наших ребят. Если этого не произойдет, будем думать о подаче иска в суд»
Антон Сихарулидзе: «С надеждой смотрим на ISU, который должен снять дисквалификацию с наших ребят. Если этого не произойдет, будем думать о подаче иска в суд»

Сихарулидзе: наша задача – полноценно выступать на международной арене.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе назвал возвращение на международную арену первоочередной задачей.

Сегондя Сихарулидзе единогласно переизбрали главой организации. Он был единственным кандидатом.

«Приятно, что все мои коллеги из 77 регионов нашей страны доверили мне дальше помогать фигурному катанию. Мне это приятно. Я люблю этот вид спорта, люблю ребят. Мне бы хотелось продолжить работу, потому что я только год имел возможность полноценно помогать федерации. Для меня было важно, чтобы мы смогли вывести ребят на международную арену и за четыре года подготовить команду к Играм 2030 года и доказать там, что мы умеем кататься. Мне было важно продолжить эту работу.

Первоочередная задача для нас на этом этапе – добиться возвращения наших спортсменов на международную арену. Расти и прогрессировать можно только в конкуренции с сильнейшими спортсменами мира. В этом и заключается суть спорта – добиваться успеха и покорять новые вершины. Мы обязательно вновь станем полноценной частью мирового спорта, которой и являемся. Наша задача – полноценно выступать на международной арене», – сказал Сихарулидзе.

«Нам удалось стать единственной из зимних федераций, которая создала условия для участия наших спортсменов в зимних Олимпийских играх путем диалога. Мы не подавали в суд – только диалог и дипломатия. Но мы понимаем, что время идет, и с большой надеждой смотрим на ISU, который должен принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, будем думать о подаче иска в международный суд», – добавил глава ФФККР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Да,нужно подумать над иском.Обстоятельно.Еще года четыре.Чтобы не только гномы разбежались все,но и люди
Бан парников и танцоров, допуск на ОИ Петросян и Гуменника на откровенно унизительных, издевательских условиях, Сих преподносит как свою заслугу? "Мы не подавали в суд – только диалог и дипломатия"
"Это какой-то… позор!" (С)
Причем почему забанили парников и танцоров даже не сообщили…
А то там не ясно было. Надо было на больше путингов ходить.
«Будем думать» – просто прелестно
Какой-то испанский стыд..Может, он просто мысли не умеет правильно формулировать?
Дипломат гордится тем, что его спортсмены пятый год сидят дома?
Где он гордится?
«Будем думать о подаче иска в суд» - вот это вау. И пяти лет не прошло
Может пора подавать, а не думы думать? Может после подачи иска, ИСУ тоже шевелиться начнёт?
"БУДЕМ ДУМАТЬ" Капец! А до этого не думали? А когда это "будем" - через год или два? Иногда мне кажется (ошибаюсь, наверное:) ), что Сихарулидзе по какой-то причине заинтересован в недопуске или максимальном затягивании допуска наших фигуристов до межнара.
по-моему они приторговывают через плюща нашими спортсменами.
Разумеется, внутри страны проще в карманы класть. На МС так не получится.
Давно все суды долбить надо. А он, будем думать
Что с него возьмешь, кум мандариновый
Красиво говорить все умеют, а вот дело делать... Ну думайте ещё десяток лет, а воз и ныне там.
Короче, по взрослым до следующих ОИ надежд нет 🤥
Похоже на то....и почему-то, мне кажется, ему это выгодно тоже ...
Разумеется, выгодно - выделять деньги на необязательные мероприятия типа турниры по прыжкам и шоу программ будут меньше, то и прикарманить не выйдет.
