0

Антон Сихарулидзе: «Думаю, ISU этой весной или к началу лета обязательно примет решение по нашим юниорам»

Сихарулидзе: думаю, ISU этой весной или к началу лета примет решение по юниорам.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, когда российских юниоров могут допустить к международным стартам.

«Про даты: неправильно обнадеживать людей конкретными датами, они частенько переносятся, что-то смещается, но думаю, что ISU этой весной или к началу лета обязательно примет решение по нашим юниорам. Вообще не вижу никаких противоречий, хотя я их не вижу и по взрослым.

Но сейчас обстановка такая, которая позволяет говорить о том, что мы скоро должны начать выступать на международной арене, надеюсь, наш с ними диалог – не пустые слова. Это международная федерация, и все ее руководство с восхищением смотрит на то, как мы смогли устоять и развиться», – сказал Сихарулидзе.

Почему Сихарулидзе – «мандариновый кум»?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
отстранение и возвращение России
ФФККР
logoISU
logoсборная России
logoАнтон Сихарулидзе

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Антон Сихарулидзе:!Это международная федерация, и все ее руководство с восхищением смотрит на то, как мы смогли устоять и развиться..."
Мне кажется,он уже накатил в честь своей победы...
ОтветСергей Круг
Антон Сихарулидзе:!Это международная федерация, и все ее руководство с восхищением смотрит на то, как мы смогли устоять и развиться..." Мне кажется,он уже накатил в честь своей победы...
Мандарины забродили от жары
от весны неделя осталась. Лучше бы он вместе со своим другом и его сыночком перешел уже в Азербайджан.
Этой весной? Весны осталось 9 дней...
Весной и к началу лета какого года? Это самое важное.
конечно, примет решение. Вот только какое...
С восхищением смотрят на нас и с восхищением оставляют бан в силе. А Сих с восхищением смотрит на ISU.
Эта весна уже прошла, как и предыдущие четыре. Уже со счёта сбились, и ждать замучились. Очень жаль спортсменов. Для федерации нужен другой президент. Это ясно большинству.
Ещё не раз вспомним добрым словом Горшкова и Писеева
Оказывается, что в ИСУ все смотрят на Сиха с восхищением. Во загнул то.
Так ждёт что вот-вот допустят юниоров что ГГ отправил в Азербайджан.
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
30 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем