Антон Сихарулидзе: «Думаю, ISU этой весной или к началу лета обязательно примет решение по нашим юниорам»
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал, когда российских юниоров могут допустить к международным стартам.
«Про даты: неправильно обнадеживать людей конкретными датами, они частенько переносятся, что-то смещается, но думаю, что ISU этой весной или к началу лета обязательно примет решение по нашим юниорам. Вообще не вижу никаких противоречий, хотя я их не вижу и по взрослым.
Но сейчас обстановка такая, которая позволяет говорить о том, что мы скоро должны начать выступать на международной арене, надеюсь, наш с ними диалог – не пустые слова. Это международная федерация, и все ее руководство с восхищением смотрит на то, как мы смогли устоять и развиться», – сказал Сихарулидзе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Мне кажется,он уже накатил в честь своей победы...