  • Мама Муравьевой: «Пост от Mash и набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложь, порочащую репутацию спортсменки!»
Мама фигуристки Муравьевой пожаловалась в Роскомнадзор из-за «набросов».

Ольга Муравьева, мама Софьи Муравьевой, заявила, что о фигуристке распространяют ложную информацию.

«Всем доброго дня! Сообщаю, что все набросы в информационных каналах, порочащие репутацию спортсменки и публикующие ложные посты с неподобающими выводами, фиксирую.

В частности пост от Mash и предыдущие набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложные сообщения, порочащие репутацию спортсменки!

Далее прошу не делать подобных выводов!» – написала Муравьева-старшая.

Иностранные федерации не подавали запросов в ФФККР на переход Муравьевой

Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Ольги Муравьевой
Роскомнадзор не рассматривает подобные жалобы. Мама Муры юридически безграмотна.
А зачем это Роскомнадзору? Они могут заблокировать каналы только по решению судов или других органов. Если считаешь, что это ложь, то иди в суд.
Роскомнадзор рассматривает обращения и жалобы о злоупотреблениях в СМИ свободой массовой информации, занимается этим Управление контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций и территориальные органы Роскомнадзора.Так что до суда вполне логично обратиться в Роскомнадзор.
Ну и правильно, такая организованная травля Сони пошла, что это очевидно.
Лапидарность давно обслуживает Плющенко и подает информацию как они ему закажут, чем так их Соня задела, не набрасывала на них, написала когда уходила самообвиняющее заявление на себя-они что там хотят Соню заставить в ногах валяться.
Знаю что Соня импульсивная, но сейчас на нее организованно набрасывают.Надо останавливать.
Какая травля? Впервые за многие годы озвучили правду, что слабая фигуристка с тройными никому не нужна!
Соня не слабая фигуристка, отнюдь, конек у нее один из лучших,отличное скольжение.
о Лью тоже здесь говорили что она слабая фигуристка с тройными, правда Лью сложный каскад делала, Соня при желании могла бы и триксель не восстанавливать.
Да, она потяжелела,борется с новым телом, но в перспективе у нее 3а вполне будет, а вот у Самоделочки вряд ли...
Ну, если уж на то пошло, то формулировка очень странная была. Какие «неудовлетворительные результаты», если Мура в сборной состояла? А те, кто в призах, не пойдут под другой флаг, мне кажется…
У Муравьевой результаты получше, чем у Губановой и Самоделкиной, а тех с удовольствием забали и не жалуются.
Да их никто и не отпустит.Никто не отпустит первый номер сборной кататься за другую страну.
Муравьевой нужно было молчать или уже играть в открытую . Зачем то пришла на « Каток « , напустив еще больше тумана , потом и Ришо подключили . Так что самой Сони с самого начала лучше было выработать правильную стратегию , чтобы не провоцировать нежелательные реакции.
Совершенно верно.
А вот это правильно! Надоели эти лживые вбросы-сплетни! Перебирать в уме возможные федерации мы и сами можем, а журналисты должны писать проверенную информацию и с доказательной базой от официальных лиц. Сплетники.
Дочь приходит на Каток-шоу (сама!) и ничего не говорит конкретного, тем самым даёт миллион поводов для домыслов и слухов. А когда эти слухи пошли, мама спешит с петицией в Росконадзор. Хахахахах....
Так а кто всё это начал и затеял историю с заявлением об исключении Сони из сборной? Мэш или Лапид?
Лапид. Мэш берет инфу с его канала
в чем репутация то пострадала ее от слуха, что ее не взяли другие федерации?
Мама знает, что там ручные журналисты пишут. Яна уже научила её как по судам бегать, вот теперь бьет её же оружием)
Да в общем-то понятно, что репутация страдает от такого. Одно дело, если ты с кем-то договариваешься, но пока не обнародуешь детали. И совсем другое, когда тебя выставляют никому ненужной, бегающей по федрам с мольбами взять, а тебя отфутболивают за неудовлетворительные результаты предыдущих сезонов.

Неплохо бы вспомнить, что с переходом Дэвисов примерно такая же медийная кампания крутилась, где всякие сомнительные личности вбрасывали о том, что они то за США переходят, но там им не рады, то в Израиль. Причём и те и другие отрицали такие разговоры. А по факту переход произошёл в Грузию.
Еще про Спортлото пусть не забудет :)
