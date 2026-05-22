Мама Муравьевой: «Пост от Mash и набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложь, порочащую репутацию спортсменки!»

Мама фигуристки Муравьевой пожаловалась в Роскомнадзор из-за «набросов».

Ольга Муравьева, мама Софьи Муравьевой, заявила, что о фигуристке распространяют ложную информацию.

«Всем доброго дня! Сообщаю, что все набросы в информационных каналах, порочащие репутацию спортсменки и публикующие ложные посты с неподобающими выводами, фиксирую.

В частности пост от Mash и предыдущие набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложные сообщения, порочащие репутацию спортсменки!

Далее прошу не делать подобных выводов!» – написала Муравьева-старшая.

Иностранные федерации не подавали запросов в ФФККР на переход Муравьевой

Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)

