Мама Муравьевой: «Пост от Mash и набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложь, порочащую репутацию спортсменки!»
Ольга Муравьева, мама Софьи Муравьевой, заявила, что о фигуристке распространяют ложную информацию.
«Всем доброго дня! Сообщаю, что все набросы в информационных каналах, порочащие репутацию спортсменки и публикующие ложные посты с неподобающими выводами, фиксирую.
В частности пост от Mash и предыдущие набросы от «Лапидарность» передаю в Роскомнадзор, с жалобой на ложные сообщения, порочащие репутацию спортсменки!
Далее прошу не делать подобных выводов!» – написала Муравьева-старшая.
Лапидарность давно обслуживает Плющенко и подает информацию как они ему закажут, чем так их Соня задела, не набрасывала на них, написала когда уходила самообвиняющее заявление на себя-они что там хотят Соню заставить в ногах валяться.
Знаю что Соня импульсивная, но сейчас на нее организованно набрасывают.Надо останавливать.
о Лью тоже здесь говорили что она слабая фигуристка с тройными, правда Лью сложный каскад делала, Соня при желании могла бы и триксель не восстанавливать.
Да, она потяжелела,борется с новым телом, но в перспективе у нее 3а вполне будет, а вот у Самоделочки вряд ли...
Неплохо бы вспомнить, что с переходом Дэвисов примерно такая же медийная кампания крутилась, где всякие сомнительные личности вбрасывали о том, что они то за США переходят, но там им не рады, то в Израиль. Причём и те и другие отрицали такие разговоры. А по факту переход произошёл в Грузию.