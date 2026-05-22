Тарасова об Уно и Хонде: «Хотелось бы увидеть таких интересных спортсменов в новом дуэте»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что японские фигуристы Шома Уно и Марин Хонда объявили о создании танцевального дуэта.

«Хотелось бы увидеть таких интересных спортсменов в новом дуэте и пожелать им той жизни, которую они заслуживают своим талантом», – сказала Тарасова.

Уно – двукратный чемпион мира в одиночном катании, Хонда – чемпионка мира среди юниоров.

Шома Уно вернулся! Чемпион мира теперь в танцах с возлюбленной

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Тарасова всё таки скучает по любимцу ).
Любимый малышатина))
Ну да ), грустно вспоминается комментатор Гришин как он иногда за ней повторял это прозвище .
он же такой масенький
А был старый дуэт?
