Тарасова об Уно и Хонде: «Хотелось бы увидеть таких интересных спортсменов в новом дуэте»
Тарасова об Уно и Хонде: хотелось бы увидеть таких интересных фигуристов в дуэте.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что японские фигуристы Шома Уно и Марин Хонда объявили о создании танцевального дуэта.
«Хотелось бы увидеть таких интересных спортсменов в новом дуэте и пожелать им той жизни, которую они заслуживают своим талантом», – сказала Тарасова.
Уно – двукратный чемпион мира в одиночном катании, Хонда – чемпионка мира среди юниоров.
Шома Уно вернулся! Чемпион мира теперь в танцах с возлюбленной
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии