Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008

Сын Плющенко выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ.

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выступил на премии РУ.ТВ с певцом Димой Биланом.

Мероприятие прошло 21 мая. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший выступил на льду на сцене, повторив номер с Евровидения-2008, в котором выступал его отец.

Также накануне стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России и будет представлять Азербайджан.

Академия Плющенко раздает фигуристов в другие сборные: уже 5 переходов

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
Это шедеврально!) сборная Азербайджана получила бриллиант!) поздравляю! С такими спортсменами, ваше фигурное катание достигнет как минимум японского за год!
Ответrqbn4gztwf
Японцы отдыхают. Пусть учатся догонять бедолаги!
ОтветEvgen Vynokurov
Ну подождите, он еще не долетел до Баку. Как только приземлится на родной земле, содрогнется весь ФК мир!)
Это выступление настолько убого смотрится, что даже не смешно. Я понимаю что в тех условиях скорее всего сложно сделать хорошо и красиво, тем более для младшего Плющенко, ну так откажитесь от этой задумки, ну позорище же!
ОтветКошка Матраскина
Подскажите, пожалуйста, где этим шедевром можно насладиться?
Ответkate_ko
а тут ссылку то можно на стронний ресурс? Но womanhit есть статья в разделе звезды. Там кусочек
Посмотрела видео в телеге. Это ж насколько надо быть бесталанным. Ведь с ним занимаются лет с трех, льда сколько хочешь, подкатов тоже , да вообще безграничные возможности тренировок. И вот так кататься. Знаете, а вот мне и правда жалко его детство, проведенное на явно нелюбимом месте.
ОтветЕлка72
Да неинтересно это ему
ОтветЕлка72
Я как тренер говорю-есть просто необучаемые люди, хоть ты 7 раз в неделю тренируйся. Мне вот условно не дано картины писать-и я даже не пытаюсь, хотя в детстве неплохо рисовал. А здесь очевидно родительские амбиции не дают ребенку права выбора
Антипластичен и антихореографичен, весь в маму. Удачи на 5 олимпиадах
На видео как будто штифты в спине у Саши, а не у бати. Хорео отдельный восторг, а уж как коньком владеет позавидует даже Сизерон и Ханю
ОтветIvan Durak
стало интересно найти исходный вариант, как там старшенький гном выглядел
А видео тут не выложили, чтобы народ не травмировать... что это вообще было? Они же наверно репетировали, и видели со стороны, как это выглядит... Утренник старшей группы детского сада, честное слово
Дальше на АЗ.ТВ с Эмином Агаларовым
ОтветJenqa123
В костюме где помимо рекламы Луи Витона теперь по соседству будет Азерчай
ОтветJenqa123
Премия "Жара"))
Наглядный пример, что не надо выбирать за ребёнка род его занятий, нет данных как у папы, но и выбора у ребенка не было, итог на видео! Жалко пацана на самом деле, родители только свои амбиции реализовывать пытаются!
Вот всё понимаю, и желание амбициозного папы, и даже, отчасти, этот странный переход...Но, блин, что он в Азербайджане будет делать, чем брать? Сейчас окунётся в этот круговорот тренировок и соревнований по-настоящему... Походу, родители решили парню совсем психику доломать...И ведь никто не скажет в лицо. Вроде Розанов пытался правду-матку двигать...потом еле ноги унёс, с последующими отголосками. Как же жаль что Евгений не смог вовремя остановиться с Сашей...Его Имя не прикрывает бездарность сына, а ещё больше подчёркивает.
ОтветТайга86
Но, блин, что он в Азербайджане будет делать, чем брать?
а кто сказал, что он фигурным катанием будет там заниматься?
Может, как раз - любимым футболом)))
ОтветТайга86
Вряд ли там Евгений рулит. Он, похоже, тоже на контракте у Яны. Плохо, что ребенок уже себя звездой считает, судя по его монологу в сторону брата.
А что,российских фигуристов не нашлось?Азербайджанца пригласили...
ОтветShveddka
🤣👌🏻
Материалы по теме
Азербайджан еще не получил от ФФККР письмо, разрешающее Александру Плющенко представлять страну на международной арене
22 мая, 10:29
Бутырская о переходе Александра Плющенко в Азербайджан: «В любом случае мы теряем: конкуренция становится меньше»
22 мая, 09:31
Роднина о переходах фигуристов: «Почему все сосредоточились на Саше Плющенко? Дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Вот вам и моральный облик»
22 мая, 07:09
