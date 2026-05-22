Появилось видео выступления Александра Плющенко и Димы Билана на премии РУ.ТВ. Они повторили номер Евровидения-2008

Сын Плющенко выступил с Димой Биланом на премии РУ.ТВ.

Александр Плющенко , сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выступил на премии РУ.ТВ с певцом Димой Биланом.

Мероприятие прошло 21 мая. Билан исполнил песню «Гладиатор», а Плющенко-младший выступил на льду на сцене, повторив номер с Евровидения-2008, в котором выступал его отец.

Также накануне стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России и будет представлять Азербайджан.

