  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)
0

Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)

Mash на спорте: сборные Грузии и Израиля отказались от фигуристки Муравьевой.

Сборные Грузии и Израиля отказались от российской фигуристки Софьи Муравьевой, сообщает «Mash на спорте».

По данным телеграм-канала, основными аргументами стали «неудовлетворительные результаты» Муравьевой в последние годы и неготовность финансировать фигуристку.

Исполком ФФККР, на котором обсуждались переходы в другие страны, прошел накануне. На переход Муравьевой запросов не подавали. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут рассматривать в декабре.

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Mash на спорте
переходы
logoженское катание
logoСофья Муравьева
logoсборная России
сборная Грузии
logoсборная Израиля

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну, да у Муравьевой результаты так себе, а вот.у Гном Гномыча выдающиеся, поэтому от него и не отказались)))
ОтветАнастасия_1116885232
Ну, да у Муравьевой результаты так себе, а вот.у Гном Гномыча выдающиеся, поэтому от него и не отказались)))
То бензин, а то дети!
ОтветАнастасия_1116885232
Ну, да у Муравьевой результаты так себе, а вот.у Гном Гномыча выдающиеся, поэтому от него и не отказались)))
Сборная Азербайджана всё-таки иное, и ключевой вопрос тут в финансировании и перспективах.

Мурина траектория последние сезоны идет на спад, в лучшем случае стагнирует, триксели так и не вернулись. При этом ей 20 будет летом. И явно запрос на то, чтобы принимающая федра оплачивала тренеров, проживание, поездки на соревнования и т.д. А какие у неё там перспективы? Платить за неё 4 года, чтобы она туристом скаталась на ОИ?

Гномыч же наверняка будет на самообеспечении, и там хотя бы теоретически есть шанс, что пубертат что-то в нём улучшит.
Ужасные формулировки, почти оскорбительные. И нет, я не поддерживаю то, как Софью грибовали в
этом сезоне, но она действительно способная дева с яркой индивидуальностью, уж точно посильнее действующих фигуристок сборных Грузии и Израиля
Ответkate_ko
Ужасные формулировки, почти оскорбительные. И нет, я не поддерживаю то, как Софью грибовали в этом сезоне, но она действительно способная дева с яркой индивидуальностью, уж точно посильнее действующих фигуристок сборных Грузии и Израиля
Насчёт Грузии не сказала бы, но Соня явно сильнее Маши Сенюк. Так что соглашусь с вами. Даже молчание лучше такого ответа.
ОтветIaroslava
Насчёт Грузии не сказала бы, но Соня явно сильнее Маши Сенюк. Так что соглашусь с вами. Даже молчание лучше такого ответа.
Ну как-то некорректно, чесслово, высказались, будто неумеху им подсовывают, а Софья классная фигуристка, просто, у нас конкуренция дичайшая
Другое дело Гном, там результаты выдающиеся
ОтветМэй Касахара
Другое дело Гном, там результаты выдающиеся
+++
ОтветМэй Касахара
Другое дело Гном, там результаты выдающиеся
А он Грузию/ Израиль перешёл?
Интересно, а у сборной Грузии и Израиля есть более сильные фигуристки чем Мура? Уж она точно не хуже Губановой.
Ответтучка60
Интересно, а у сборной Грузии и Израиля есть более сильные фигуристки чем Мура? Уж она точно не хуже Губановой.
не надо было от Мишина уходить. Он не последний человек в мире ФК
Сейчас начнут все отказываться
Отговорку можно любую придумать
Ответтучка60
Интересно, а у сборной Грузии и Израиля есть более сильные фигуристки чем Мура? Уж она точно не хуже Губановой.
Муравьева бы Губановой до ОИ ничем не помешала бы, квоты всё равно не используются.
Ну пока это не более чем слухи.
Но в целом создается впечатление, что Соня бесповоротно вляпалась.
ОтветEzhka
Ну пока это не более чем слухи. Но в целом создается впечатление, что Соня бесповоротно вляпалась.
Азербайджан уже почти в деле)) наверное
ОтветIaroslava
Азербайджан уже почти в деле)) наверное
Там Жилина, вы забыли?
Прям отказались? Были официальные запросы и отказы? Комментарии президентов федераций были? Или опять сплетни и слухи? Из чего складывается такая новость? Одни вопросы.
ОтветGalinart
Прям отказались? Были официальные запросы и отказы? Комментарии президентов федераций были? Или опять сплетни и слухи? Из чего складывается такая новость? Одни вопросы.
Посмотрим.,может -ОБС
ОтветGalinart
Прям отказались? Были официальные запросы и отказы? Комментарии президентов федераций были? Или опять сплетни и слухи? Из чего складывается такая новость? Одни вопросы.
Прошёл исполком - запроса не было, помойка начала генерировать новости: раз не было, значит отказались, раз отказались, значит из-за результатов.
Можно теперь всё лето плодить такие новости с перечислением рандомных стран.
Не нравилась никогда Муравьева но это прям заказуха какая-то
ОтветАлександр Шульгин
Не нравилась никогда Муравьева но это прям заказуха какая-то
Вспоминаем Лозко.
ОтветТотли Тауэрс
Вспоминаем Лозко.
А что там с Лозко было?
Ну-ну, сплетническая помойка Мэш нынче стала первым инсайдером) Сборная России - это плохие результаты) Особенно у сборной Израиля такие впечатляющие результаты в жо, что им нужна только ЧР - не меньше, чтобы не уронить их уровень)

Вообще Соне не стоило уходить из АП, если у неё были такие планы. Тяжело самой, без протекции и связей налаживать мосты. Хотя бы на уровне тренера. Вон, Попов после расхода с тренером потерялся с переходом, хотя там большая часть уже была сделана.
Такое ощущение, что Соня глупость совершила
ОтветНаши победят
Такое ощущение, что Соня глупость совершила
не соглашусь. Ей у нас ловить было нечего. Перешла бы и могла хоть до 30 лет кататься по ГС. А вот такие унизительные формулировки наводят на мысль, что это чья-то месть и заказуха. И возможных "заказчиков" за последнее время появилось очень много - она умудрилась многим перейти дорогу
Унизили конечно, ну Муравьева точно лучше чем таже Губанова
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Иностранные федерации не подавали запросов в ФФККР на переход Муравьевой
22 мая, 09:47
Веронике Жилиной одобрили переход в Азербайджан
21 мая, 12:25
Бенуа Ришо: «Франция – лишь один из многих вариантов, доступных Муравьевой. Мы желаем ей всего наилучшего, независимо от того, какую страну она выберет»
14 мая, 12:40
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
30 минут назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем