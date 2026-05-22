Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)

Сборные Грузии и Израиля отказались от российской фигуристки Софьи Муравьевой, сообщает «Mash на спорте».
По данным телеграм-канала, основными аргументами стали «неудовлетворительные результаты» Муравьевой в последние годы и неготовность финансировать фигуристку.
Исполком ФФККР, на котором обсуждались переходы в другие страны, прошел накануне. На переход Муравьевой запросов не подавали. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут рассматривать в декабре.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Mash на спорте
Мурина траектория последние сезоны идет на спад, в лучшем случае стагнирует, триксели так и не вернулись. При этом ей 20 будет летом. И явно запрос на то, чтобы принимающая федра оплачивала тренеров, проживание, поездки на соревнования и т.д. А какие у неё там перспективы? Платить за неё 4 года, чтобы она туристом скаталась на ОИ?
Гномыч же наверняка будет на самообеспечении, и там хотя бы теоретически есть шанс, что пубертат что-то в нём улучшит.
этом сезоне, но она действительно способная дева с яркой индивидуальностью, уж точно посильнее действующих фигуристок сборных Грузии и Израиля
Сейчас начнут все отказываться
Отговорку можно любую придумать
Но в целом создается впечатление, что Соня бесповоротно вляпалась.
Можно теперь всё лето плодить такие новости с перечислением рандомных стран.
Вообще Соне не стоило уходить из АП, если у неё были такие планы. Тяжело самой, без протекции и связей налаживать мосты. Хотя бы на уровне тренера. Вон, Попов после расхода с тренером потерялся с переходом, хотя там большая часть уже была сделана.