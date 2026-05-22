Сборные Грузии и Израиля отказались от Муравьевой из-за «неудовлетворительных результатов» и неготовности финансировать фигуристку («Mash на спорте»)

Mash на спорте: сборные Грузии и Израиля отказались от фигуристки Муравьевой.

Сборные Грузии и Израиля отказались от российской фигуристки Софьи Муравьевой , сообщает «Mash на спорте».

По данным телеграм-канала, основными аргументами стали «неудовлетворительные результаты» Муравьевой в последние годы и неготовность финансировать фигуристку.

Исполком ФФККР, на котором обсуждались переходы в другие страны, прошел накануне. На переход Муравьевой запросов не подавали. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут рассматривать в декабре.

