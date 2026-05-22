Азербайджан еще не получил от ФФККР письмо, разрешающее Александру Плющенко представлять страну на международной арене

В Азербайджане высказались о переходе сына Плющенко под их флаг.

Орхан Бадалов, пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана, высказался о переходе Александра Плющенко под азербайджанский флаг.

Ранее стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России.

«Федерация зимних видов спорта Азербайджана получила для Александра Плющенко спортивное гражданство.

Однако официальное письмо-разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России, подтверждающее возможность представлять Азербайджан на международных соревнованиях, на данный момент не получено.

Мы сможем официально подтвердить данную информацию только после получения соответствующего подтверждения со стороны ФФККР», – сказал Бадалов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
logoмужское катание
сборная Азербайджана
ФФККР
logoАлександр Плющенко
переходы

Пожалуйста, отправьте им поскорее это письмо!!!!!
Не хочется, чтобы из-за бюрократических промедлений азербайджанец Плющенко остался в России!
Так он и останется. Папа флажок только очередной на арене повесит, может даже с Жилиной гимн на видео споют, для отчёта перед спонсором.
А вот это нужно прекращать. Пусть им в Азербайджане каток построят и они там тренируются. соревнуются и вообще делают всё что хотят. Они свой выбор сделали. Чемодан - вокзал- Баку!
Янка уже вылетела первым рейсом в Азербайджан с письмом! Ждите голубя!
"Арена" замерла в ожидани будущего 5-тикратного ОЧ.
Забирай меня скорей и вези за сто морей..(с) :)
Не понятно нафига Азербайджану гемор с этим семейством. Фигурку у нас не смотрят, ледовый дворцов особо нет, до олимпиады хз сколько, да и гном малоперспектиынй.
Там Агаларов какие-то бабки на строительстве прокручивает. Фигуристы идут пакетом для рассказов обществу о том, что скоро у них космические корабли забороздят просторы, и вот это вот всё.
Не-не ...пусть они у вас теперь с ледовыми шоу поездят по всему Азербайджану. А здесь для них лавочка закрывается!
Очень надеемся Кум не подведёт и отправит по электронке сегодня же и курьерской почтой бумажный вариант.
Ничего, через 5 минут получат.
Ой, поскорее бы! А то начинаем переживать вдруг передумают Плющенко с Рудковской и заднюю дадут.
Видимо бухгалтерия тормозит, никак не могут посчитать, во сколько обойдется переход такого талантливого спортсмена и кто за этот переход заплатит, Азербайджан или Россия.
Наверное, Малинин заранее узнал, что скоро на главных стартах появится этот страшный соперник, и поэтому предпочел приостановить карьеру, чтобы избежать позорного и разгромного поражения.
Смешно будет, если дадут от ворот поворот. Представим лица патриотов)))
Не дай Бог
Да пусть представляет ,хоть поржём над лисьими глазками в КИКе
