Азербайджан еще не получил от ФФККР письмо, разрешающее Александру Плющенко представлять страну на международной арене

В Азербайджане высказались о переходе сына Плющенко под их флаг.

Орхан Бадалов, пресс-секретарь Федерации зимних видов спорта Азербайджана, высказался о переходе Александра Плющенко под азербайджанский флаг.

Ранее стало известно, что 13-летний спортсмен получил открепление от Федерации фигурного катания России.

«Федерация зимних видов спорта Азербайджана получила для Александра Плющенко спортивное гражданство.

Однако официальное письмо-разрешение от Федерации фигурного катания на коньках России, подтверждающее возможность представлять Азербайджан на международных соревнованиях, на данный момент не получено.

Мы сможем официально подтвердить данную информацию только после получения соответствующего подтверждения со стороны ФФККР», – сказал Бадалов.