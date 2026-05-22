Иностранные федерации не подавали запросов в ФФККР на переход Муравьевой

Иностранные федерации не направляли запросов в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход Софьи Муравьевой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько источников, близких к ситуации.

Исполком ФФККР, на котором обсуждались переходы в другие страны, прошел накануне. В следующий раз вопросы смены спортивного гражданства будут рассматривать в декабре.

Ранее фигуристка сообщала, что, вероятно, пропустит следующий сезон.

«Идут переговоры, а пока что я нигде и звать меня никто». Куда собралась Муравьева?

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
Это логично, Соне нужно отсидеть карантин. Если у кого-то есть реальный интерес, подадут через год. Но это скорее говорит о том, что год нужно тренироваться за свои.
ОтветKaterina Sunny
Справедливости ради, она знала, на что идёт.
ОтветKaterina Sunny
Карантин начинается с подачи запроса. Соня год теряет
Ну не подавали и не подавали , еще пятьсот федераций не подали , зачем об этом писать в таком тоне , у Сони сейчас и так сложная ситуация , она никого не винила , ни о ком плохо не говорила , оставьте девушку в покое , дайте возможность ей самой с собой разобраться и решить , что и где делать дальше .
"Муравьева просит федерацию вернуть ее в сборную обратно"
ОтветCento per cento
Там уже Валиева, Трусова и Горбачева. Так что Соне придется просто отдыхать
ОтветТатьяна Васильева
Валиева и Трусова то откуда там, с каких заслуг?
А я думала , она нарасхват, как Александр Плющенко ))
ОтветElenavasilevna
Была бы поумнее, вошла бы в состав Азербайджана
ОтветТатьяна Васильева
Туда же вроде , как Жилина лыжи смазала. Какая- никакая , а конкуренция.
Соня в "катке" сказала, что идут переговоры, видимо просто не успели, подадут в декабре
Ответ Илларион
А я думаю все переговоры вовремя свернули. От профессора никто еще не убегал ))))
А смысл подавать сейчас? Ей ещё карантин отсидеть надо. Всё равно сейчас не отпустят.
ОтветRaduga
Так карантина нет ещё. Карантин начинается с момента подачи запроса от федерации. Соня просто год потеряет и все.
ОтветRaduga
Чтобы пошёл отсчёт карантина, нужен документ от другой федерации с просьбой о переходе. А сейчас получается, что она сама отказалась соревноваться, и никакого карантина не началось.
Что за слухи пошли о переходе Арса🥹🥹🥹 сейчас прочла🥹
Ответлюблю тутберят
а он куда?
Ответnina1212
В Питер...глаголят, а к кому...
Это кто-то опрометчиво ей наобещал. А потом оставил у разбитого корыта.
ОтветTrona
Обещал ли....
