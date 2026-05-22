0

Бутырская о переходе Александра Плющенко в Азербайджан: «В любом случае мы теряем: конкуренция становится меньше»

Бутырская о сыне Плющенко: за Россию круче выступать, и он это сам понимает.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о переходе 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

«У меня в голове другая причина крутится – не с конкуренцией в нашей стране, а с возможностью выступать на международной арене. Женя же просто так ничего не делает! Естественно, все это было продумано и взвешено. Конечно, за Россию круче выступать, и он это сам понимает. Особо не слежу за Александром, поэтому сложно сказать, достигнет ли он там успехов.

Потеря для нашего фигурного катания? Мальчики в фигурном катании очень интересно развиваются. В любом случае мы теряем: конкуренция становится меньше, и вообще сама фамилия Плющенко у нас связана с Россией, он чемпион и наш герой. Поэтому я пошла по другому пути и отдала своего ребенка в другой вид спорта – теннис, чтобы потом этим не заниматься, ха-ха», – сказала Бутырская.

Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Советский спорт
logoМария Бутырская
logoмужское катание
сборная Азербайджана
logoЕвгений Плющенко
logoАлександр Плющенко
переходы

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Конкуренция с Сашей - это анекдот 🤣🤣🤣
Помнится на одной водокачке, где азергном был единственным участником среди мальчиков, он вышел на разминку с девочками. Это было забавно
ОтветМандариновый Кум
Помнится на одной водокачке, где азергном был единственным участником среди мальчиков, он вышел на разминку с девочками. Это было забавно
К слову сказать, он не единственный.В юношеский разряда это частое явление.
Какого конкурента??? Почему этот конкурент, ни разу не соревновался со сверстниками??? Очень смешно, просто очень! Создаётся впечатление, что наши бывшие фигуристы вообще не следят за своим видом спорта!
Бутырская:"Женя же просто так ничего не делает!"...
Крыса побежала с корабля просто...
Какая конкуренция ? Кому он может составить конкуренцию у нас? Он же соревнуется только сам с собой. Один раз заявился на мемориал Жука- 18 место! Поэтому да: "Женя же просто так ничего не делает! Естественно, все это было продумано и взвешено. "
Бутырская хотя бы интересовалась с кем конкурент соревновался в прошлом сезоне?
Конкуренция за 18 место?) Ну да, наверное. Ребята, которых все же упаковали ниже Гномыча, наверное, порадуются. А вот тем, кто выше - ни холодно, ни жарко.
Мария точно уверена, что правильно понимает слово конкуренция?
Какая конкуренция?! Гномыч только в соло выступает на чемпионатах водокачки
Если это троллинг, то высшего уровня))
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о переходах фигуристов: «Почему все сосредоточились на Саше Плющенко? Дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Вот вам и моральный облик»
22 мая, 07:09
Александр и Евгений Плющенко закрыли аккаунты в соцсети
22 мая, 03:23
Тарасова о переходе сына Плющенко: «Ну какая может быть потеря для нашего фигурного катания? Ну ей-богу! Я вас умоляю»
21 мая, 17:51
Рекомендуем
Главные новости
Камила Валиева посетила Суперфинал Кубка России по футболу
21 минуту назадФото
Никита Володин: «Мы с Хазе нацелены кататься еще 4 года. Выходить просто на еще один сезон не имеет смысла – нужна большая и серьезная цель»
сегодня, 16:40
Призер чемпионата Европы Филиппо Амброзини встал в пару с Миланией Ваананен
сегодня, 16:02
Денкова и Ставиский поставили короткую программу Косторной и Кунице
сегодня, 15:16Видео
Серебряный призер чемпионата России Алиса Двоеглазова получила травму ноги («СЭ»)
сегодня, 14:30
Команда Соколовской анонсировала новую программу Кондратюка цитатой из романа Достоевского «Игрок»
сегодня, 13:56Фото
Тарасова о решении European Gymnastics допустить россиян с флагом: «Поздравляю гимнастов. Нас, фигуристов, все еще поздравить не с чем»
сегодня, 10:35
Авербух о допуске российских юниоров: «Думаю, что это действительно может произойти. Шансы очень большие»
вчера, 17:35
Светлана Ишмуратова: «Замечательно, что Трусова и Валиева возвращаются. Усилится внутренняя конкуренция, болельщики будут рады»
вчера, 15:28
Жулин об Александре Плющенко: «Да пусть он выступает за Азербайджан. В России ему пробиться в сборную будет очень тяжело»
вчера, 13:57
Ко всем новостям
Последние новости
Антон Сихарулидзе: «Объединение федераций нас не касалось, мы не участвовали в диалоге»
22 мая, 13:30
Антон Сихарулидзе: «Мы участвовали в организации приезда Ришо, в его работе. ФФККР с уважением относится к тому, что он делает»
22 мая, 12:51
Медведева о «самом дорогом уроке»: «Это еврооблигации, которые у нас заблокированы. На вопрос «когда разблокируете» говорят «не знаем»
21 мая, 21:40
Маргарита Базылюк: «До сих пор не могу пересмотреть прокат на первенстве России-2025 – не помню, сколько раз упала. Даже свои хорошие прокаты не могу пересмотреть»
12 мая, 14:47
Ирина Роднина: «Не считаю, что Москва грабит регионы. Деньги, которые в нее приходят, потом распределяются по разным направлениям»
9 мая, 11:17
Мама Гуменника: «У Петра были очень сильные способности к математике. Я решила, что нужно сделать акцент на спорте — знания никуда не денутся»
4 мая, 17:36
Медведева будет ведущей балетного гала-концерта в Японии
8 апреля, 09:01
Роднина о том, за какими видами спорта ей интересно следить: «Наверное, ни за какими»
7 апреля, 14:43
Туктамышева выступила на «Русском вызове» с номером на тему токсичных отношений
4 апреля, 16:58Видео
Наталья Бестемьянова: «Было бы очень интересно увидеть соревнование между Россией и США. Это важно для развития наших спортсменов»
1 апреля, 20:48
Рекомендуем