Бутырская о переходе Александра Плющенко в Азербайджан: «В любом случае мы теряем: конкуренция становится меньше»

Бутырская о сыне Плющенко: за Россию круче выступать, и он это сам понимает.

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о переходе 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

«У меня в голове другая причина крутится – не с конкуренцией в нашей стране, а с возможностью выступать на международной арене. Женя же просто так ничего не делает! Естественно, все это было продумано и взвешено. Конечно, за Россию круче выступать, и он это сам понимает. Особо не слежу за Александром, поэтому сложно сказать, достигнет ли он там успехов.

Потеря для нашего фигурного катания? Мальчики в фигурном катании очень интересно развиваются. В любом случае мы теряем: конкуренция становится меньше, и вообще сама фамилия Плющенко у нас связана с Россией, он чемпион и наш герой. Поэтому я пошла по другому пути и отдала своего ребенка в другой вид спорта – теннис, чтобы потом этим не заниматься, ха-ха», – сказала Бутырская.

