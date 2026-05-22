  Роднина о переходах фигуристов: «Почему все сосредоточились на Саше Плющенко? Дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Вот вам и моральный облик»
Роднина о переходах фигуристов: «Почему все сосредоточились на Саше Плющенко? Дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Вот вам и моральный облик»

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина высказалась о переходе 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

«По поводу Саши Плющенко к нам в федерацию поступило заявление о переходе в другую сборную и о снятии его с тех пособий, которые он получал как спортсмен. Конкретно решение о переходе приняла именно ФФККР, хотя свое мнение мы тоже высказали. Это было коллегиальное решение, а ознакомиться с ним можно на сайте нашей федерации.

Россия теряет талантливого фигуриста? Не понимаю, почему в таких случаях всегда говорят о потере. Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте. В этой ситуации решение приняли его родители, которые и несут за него ответственность.

Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе (Диана Дэвис – Спортс’’) за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик», – сказала Роднина.

Плющенко – патриот России, но для сына-фигуриста выбрал другую страну

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
А Тутберидзе кричала на каждом углу про патриотизм и что другим спортсменам не надо переходить в другие страны?

Может просто было такое, кто в теме?
ОтветEvgen51Sever
Нет, она даже не пришла к президенту после Пекина-22
ОтветMaxim Koskin
и правильно сделала, потому что ее бы просто не пустили на олимпиаду
Дочка Тутберидзе наполовину грузинка.
Какое отношение имеет Гномыч к Азербайджану?
ОтветНадежда
Его папа покупал помидоры на рынке у Азеров
Шах и мат, хейтеры!
ОтветНадежда
Ну может папа у Гномыча не Плюх, а дядя Турал? Мы же свечку не держали🤣🤣🤣
А когда ЭТ рвала на груди рубаху за Пу и клялась в патриотизме? Это Евгений у нас главный патриот России) ну не может Ирина Константиновна сдержать свое отношение к суперуспшной Тутберидзе)))
ОтветАлина Бель
Комментарий скрыт
ОтветАлина Бель
Про патриотическое воспитание, говорит человек, половину жизни проживший в США, имеющий там ВНЖ, и работавший там после окончания карьеры

Все как всегда у депутатов, ничего нового. Никому нельзя, но нам-то можно
ОтветJoe Burrow
Она съездила за нас, поэтому нам теперь не надо самим туда ехать.
ОтветJoe Burrow
Вообще то у Дианы изначально было американское гражданство, а не свежесостряпанное спортивное гражданство Азербайджана, как у Плющенко джуниора и по национальности она наполовину грузинка, а не как ГГ "я остаюсь русским, но буду катать за Азербайджан, представляя обе страны"
И Тутберидзе в отличие от Плющенко никогда не корчила из себя патриота, не была доверенным лицом главы нашего государства на выборах, не говорила, что не понимает "как можно отказаться от своей страны. Отказаться от нашего президента, земель, ресурсов" и т.п.
"Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик"
Или это моральный облик кого надо моральный облик?))
ОтветЯгун Ягунини
ОтветЯгун Ягунини
Стирка репутации рудковскихи продолжается.
Кто б говорил, но не мадам из Думы, чьи дети живут в штатах.
ОтветТотли Тауэрс
Такое не отстирать
Что значит «дочка Тутберидзе за кого только не выступала»? Она выступала за Россию, потом стала за Грузию. За Америку не получилось. И где здесь «за кого только не»?
ОтветRaphanus
Лишь бы брякнуть, и всё про одних и тех же. У Родниной как и у ЕВ к Этери Георгиевне странная неприязнь.
ОтветRaphanus
Это и есть "за кого только не выступала", вам три страны мало?))
Другой вопрос, что у нас есть и другие такие спортсмены, даже очень именитые, например, Навка. Это специфика спорта, не все сразу стартуют как первый номер сборной в своем виде.
В общем, история не нова, всех бесит не сам переход спортсмена, а апломб папаши, который поливал всех тех, кто переходит, а теперь и сам сыночке это организовал.
Тутберидзе воспитала кучу чемпионов России и у нее есть историческая родина .
ОтветLapo Elkann
А этот, «Привет из Баку , приехать не могу «.
ОтветLapo Elkann
ну слушайте историческая родина здесь не при чем. тем более у нее две исторические родины - папа грузин, а мама - армянка, Этери она названа в честь мамы, и это имя и грузинское (картвельское), и имеет армянские корни, а сама Этери москвичка, ее родина - Россия, хотя да, есть предки и родственники и в Грузии и в Армении
Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов.
______
Может потому что Тутберидзе не кричит на каждом углу о том, какая она патриотка? И, кстати, когда Диана с Дэвисом переходили в Грузию возмущений было не меньше. Если не видели - значит так смотрели. Да, и потом они не тренируются в России совсем. А Саша Плющенко тоже на ПМЖ в Азербайджан отчалит? Если да - то вопросов нет никаких вообще.
ОтветEntela Ivanko
" Диана с Дэвисом" ...
ОтветChouchou
Всё правильно
Тутберидзе никого не осуждала за смену гражданства.
ОтветLanc
Кроме Медведевой, на которую целая травля была организована фанатами Тутберидзе, хотя она просто тренера сменила. Чего только Жене не писали.
