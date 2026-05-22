Роднина о переходах фигуристов: «Почему все сосредоточились на Саше Плющенко? Дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Вот вам и моральный облик»
Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина высказалась о переходе 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана.
«По поводу Саши Плющенко к нам в федерацию поступило заявление о переходе в другую сборную и о снятии его с тех пособий, которые он получал как спортсмен. Конкретно решение о переходе приняла именно ФФККР, хотя свое мнение мы тоже высказали. Это было коллегиальное решение, а ознакомиться с ним можно на сайте нашей федерации.
Россия теряет талантливого фигуриста? Не понимаю, почему в таких случаях всегда говорят о потере. Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте. В этой ситуации решение приняли его родители, которые и несут за него ответственность.
Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе (Диана Дэвис – Спортс’’) за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик», – сказала Роднина.
Может просто было такое, кто в теме?
Какое отношение имеет Гномыч к Азербайджану?
Шах и мат, хейтеры!
Все как всегда у депутатов, ничего нового. Никому нельзя, но нам-то можно
И Тутберидзе в отличие от Плющенко никогда не корчила из себя патриота, не была доверенным лицом главы нашего государства на выборах, не говорила, что не понимает "как можно отказаться от своей страны. Отказаться от нашего президента, земель, ресурсов" и т.п.
"Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик"
Или это моральный облик кого надо моральный облик?))
Кто б говорил, но не мадам из Думы, чьи дети живут в штатах.
Другой вопрос, что у нас есть и другие такие спортсмены, даже очень именитые, например, Навка. Это специфика спорта, не все сразу стартуют как первый номер сборной в своем виде.
В общем, история не нова, всех бесит не сам переход спортсмена, а апломб папаши, который поливал всех тех, кто переходит, а теперь и сам сыночке это организовал.
Может потому что Тутберидзе не кричит на каждом углу о том, какая она патриотка? И, кстати, когда Диана с Дэвисом переходили в Грузию возмущений было не меньше. Если не видели - значит так смотрели. Да, и потом они не тренируются в России совсем. А Саша Плющенко тоже на ПМЖ в Азербайджан отчалит? Если да - то вопросов нет никаких вообще.