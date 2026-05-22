Роднина о переходах фигуристов: «Почему все сосредоточились на Саше Плющенко? Дочка Тутберидзе за кого только не выступала. Вот вам и моральный облик»

Роднина о переходе сына Плющенко: дочка Тутберидзе за кого только не выступала.

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации фигурного катания Московской области Ирина Роднина высказалась о переходе 13-летнего Александра Плющенко в сборную Азербайджана.

«По поводу Саши Плющенко к нам в федерацию поступило заявление о переходе в другую сборную и о снятии его с тех пособий, которые он получал как спортсмен. Конкретно решение о переходе приняла именно ФФККР , хотя свое мнение мы тоже высказали. Это было коллегиальное решение, а ознакомиться с ним можно на сайте нашей федерации.

Россия теряет талантливого фигуриста? Не понимаю, почему в таких случаях всегда говорят о потере. Мы никогда не останавливали миграцию людей ни на уровне страны, ни в спорте. В этой ситуации решение приняли его родители, которые и несут за него ответственность.

Почему все сосредоточились именно на Саше Плющенко? У нас дочка Тутберидзе (Диана Дэвис – Спортс’’) за кого только не выступала. Что-то я не видела информации, что ее переходы возмущают наших болельщиков или журналистов. Человек выступает за другую страну, а у нее еще и три гражданства. Вот вам и патриотическое воспитание и моральный облик», – сказала Роднина .

ААААА, Гном Гномыч теперь фигурист Азербайджана!