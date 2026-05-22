Чемпионы мира Хазе и Володин продолжат карьеру до Олимпиады-2030

Чемпионы мира в парах Хазе и Володин продолжат карьеру до Олимпиады-2030.

«Да! Это официально!

Чемпионы мира Минерва Хазе и Никита Володин продолжают карьеру в фигурном катании до зимних Олимпийских игр-2030 во Франции», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания Германии.

Хазе и Володин – чемпионы мира 2026 года, на их счету серебро ЧМ в 2025-м и бронза – в 2024-м. На Олимпиаде-2026 немецкая пара завоевала бронзу.