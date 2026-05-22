Чемпионы мира Хазе и Володин продолжат карьеру до Олимпиады-2030

«Да! Это официально!

Чемпионы мира Минерва Хазе и Никита Володин продолжают карьеру в фигурном катании до зимних Олимпийских игр-2030 во Франции», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания Германии.

Хазе и Володин – чемпионы мира 2026 года, на их счету серебро ЧМ в 2025-м и бронза – в 2024-м. На Олимпиаде-2026 немецкая пара завоевала бронзу.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Федерации фигурного катания Германии
Почему бы нет. Очень хорошая пара, и люди приятные. Пересматривала их победный прокат на ЧМ, хоть он и не без ошибок. Порадовалась за них. Удачи Минерве и Никите дальше.
Никита, удачи! Болеем за вас.
Мда, отхватила Минерва себе партнера у нас в России. Красивого, статного, заряженного на работу и приученного работать в полную силу. Плюс отстранение нашей сборной так сыграло ей на руку. Что ж, успехов им с Никитой
Надеюсь, наших допустят на межнар до 2030 года
У него же в России не было пары. Так и остался бы юниором в анамнезе. А с Минервой у них хорошо сложилось.
В России от него нос воротили, тут сами упустили. А Минерва видно, что Никиту ценит
Правильное решение.
Ребята хотят золото Игр, и это хорошо:))

Удачи им в новом цикле!
Ура. Удачи!
Хорошая новость, удачи ребятам в новом цикле!
Хорошие новости. Красивая пара и катание замечательное, пусть прогрессируют
Люблю Никиту и Минерву)) и не потому, что Никита наш. Просто пара очень уж эстетичная и техничная сложилась! И взаимоотношения такие трогательные)
Минерва техничная: ))) Ему нужна такая, как Столбова, тогда будет полный феньшуй =)
Ну, Ксюша это топ! Но из того, что имеется в мире, Минерва, пожалуй лучшая)
Материалы по теме
Тарасова о золоте Хазе и Володина на ЧМ: «Это уже не победа нашей школы. Наша школа сейчас не участвует в соревнованиях»
27 марта, 16:40
Хазе о победе с Володиным на ЧМ: «Мы равняемся на Савченко и Массо. Они для нас большие кумиры»
27 марта, 06:30
