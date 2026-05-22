Шома Уно и Марин Хонда со следующего сезона будет выступать в танцах на льду

Японские фигуристы Шома Уно и Марин Хонда сообщили, что в следующем сезоне будут выступать в танцах на льду.

Уно – двукратный чемпион мира в одиночном катании, трехкратный призер Олимпийских игр (0-2-1), победитель чемпионата четырех континентов. Весной 2024-го объявил о завершении карьеры.

Хонда – чемпионка мира среди юниоров в одиночном катании, участница взрослой серии Гран-при, победительница турнира серии ISU Challenger. Она тоже не выступала после сезона-2023/24.

«Шома Уно и Марин Хонда создали танцевальную пару и решили принять участие в новом сезоне.

Октябрь 2024 года. С того дня, как мы приняли это решение, мы посвятили себя танцам на льду в стремлении попасть на Олимпийские игры.

Каждый день мы движемся вперед с твердой решимостью, сталкиваясь с новыми испытаниями.

За время нашей спортивной карьеры мы пережили широкий спектр эмоций, были как трудные моменты, так и радостные.

Нас двое, мы можем разделить чувства друг с другом, и мы продолжим создавать моменты, которыми сможем гордиться.

Игра началась», – написали фигуристы в соцсетях.

Новость - просто бомба! Интересно будет посмотреть. Удачи!
Потрясающая новость! Теперь буду смотреть танцы не только ради Гийома, но и ради Шомы!
Один катучий японец - хорошо, два катучих японских фигуриста в паре - еще лучше! Хочется, чтобы в танцах все-таки на пьедестале стояли люди с высокими скейтинг скиллз
Вот, кто меня действительно удивил, так это Шома Уно.
Пост Марин и Шомы в инстаграме за 9 часов собрал 170000 лайков. Соскучились, и японцам теперь и в танцах есть за кого болеть, как и в одиночном.
Кто знает, может скатаются и доедут до Франции.
Марин такая была перспективная и прелестная фигуристка - ее очарование даже ассоциировали с цветущей сакурой , и так рано к сожалению исчезла она с радаров.
И Шома - такой милый с божественной интерпретацией музыки фигурист .
О таком дуэте можно только мечтать.
Видимо, вдохновил пример Дайсуке Такахаши, который на закате карьеры встал в пару с Кана Мурамото . И хотя дуэт не добился высоких результатов , но запомнился классными постановками от Марины Зуевой и ярким их исполнением.
Удачи ребятам - не болеть за них просто невозможно
Шома??? Да ладно? Малышатина в танцах 🔥🔥🔥 отличная новость 🔥🔥
они очень неплохо в паре смотрятся, но экстерьер в танцах никто не отменял. уж на что Жан-Люк был классный танцор, но почти всегда оказывался в пролёте. теперь с Браунами та же история. так что наблюдать за Шомой будет, конечно, интересно, но вряд ли ему светят большие медальные перспективы.
Если в команднике 2030 удастся взять золото - это будет той самой вожделенной медалью, ради которой стоило вставать в пару и возвращаться в большой спорт. Удачи паре. Обожаю Шому.
Вау! Вот это прекрасная новость! Снова увидеть Шому на льду - это просто мечта! А судя по видео, которые я видела - это ОЧЕНЬ красиво! Удачи ребятам, пусть все получится! Японии нужна классная танцевальная пара. Еще очень интересно, как там дела у Рики.
Во что любовь то делает
