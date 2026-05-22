Сихарулидзе единогласно переизбран на пост президента Федерации фигурного катания России. Он был единственным кандидатом

Антон Сихарулидзе единогласно переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Сегодня, 22 мая, в Москве прошла отчетно-выборная конференция организации. Сихарулидзе был единственным кандидатом на пост.
Сихарулидзе 49 лет, он олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 в парном катании. В апреле 2023-го стал исполняющим обязанности президента ФФККР, а в феврале 2025-го полноценно возглавил организацию.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Вот смеху то будет,если он проиграет...
Интересно а графа " Против" - есть ?
Даже на выборах в СССР она была и какой то процент граждан был против кандидатов нерушимого блока
Да и на выборах президента страны сейчас несколько кандидатов ....
А в фигурном болоте - сплошная профанация.
Нашему ФК и его болельщикам можно только посочувствовать...